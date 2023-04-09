Melissa Pipe Sextet - Of What Remains

Альбом Of What Remains для музыканта из Монреаля Мелиссы Пайп – это, конечно, этап. Начинала она с изучения джазового саксофона и композиции. Но постепенно Мелисса ощутила, что ей особенно интересны инструменты, которые джазовые саксофонисты используют дополнительно – флейта, кларнет, бас-кларнет, а затем и фагот, совсем уж редкий гость в джазе, пришедший из академической музыки. Постепенно она начала с удовольствием играть и сочинять музыку для фагота. В 2013 году она интервьюировала Юсефа Латифа, часто игравшего на «неконвенциональных» инструментах – эта беседа очень много дала для ее творческого развития. Пайп организовала специальный ансамбль Misterioso Bassoon Quartet, для которого писала и аранжировала музыку. А в 2014 году была удостоена чести исполнять свои аранжировки музыки Мингуса в известном нью-йоркском клубе Jazz Standard в составе квартета фаготов, где ее партнерами стали такие «зубры», как Майкл Рабинович, Пол Хенсен и Марк Ортвейн. При все при этом Мелисса, как настоящий профессионал, продолжала выступать в разных составах, исполняя различную музыку – от хип-хопа до академической.
И вот – первый собственный альбом, который Мелисса Пайп записала со своим секстетом. Состав секстета отражает ее представления о необходимом саунде. Сама Мелисса играет здесь на баритон-саксофоне и фаготе. Рядом с ней – трубач Лекс Френч и играющий на тенор-саксофоне и бас-кларнете Филипп Коте. В нескольких треках Пайп усиливает «низы», пригласив гостя Майкла Санделла, играющего на контрфаготе. Это духовое сообщество работает при поддержке стандартной джазовой ритм-группы: фортепьяно – контрабас-ударные.
Программа альбома из девяти треков состоит почти полностью из ее собственных сочинений, за исключением одного кавера в ее аранжировке. Сама Мелисса очень красноречиво рассказывает о своей музыке: «Инструментовки для секстета требовали от меня сочинять и в традиционной для джазового ансамбля конфигурации (труба и саксофоны с ритм-секцией), и в формате «камерного джаза». Дополнительные краски, тембр и оркестровые возможности фагота и бас-кларнета особенно эффективны для введения в пьесу академических и фольклорных элементов». В моем восприятии музыка секстета – это, все-таки именно камерный джаз, современная музыка, далеко ушедшая от джазовой традиции. Особенно я выделил бы такие пьесы, как Apothecium и Day. Но послушаем Мелиссу еще: «Я сочиняю то, что слышу. Иногда все начинается с басовой линии, с прогрессии. Иногда – это мелодия. Пьесы альбома написаны с использованием различных джазовых и классических композиторских техник и инструментов, но за пределами теоретических рамок, которые я использую для построения структур, гармоний, текстур и так далее, самым важным для меня является, чтобы в этой музыке чувствовалась душа. Это должно быть нечто, что приятно для моего уха. Порой это может быть нечто более модерновое, а иногда меня тянет к джазовой традиции: это не связано для меня с жанрами, это все о душе композиции». Что ж, прослушав Of What Remains, могу только поздравить Мелиссу Пайп с дебютом – с душой здесь все в порядке.
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