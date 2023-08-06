House of Waters - On Becoming

Макс Збирал-Теллер родился в Чикаго, Мото Фукусима родился в японском городе Кобе, а встретились они в Бруклине, в Нью-Йорке, где основали в 2008 году группу House of Waters. Каждый из них был уже сложившимся музыкантом с определенным бэкграундом, но их творческий союз вызвал особый эффект. Maх ZT (он работает под таким ником) играет на цимбалах, достаточно редким на Западе инструменте, используемом в фольклорной традиции ирландцев в Аппалачских горах. Кроме того, он серьезно изучал африканскую музыку, осваивал сенегальскую кору, а также индийскую традицию игры на сантуре, дальнем родственнике цимбал. В этой сфере его наставником был индийский музыкант Пандит Шивкумар Шарма. Фукусима, выпускник Беркли, играет на шестиструнной бас-гитаре, а в сфере его интересов лежат также африканские корни латиноамериканской музыки.
Их общая группа House of Waters сначала была квинтетом, потом трио, а постепенно превратилась в дуэт этих двух музыкантов, а для записи альбомов они приглашают сменяющих друг друга ударников. Дискография группы довольно велика, а ее плохо поддающаяся определению стилистика представляет собой необычную смесь фьюжн, прог-рока, джаза и этники. В новом альбоме On Becoming приглашенным ударником является известный сотрудничеством с Мэтини мексикано-американский музыкант Антонио Санчес, а в отдельных треках гостят знаменитый гитарист Майк Стерн и супруга Maх ZT, индийская вокалистка Прия Даршини, уже успевшая стать номинантом Грэмми.
Стартовый трек альбомаFoldingCranes, самый короткий в программе, как бы дает возможность слушателю освоиться с непривычным саундом, который создают цимбалы, бас-гитара и ударные. А звучание действительно необычное. Мне показалось (это, конечно, субъективное впечатление), что больше всего звучание цимбал Maх ZT напоминает индийский ситар, а потому весь альбом для меня оказался проникнут южноазиатской аурой. Особенно это характерно для пьесы Still, которую Maх ZT посвятил памяти своего гуру Шивкумара Шармы, окончившего свой земной путь в 2022 году. Еще более естественна эта аура для самой объемной композиции альбома TheWall, где к трио подключилась Прия Даршини, использующая индийскую технику вокала саргам: пение без слов, где ноты звучат в унисон с инструментами. А близость регистров цимбал и гитары вы сможете оценить в композиции Фукусимы HangintheAir, где участвовал Майк Стерн. Название этой пьесы также связано именно с ним. Когда Мото встречал Майка и задавал привычный вопрос «Как дела?», то Стерн обычно отвечал: Hanging in there. Этот стереотипный ответ Мото и превратил в созвучное название композиции.
House of Waters – коллектив особый. Maх ZT не зря удостаивался у критиков титула «Хендрикс цимбал». Удивляет, что его имя еще не в лидерах опросов критиков в категории «редкие для джаза инструменты». Думаю, это еще впереди. Пока же рекомендую насладиться экзотическим звучанием альбома On Becoming.
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