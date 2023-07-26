Eunmi Lee - Introspection

Корейская пианистка Юнми Ли приехала в Нью-Йорк для учебы в местном университете в 2020 году. Время оказалось не очень удачным. Почти сразу наступил пандемический локдаун и Юнми Ли пришлось учиться в основном он-лайн. Но – не было бы счастья, да несчастье помогло: один из ее педагогов, тромбонист Алан Фербер согласился стать со-продюсером дебютного альбома Ли и сам принял участие в его записи. До этих событий Ли прошла уже солидный путь в музыке. Играть на фортепьяно она начала еще в раннем детстве, степень бакалавра получила в Университете искусств в Сеуле, а магистра в сфере джазового фортепьяно ей присвоили уже в Европе, в консерватории Маастрихта в Нидерландах в 2019 году.
Для своего первого альбома Юнми Ли сочинила все семь композиций. Сама она говорит об этом так: «Как пианист и композитор, я многое почерпнула из своих ощущений, описывая эмоции, образы и явления с помощью музыки. Альбом Introspection состоит из семи оригинальных композиций, полностью сочиненных и аранжированных мной в период с 2017 года.» Что ж, потрудиться Ли пришлось немало. Она и ее продюсер Фербер собрали большую команду музыкантов, в которой представлены и духовые, и струнные секции. Все эти исполнители живут и работают в Нью-Йорке. И духовые, и струнные присутствуют почти в каждом треке, а порой и в одной композиции, как, например, в финишной Azure, что потребовало от молодого автора высоких профессиональных качеств. Забавно, что эту пьесу Ли сознательно сочиняла, используя только белые клавиши своего инструмента. А вообще отдельные аранжировки расписаны ею, как для биг-бэнда. Мне в принципе показалось, что Юнми Ли в этой своей дебютной работе в первую очередь композитор, аранжировщик и бэнд-лидер, а в качестве пианистки она здесь заметна несколько меньше, оставляя авансцену коллегам по проекту. Стилистически я бы отнес ее музыку к мэйнстриму. Здесь нет каких-то революционных новшеств, зато сделано все в высшей степени качественно.
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