Enzo Rocco - SCRAPS – (very) old and (almost) new solo guitar pieces
08.02.2023
Много и всегда с удовольствием слушал я итальянского гитариста Энцо Рокко и знакомил с его музыкой наших читателей. Обычно это были дуэтные проекты (когда Рокко встречается со своим земляком Карло Актисом Дато – это вообще «именины сердца»), один раз трио, но новый проект Энцо, который он с присущим этому человеку ироничным юмором назвал SCRAPS, то есть «Объедки» или «Остатки» представляет гитариста один на один со своим инструментом, соло. Здесь же, в названии альбома, есть и пояснение: (очень) старые и (почти) новые фрагменты для сольной гитары.
Но прежде чем говорить об альбоме, хочу объяснить тем, кому это имя незнакомо, кто такой Энцо Рокко. Согласно приложенному к письму линку я направился на bandcamp музыканта, и еще до прослушивания альбома обнаружил, на мой взгляд, блестящую характеристику Энцо, которой не могу не поделиться с читателем: «Джаз= фанки/неаполитанский/электронный блюз, смешанный с хэви-метал/Верди/оперой, смешанной с русским/йодль/вальсом из Санто Доминго, смешанным с тяжелой японской нойз-колыбельной в исполнении романтического итальянского крунера…» и еще: «…всегда по времени с этим театрализованным, ироничным, юмористическим подходом, который естественен для него, Рокко продвигает свою идею джаза.»
Знаете, после этих двух цитат в общем-то больше и говорить ничего не надо. Добавлю только, что в этом альбоме вы действительно найдете сольные партии разных лет, исполненные в период локдауна дома или сыгранные на каких-то концертных и фестивальных сценах, одни – очень короткие, меньше минуты звучания, другие – более солидные, вплоть до десятиминутной Remix Suite No.2, найдете авангардный блюз от 2001 года, когда кто-то из зрителей на фестивале в Кремоне засомневался, умеет ли Рокко играть блюз, и Энцо принял вызов, найдете классное соло Peaches Brew, исполненное на фестивале в Милане в концерте памяти Фрэнка Заппы, найдете уникальную (пока) для Энцо запись с овердаббингом Hi-Lo Inventio с дуэтом высоких и низких тембров его гитары… Будет интересно, за это я ручаюсь!
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