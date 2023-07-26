Eunmi Lee - Introspection

Любой мало-мальски интересующийся джазом человек, ознакомившись с названием этого альбома, сразу обратит внимание на его сходство со знаменитым Bitches Brew. И сходство это не случайно. В 2019 году исполнилось пятьдесят лет с тех пор, как «Черный ...