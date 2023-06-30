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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » The Pacific Jazz Group - The Pacific Jazz Group

The Pacific Jazz Group - The Pacific Jazz Group

30.06.2023

The Pacific Jazz Group - The Pacific Jazz Group

The Pacific Jazz Group – новый проект очень многоликого музыканта по имени Дред Скотт. Пианист, продюсер, автор музыки для фильмов, театральных и хореографических постановок, обладатель солидной собственной дискографии, насчитывающей (вместе с представляемым нами проектом) 12 альбомов, музыкант записывавшийся или выступавший со столь разными людьми, как Лайза Минелли и Энтони Брэкстон, Пит Сигер и Нина Хаген, Патти Смит и Джо Хендерсон – это все Дред Скотт. Вдобавок, Дред – свой человек на обеих побережьях. Он очень долго жил и работал в Калифорнии, точнее, в так называемой Зоне Залива, то есть в большом Сан-Франциско, а последние почти четверть века обитает в Нью-Йорке.

Однако, новый его проект явно связан с ностальгическими воспоминаниями о Западном побережье его молодости, о временах, когда по всей Америке был моден джазовый стиль вест-коаст, разновидность кул-джаза, активно развивавшаяся именно на Западном побережье. Многие альбомы этой стилистики выпускала с начала 50-х годов фирма Pacific Jazz, а в 60-х - World Pacific Records. Видимо, поэтому Скотт назвал свой проект The Pacific Jazz Group, записывал его в Калифорнии и представил в нем музыку, навеянную стилем вест-коаст. Альбом записан в формате квартета, в котором Дред собрал очень опытных музыкантов: тенор-саксофониста Эрика Кристала, многолетнего партнера Боза Скэггса, басиста Джона Виталу и ударника Смита Добсона V, как указывает «порядковый номер», наследника богатой музыкальными традициями семьи.

Уже стартовая композиция Bernie's Tune от Берни Миллера дает представление слушателю о том, что его ждет в ближайшие сорок минут: устойчивый свинг, энергичная перекличка саксофона и фортепьяно, общий оптимистичный, истинно калифорнийский настрой. Вообще, альбом можно было бы считать посвящением одному из самых ярких музыкантов стиля кул, знаменитому баритон-саксофонистуДжерри Маллигену: четыре трека из семи, включенных в программу, - это его пьесы. В качестве самой удачной интерпретации я назвал бы Nights at the Turntable, но это, разумеется, дело вкусов. Не обошелся альбом и без латинских влияний:Maid in Mexico Расса Фримена и Casa de Luz Шорти Роджерса исполнены в той же жизнерадостной и чуть отдающей ароматом ретро манере, что и весь альбом.

© & (p) 2023 Ropeadope Records

7 tks / 39 mins

(Dred Scott – p; Eric Crystal – ts; John Wiitala – b; Smith Dobson – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кул


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