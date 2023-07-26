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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Eunmi Lee - Introspection

Eunmi Lee - Introspection

26.07.2023

Eunmi Lee - Introspection

Корейская пианистка Юнми Ли приехала в Нью-Йорк для учебы в местном университете в 2020 году. Время оказалось не очень удачным. Почти сразу наступил пандемический локдаун и Юнми Ли пришлось учиться в основном он-лайн. Но – не было бы счастья, да несчастье помогло: один из ее педагогов, тромбонист Алан Фербер согласился стать со-продюсером дебютного альбома Ли и сам принял участие в его записи. До этих событий Ли прошла уже солидный путь в музыке. Играть на фортепьяно она начала еще в раннем детстве, степень бакалавра получила в Университете искусств в Сеуле, а магистра в сфере джазового фортепьяно ей присвоили уже в Европе, в консерватории Маастрихта в Нидерландах в 2019 году.

Для своего первого альбома Юнми Ли сочинила все семь композиций. Сама она говорит об этом так: «Как пианист и композитор, я многое почерпнула из своих ощущений, описывая эмоции, образы и явления с помощью музыки. Альбом Introspection состоит из семи оригинальных композиций, полностью сочиненных и аранжированных мной в период с 2017 года.» Что ж, потрудиться Ли пришлось немало. Она и ее продюсер Фербер собрали большую команду музыкантов, в которой представлены и духовые, и струнные секции. Все эти исполнители живут и работают в Нью-Йорке. И духовые, и струнные присутствуют почти в каждом треке, а порой и в одной композиции, как, например, в финишной Azure, что потребовало от молодого автора высоких профессиональных качеств. Забавно, что эту пьесу Ли сознательно сочиняла, используя только белые клавиши своего инструмента. А вообще отдельные аранжировки расписаны ею, как для биг-бэнда. Мне в принципе показалось, что Юнми Ли в этой своей дебютной работе в первую очередь композитор, аранжировщик и бэнд-лидер, а в качестве пианистки она здесь заметна несколько меньше, оставляя авансцену коллегам по проекту. Стилистически я бы отнес ее музыку к мэйнстриму. Здесь нет каких-то революционных новшеств, зато сделано все в высшей степени качественно.

© & (p) 2023 You&Me Music

7 tks / 37 mins

(Eunmi Lee - p (tks 1, 3, 4, 5, 6, 7); Tony Kadleck - tp (tk 5); Alan Ferber - tb (tks 1, 4, 5, 7); Jon Gordon – as, ss (tks 5, 7); Remy Le Boeuf – as, bars (tks 4, 5, 7); John Ellis – ts, cl, bass cl (tks 1, 2, 3, 5, 7); Joyce Hammann (tks2, 3, 7), Meg Okura (tk 3) – vi; Lois Martin - viola (tks 2, 3, 7); Maria Jeffers (tk 3), Jody Redhage (tk 2) – cello; Vinicius Gomes - g (tk 1, 2, 4, 5, 6, 7); Matt Clohesy - b (tk 1, 3, 4, 5, 6, 7); Ari Hoenig - dr (tks 1, 3, 4, 5, 6, 7);)

Линкпредоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Корея, США, Япония
музыкальный стиль
мэйнстрим


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