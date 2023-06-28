Joe Melnicove - You Is You

Тот случай, когда сайдмены, ассистирующие лидеру, куда более известны, чем он сам. Только поглядите на этот список имен – заглядение! Джордж Гарцоне, Бен Стрит, Билли Харт, а в одном треке еще и Джерри Бергонци: каждый – это имя в джазе, и имя громкое. А вот лидер этого ансамбля пока мало известен, хотя он семимильными шагами идет к большему признанию, и дебютный альбом You Is You - важный этап на этом пути.
Джо Мельников – израильтянин, он родился и вырос в маленьком городке Рош-Пина в Галилее, на севере страны. Рос Джо под звуки музыки, которую любили родители: классический блюз, музыка средиземноморья и рок-н-ролл. Джо изначально выбрал в качестве своего инструмента флейту, и она стала его основным, а не побочным, как это часто бывает, инструментом. Джаз он полюбил, слушая записи Колтрейна и Мингуса, и после армейской службы начал учебу в известной в Израиле школе Римон. Молодой флейтист быстро прогрессировал, выиграл в Римоне конкурс джазовых исполнителей, а отучившись, в 2016 году отправился за океан, в Беркли и стал с тех пор частью самой большой в мире джазовой сцены. Его главным учителем в Штатах стал Джордж Гарцоне, и неудивительно, что он стал участником квартета, с которым Мельников записал в начале декабря 2021 года в Вествуде, Массачусетс альбом You Is You.
Почти все треки, составившие программу альбома, - это сочинения Мельникова. Их дополняют Between Two Cities Джорджа Гарцоне и Sky Shines On August Sunday, сочиненная супругой Джорджа Лианой Каталано. Если не считать двух коротких реприз Monday Night и Monday Night II, это все пьесы средней продолжительности звучания, от четырех до восьми минут. Как композитор, Джо Мельников склонен к ясным гармониям, выразительным мелодиям, его пьесы хорошо «ложатся на ухо». Правда, лучшей композицией альбома я назвал бы пьесу Гарцоне Between Two Cities с легким ориентальным оттенком, но зато именно в ней, на мой вкус, ярче всего прозвучала флейта Джо. Как инструменталист, это зрелый и очень интересный музыкант, слушать которого – одно удовольствие. Чаще всего на авансцене два солиста: Мельников уверенно чувствует себя в диалогах с Гарцоне, как, например, в лиричной Air Flow. Ритм-группа также отметилась сольными партиями: Харт хорош в Between Two Cities и DayJob, а Стрит – в уже упомянутой Air Flow. Особое место в программе принадлежит композиции Sky Shines On August Sunday, посвященной памяти покойного сына Гарцоне Энтони. Старый друг семьи, Джерри Бергонци, занял в ней место за роялем.
Флейта в качестве лидирующего инструмента в джазе не уникальна, но все же флейтист-лидер – это штучный товар. Дебют Джо Мельникова дает все шансы увидеть этого музыканта в будущем среди лучших джазовых флейтистов. Он очень хорош и сегодня, но прогресс в игре и сочинении музыки может вознести его очень высоко.
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