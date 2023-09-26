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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Catrin Finch & Aoife Ní Bhriain - Double You

Catrin Finch & Aoife Ní Bhriain - Double You

26.09.2023

Catrin Finch & Aoife Ní Bhriain - Double You

У кельтов, живущих по противоположным берегам Ирландского моря, много общего в культуре. История Уэльса и Ирландии развивалась по-разному, но общие культурные корни при этом никуда не исчезли, просто порой они запрятаны очень глубоко. Совместный проект валлийской арфистки Кэтрин Финч и ирландской скрипачки Аойфе Ни Брайен Double You бережно и любовно эти корни приоткрывает. Альбом не случайно называется Double You. Кэтрин и Аойфе на обложке – словно две сестры, и название подталкивает к ощущению родственности этих двух женщин. Надо сказать, что и творческие пути создательниц альбома тоже весьма сходны.

Кэтрин Финч, благодаря релизам ARC Music и bendigedig, известна нашим читателям лучше. Кэтрин получила классическое музыкальное образование, хорошо известна своими необычными творческими союзами с представителями иных музыкальных культур – особенно с сенегальским исполнителем на коре Секу Кейта. Но в данном случае, союз куда более органичен: арфа – национальный инструмент всех кельтов, а скрипка, равно популярна и в Уэльсе, и в Ирландии. Аойфе Ни Брайен, с которой мы знакомимся впервые, - родом из Дублина, из музыкальной семьи. Она тоже получила классическое образование, но подлинную известность получила именно, как скрипачка в ирландской национальной традиции. Обе исполнительницы познакомились сначала заочно, в период локдауна, в ходе он-лайн трансляции программы Other Voices Aberteifi, а затем уже личные контакты привели к появлению дуэта, чей дебютный альбом Double You увидит свет в конце октября.

Названия всех композиций альбома начинаются с одной буквы: W, символизируя глубочайшую слитность обеих создательниц проекта в общей музыкальной идее. Скрипка и арфа, варьируя темпы и звучания, то обращаются к прелюдии Баха (с финальными аккордами скрипичного концерта Мендельсона) в Wonder, то обыгрывают старинную валлийскую мелодию в Waves, то оплакивают ушедшую подругу в Why. Порой Аойфе использует традиционную норвежскую девятиструнную скрипку, что делает саунд таких композиций, как Whispers или Woven, особенно своеобразным. А венцом альбома я бы назвал Wish, где соединены темы популярной традиционной валлийской мелодии для арфы The Ash Grove и свадебной ирландской мелодии Tabhair dom do Lámh. Очень символично!

© & (p) 2023 bendigedig

9 tks / 47 mins

(Catrin Finch – harp; Aoife Ní Bhriain – fiddle;)

Линк предоставлен Tamsin Davies

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Ирландия
музыкальный стиль
кельтская музыка


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