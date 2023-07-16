Shuteen Erdenebaatar Quartet - Rising Sun

За все время существования «Jazz – Квадрата» и в бумажной, и в электронной версии мы впервые представляем нашим читателям исполнительницу из Монголии. При этом в альбоме Rising Sun вы не найдете какой-то экзотики типа популярного у народов центральной Азии горлового пения. Шутин Эрденебаатар, пианистка и композитор, а также участница еще двух проектов, выступает в этом альбоме в качестве лидера квартета, играющего более-не менее привычный уху любителя джаза мэйнстрим. Альбом Rising Sun выходит на лейбле Motéma в середине сентября.
Похоже, шеф лейбла Яна Герцен также никогда ранее не слышала джазвумен из Монголии. По крайней мере, об истории этого альбома она рассказывает так: «Откровенно говоря, у меня очень редко бывает время слушать незапрашиваемые проекты, но каким-то образом электронная почта Шутин привлекла мое внимание. То, что она была монголкой, меня заинтриговало, а ее красивая улыбка заставила меня прислушаться. Тронутая услышанным и оценив ее многочисленные достоинства, я поняла, что это старт нового современного мастера джаза и решила, что она станет прекрасным дополнением к нашему 20-летнему юбилейному сезону». Так что, дебютный альбом Шутин украсит каталог Motéma Music в год двадцатилетия этой компании.
Кто же такая Шутин Эрденебаатар? Она родилась в Улан-Баторе, в семье, связанной с искусством. Ее отец Гомбо Эрденебаатар сорок лет возглавлял Монгольскую национальную оперу, а мать, Батхыяг Очирбат, - журналист и видная фигура на местном телевидении. С детства Шутин изучала классическую музыку, окончила государственную консерваторию в Улан-Баторе. С джазом она познакомилась еще на родине, благодаря программе немецкого Института Гете. Затем Шутин продолжила учебу уже в консерватории в Мюнхене и здесь получила степень магистра в области джазового исполнительства и композиции. Активно выступая, она в свои 25 лет уже добилась немалого на европейской джазовой сцене: получила стипендию от муниципалитета Мюнхена, стала обладательницей таких наград, как KurtMaasJazzAward, YoungMunichJazzPrize, BiberachJazzPrize иBMWYoungArtistJazzAward.
Альбом Rising Sun был записан также в Мюнхене, в самом конце декабря 2021 года. Квартет Шутин Эрденебаатар составили ее коллеги по учебе в мюнхенской консерватории, музыканты, каждый из которых имеет уже и собственные проекты: басист Нильс Кугельман, ударник Валентин Реннер и саксофонист / флейтист Антон Мангольд. Все восемь треков альбома – сочинения самой Шутин. Открывает она программу лиричной композицией In A Time Warp, сразу обнаруживающей хорошую академическую школу пианистки. Запомнились также ее сольное исполнение Summer Haze, титульная композиция Rising Sun, основанная на фольклорной монгольской мелодии, а также баллада с латинским названием Saudade, где красивое соло смычком исполнил Реннер и An Answer From A Distant Hill с партией флейты от Кугельмана. Достойный и впечатляющий дебют!
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