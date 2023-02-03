John Daversa & Tal Cohen - The Art Of Duo. Volume 1
03.02.2023
Хорошее чувство юмора с некоторой долей иронии отражает обложка альбома Джона Даверсы и Тала Коэна The Art Of Duo. Volume 1 с боксирующими джентльменами из XIX века. Впрочем, сами музыканты считают, что с определенной точки зрения в дуэте есть некий спортивный элемент и в такой обложке есть логика: «Это словно дружеская борьба двух братьев. Они толкают друг друга, стремятся показать свои наилучшие качества. Мы словно проверяем силу и смекалку друг друга, стараясь достичь наилучшего результата.» Забавная точка зрения, но право на жизнь она имеет. Джону Даверсе и Талу Коэну виднее.
Оба они – люди весьма искушенные. Джон – обладатель сразу трех премий Грэмми за свой политизированный альбом 2018 года American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom. Тал, уроженец Израиля и житель Австралии, также имеет немало наград и опыт работы с такими грандами, как Джо Ловано, Теренс Бланчард и Грег Осби, а нашим читателям может быть памятен по дуэту с американской вокалисткой Даниэль Верц Interwined (2017).
Свой дуэтный альбом они составили из девяти собственных композиций, в которых Тал играл на фортепьяно, а Даверса играл как на трубе, так и на EVI (электронный вентильный инструмент), а в паре треков еще и пел. Не сказал бы, что его вокал произвел на меня очень сильное впечатление, а вот каждый из инструментальных треков интересен по-своему. Стартовый Artful Sparring сразу дает слушателям понять, что их ждет отнюдь не straight-ahead джаз. Коэн выдает бравурные пассажи на фортепьяно, кое-где с интонациями еврейского фольклора, а Даверса аккуратно ассистирует ему на EVI. В следующей пьесе But Beautiful роли меняются. Здесь уже Джон выходит с трубой на авансцену, а Тал поддерживает соло партнера. Пожалуй, мощнее всего труба Даверсы звучит в энергичной пьесе The Fool and The Emperor, а лучшей с точки зрения игры пианиста я назвал бы лиричную балладу Radiant Heart. Самая же оригинальная вещь альбома – это, без сомнения, Junk Wagon Cameo, решенная в авангардном ключе с мощным звучанием EVI в нижних регистрах. В целом, если вернуться к спортивной терминологии, - боевая ничья: оба музыканта достойны друг друга. И, похоже, это был только первый раунд: Volume 1 говорит, что за ним может последовать и Volume 2…
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