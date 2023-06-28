Joe Melnicove - You Is You

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Joe Melnicove - You Is You

Joe Melnicove - You Is You

28.06.2023

Joe Melnicove - You Is You

Тот случай, когда сайдмены, ассистирующие лидеру, куда более известны, чем он сам. Только поглядите на этот список имен – заглядение! Джордж Гарцоне, Бен Стрит, Билли Харт, а в одном треке еще и Джерри Бергонци: каждый – это имя в джазе, и имя громкое. А вот лидер этого ансамбля пока мало известен, хотя он семимильными шагами идет к большему признанию, и дебютный альбом You Is You - важный этап на этом пути.

Джо Мельников – израильтянин, он родился и вырос в маленьком городке Рош-Пина в Галилее, на севере страны. Рос Джо под звуки музыки, которую любили родители: классический блюз, музыка средиземноморья и рок-н-ролл. Джо изначально выбрал в качестве своего инструмента флейту, и она стала его основным, а не побочным, как это часто бывает, инструментом. Джаз он полюбил, слушая записи Колтрейна и Мингуса, и после армейской службы начал учебу в известной в Израиле школе Римон. Молодой флейтист быстро прогрессировал, выиграл в Римоне конкурс джазовых исполнителей, а отучившись, в 2016 году отправился за океан, в Беркли и стал с тех пор частью самой большой в мире джазовой сцены. Его главным учителем в Штатах стал Джордж Гарцоне, и неудивительно, что он стал участником квартета, с которым Мельников записал в начале декабря 2021 года в Вествуде, Массачусетс альбом You Is You.

Почти все треки, составившие программу альбома, - это сочинения Мельникова. Их дополняют Between Two Cities Джорджа Гарцоне и Sky Shines On August Sunday, сочиненная супругой Джорджа Лианой Каталано. Если не считать двух коротких реприз Monday Night и Monday Night II, это все пьесы средней продолжительности звучания, от четырех до восьми минут. Как композитор, Джо Мельников склонен к ясным гармониям, выразительным мелодиям, его пьесы хорошо «ложатся на ухо». Правда, лучшей композицией альбома я назвал бы пьесу Гарцоне Between Two Cities с легким ориентальным оттенком, но зато именно в ней, на мой вкус, ярче всего прозвучала флейта Джо. Как инструменталист, это зрелый и очень интересный музыкант, слушать которого – одно удовольствие. Чаще всего на авансцене два солиста: Мельников уверенно чувствует себя в диалогах с Гарцоне, как, например, в лиричной Air Flow. Ритм-группа также отметилась сольными партиями: Харт хорош в Between Two Cities и DayJob, а Стрит – в уже упомянутой Air Flow. Особое место в программе принадлежит композиции Sky Shines On August Sunday, посвященной памяти покойного сына Гарцоне Энтони. Старый друг семьи, Джерри Бергонци, занял в ней место за роялем.

Флейта в качестве лидирующего инструмента в джазе не уникальна, но все же флейтист-лидер – это штучный товар. Дебют Джо Мельникова дает все шансы увидеть этого музыканта в будущем среди лучших джазовых флейтистов. Он очень хорош и сегодня, но прогресс в игре и сочинении музыки может вознести его очень высоко.

