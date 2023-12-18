Chick Corea Elektric Band - The Future Is Now

Скоро уже три года, как его нет с нами, а мне все трудно свыкнуться с этой мыслью… У меня особое отношение к этому музыканту. Прошу прощения у читателей за то, что отнимаю у них время этими несколькими строками личных воспоминаний. Чик Кориа был тем человеком, который своими альбомами Return To Forever и Hymn of the Seventh Galaxy протоптал для меня тропинку к стране джаза, бесконечной стране, географию которой я до сих пор с удовольствием исследую. Именно о нем я написал первую в своей жизни большую статью для давно уже не существующего журнала. С белой завистью слушал рассказ коллеги по минскому джаз-клубу, которому в 1982 году удалось побывать на концерте Кориа и Бертона в Спасо-хаузе, резиденции посла США в Москве. Каждый новый альбом Чика всегда был для меня огромным праздником.
Так я воспринимаю и этот огромный концертный альбом (3 LP или 2 CD), вышедший в ноябре текущего года на Candid Records, последний альбом, программу которого отбирал и продюсировал (вместе с Дэйвом Веклом) издание сам Чик Кориа. Chick Corea Elektric Band возник в середине 80-х. Время расцвета музыки фьюжн вроде бы уже давно ушло, а фьюжн стал вырождаться в пустоватые коммерческие поделки. Но Чик, создав этот коллектив, начал процесс реанимации интереса к качественному фьюжн на новом уровне. Ему уже не тридцать, как в годы Return To Forever, а все сорок пять – время расцвета физических и творческих сил. В новую команду он отбирает молодых (всем им еще нет и тридцати) талантливых одногодков: басиста Джона Патитуччи, ударника Дэйва Векла, саксофониста Эрика Мариенталя и гитариста австралийского происхождения Фрэнка Гэмбэйла (или Гамбали, учитывая его итальянские, как и у Чика, и у Патитуччи, корни). С 1986 по 1993 год Chick Corea Elektric Band записывает шесть отличных студийных альбомов, а потом Чика увлекают новые идеи. Он еще записывает один альбом с новым составом группы, но потом прочно переходит к другим проектам.
Своими проектами, неизменно высокопрофессиональными, но не всегда столь же интересными в творческом плане (Эрик Мариенталь вообще впал во смус-джазовый грех) занялись и его музыканты. Так продолжалось довольно долго. А потом они соскучились друг по другу. Вот как вспоминает об этом сам Кориа: «Как мы воссоединились? Где-то в 2015 году Векл написал электронное письмо, разослав его всем участникам нашего ансамбля. Он писал: «Эй, ребята, как дела? Чем занимаетесь? Я прослушивал наши прежние вещи. Это классно! Что случилось? Давайте что-нибудь устроим». И я вижу, как один за другим, откликается Эрик, откликается Джон, откликается Фрэнк, и все говорят: эй, давайте соберемся вместе опять. И мы сделали это».
И они сделали это. С 2016 по 2018 год возрожденный в оригинальном составе Chick Corea Elektric Band гастролирует по стране и за рубежом, дает с неизменным успехом большие концерты. Из этих-то материалов (концерты в Нью-Йорке, Токио, Сономе и два выступления в Лос-Анджелесе в разные годы) Кориа, Векл и звукоинженер Берни Кирш, работавший над всеми предыдущими альбомами Elektric Band, собрали программу альбома с ярким и философским названием The Future Is Now. Пожалуй, я воздержусь от описания своих эмоций от услышанного, бессмысленно описывать, как солировали Гамбали, Мариенталь или Патитуччи, и как хорошо работал за клавишами Кориа и за ударными Векл. Поклонники музыки Чика Кориа хорошо представляют себе это сами. А вот композиции, вошедшие в альбом, перечислю, их всего девять (думаю фэнам Кориа это интересно): Charged Particles, Trance Dance, Cta, Jocelyn - The Commander, Beneath the Mask, Ished, Alan Corday, Johnny's Landing, Got a Match. Да, всего девять на двухчасовой альбом – не забывайте, что это концертные записи, и, скажем, Trance Dance (мой персональный фаворит альбома) звучит более пятнадцати минут, а Johnny's Landing и Got a Match – почти двадцать каждый трек. И не забывайте, что время неумолимо, и на этих записях партнерам Чика под шестьдесят, а он сам уже перешагнул семидесятипятилетний рубеж. Поверить в это, слушая The Future Is Now, наслаждаясь длинными сольными партиями музыкантов, их ювелирно точными диалогами трудновато. Время, конечно же, неумолимо, именно оно гораздо раньше, чем можно было представить, отняло у нас Армандо Антонио «Чика» Кориа, но вот над его музыкой, в том числе прозвучавшей в The Future Is Now, оно все же не властно.
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