© & (p) 2023 577 Records

11 tks / 59 mins

(Joe Melnicove – fl, alto fl; George Garzone – ts, ss; Ben Street – b; Billy Hart – dr; Jerry Bergonzi – p (tk 8);)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Pete Oxley / Nicolas Meier - Mercurial Indigo
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Швейцария
  • музыкальный стиль: ориентальная музыка, эмбиент
Британский гитарный проект Пита Оксли и Николаса Мейера (он швейцарец, но уже давно живет и работает в Англии) выпускает в мае свой пятый по счету альбом Mercurial Indigo. Наши читатели уже имели удовольствие встречаться с предыдущими работами Оксли ...
подробнее
01.05.2023
Petrolio - Respira
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: авангард, эмбиент
Новая встреча с музыкантом, уже «светившимся» на наших страницах. Петролио – это артистический ник итальянского музыканта Энрико Черрато, под которым он выступает в 2015 года. Петролио – частый участник разнообразных фестивалей авангардной музыки, ...
подробнее
14.06.2023
Rebecca Hennessy - Joy Will Find Us
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: кроссовер, современный джаз
И название альбома Ребекки Хеннесси Joy Will Find Us («Радость найдет нас»), и обложка, где мальчик играет с собственной тенью на стене, по-видимому, в ясный солнечный день, настраивает на позитивный лад. Да и сам альбом, коллекция новых песен ...
подробнее
25.03.2023
Redline Trio - Underdog
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На этот раз наше джазовое путешествие по Канаде с Orange Grove Publicity ведет в Калгари, крупнейший город провинции Альберта. Именно здесь уже шесть лет работает джазовый коллектив Redline Trio , в который входят саксофонист Марк ДеДжонг, басист ...
подробнее
05.03.2023
Riccardo Tesi - La Giusta Distanza
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
Обложка этого альбома кажется выполненной по лекалам ЕСМ: минималистичность, экзистенциальная статика, холод. Но обложки бывают обманчивы: в музыке, которая спрятана под этой обложкой много света и тепла, много динамики, много воздуха, много типично ...
подробнее
15.04.2023
Rogue Parade - Dion’s Quest
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Впервые «Парад мошенников» (именно так переводится название группы чикагского альт-саксофониста и композитора Грега Уорда) мы наблюдали в 2019 году, когда увидел свет альбом Stomping Off From Greenwood. Издан он был лейблом Greenleaf Music. Новый ...
подробнее
21.01.2023
Roxane Reddy - Jaywalking
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
С молодой вокалисткой из Монреаля Роксаной Редди наши читатели уже имели возможность познакомиться совсем недавно по дебютному альбому ансамбля Greenhouse Ensemble под названием Rez-de-chaussée. И вот, почти сразу подоспел уже сольный дебют Редди – ...
подробнее
11.04.2023
Roz Vitalis - Peace Live
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: прог-рок
«Можно считать, что теперь у Roz Vitalis – как у Кино и Metallica – тоже есть «Чёрный альбом», только не студийный, а «живой», гордо сообщает пресс-релиз в связи с выходом нового альбома петербургской группы Roz Vitalis. Запись эта была сделана на ...
подробнее
19.04.2023
Sanah Kadoura - Duality
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Иран, Канада, Ливан, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Для ливанско-канадской барабанщицы и композитора Сана Кадуры Duality – уже второй альбом с собственным именем на обложке. Получив музыкальное образование в США и Канаде, Сана получила определенную известность на североамериканской джазовой сцене, ...
подробнее
28.01.2023
Scatter - On A Clear Day Like This
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
  • музыкальный стиль: авангард
Мне кажется, одно присутствие в составе ансамбля Scatter такого мастера, как Фил Минтон, должно привлечь внимание поклонников свободной импровизационной музыки. Минтон (р.1940) – яркий представитель первой волны британского джазового авангарда, ...
подробнее
11.02.2023
Scott Petito - Many Worlds
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Польша, США
  • музыкальный стиль: смус джаз, фьюжн, эмбиент
И стиль оформления обложки, и большой звездный состав участников проекта, и тот же лейбл, подтверждают генетическую связь нового альбома басиста, композитора и продюсера из США Скотта Петито Many Worlds с его предыдущей работой Rainbow Gravity ...
подробнее
30.01.2023
Shawn Maxwell - Story at Eleven
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Саксофонист и композитор из Чикаго Шон Максвелл нашим читателям хорошо знаком – мы освещаем его работы еще с самого первого альбома Originals , выпущенного в 2005 году. Но что значит «хорошо знаком»? Креативность музыканта и определяется тем, что в ...
подробнее
02.04.2023
© 2012-2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com