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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Derrick Gardner & The Jazz Prophets - Pan Africa

Derrick Gardner & The Jazz Prophets - Pan Africa

29.12.2022

Derrick Gardner & The Jazz Prophets - Pan Africa

Деррик Гарднер – очень опытный американский джазовый трубач. Он играл с Фрэнком Фостером, Диззи Гиллеспи, Нэнси Уилсон, Кларком Терри. Свою дискографию он открыл в 2005 году альбомом Slim Goodie. С 2014 года Гарднер возглавляет большой состав Derrick Gardner & The Big dig! Band. С начала 2022 года он еще и возглавил джазовый факультет в Северозападном университете, располагающемся в пригороде Чикаго Эванстон. Но вот на обложке своего альбома с ансамблем Derrick Gardner & The Jazz Prophets, важно восседающий в традиционном африканском наряде, Гарднер напоминает даже не пророка (prophet), а властителя какого-то африканского государства или племенного вождя, причем его труба играет роль некоего скипетра. И не случайно сам альбом называется Pan Africa.

Прелюдией к появлению альбома стала поездка Деррика Гарднера в Гану летом 2021 года. Визит на континент, где жили его предки, визит к своим корням, стал огромным потрясением для музыканта. Именно тогда родилась идея создать альбом-трибьют, соединяющий джаз с традиционной африканской музыкой. В ансамбль The Jazz Prophets вместе с Дерриком входят еще два духовика, включая его брата Винсента Гарднера, играющего на тромбоне и почти традиционная джазовая ритм-группа. Почти – потому что Квеку Самбру играет не только на стандартной ударной установке, но и на африканских ударных инструментах. Кстати, и он, и басист Обаси Окото – такие же американцы, как Гарднер, но принявшие африканские имена.

Открывает альбом сольный номер Квеку Djemba Kan, традиционная африканская тема, воспевающая западноафриканский барабан джембе, на котором он и играет. Этот полутораминутный трек как бы задает настроение всему альбому. Лидер вступает «в бой» вместе с коллегами-духовиками в композиции Джеки МакЛина Appointment in Ghana в аранжировке Деррика – очень экспрессивный и очень африканский, благодаря ритмике, номер. Композиция Роба Диксона 10,000 Ships посвящена ужасам работорговли, одним из центров которой было побережье Ганы. Корабли, эти символические десять тысяч кораблей, увозили африканцев в чужие края, где их потокам суждено будет стать афроамериканцами. Труба Гарднера плачет почти человеческим голосом в этой очень эмоциональной пьесе. Несколько композиций в альбоме сочинил сам Деррик Гарднер. Одна из них - The Sixth Village. Название связано с тем, что помимо населения севера, юга, запада, востока и центра Африки, шестым местом жительства африканцев называют африканскую диаспору, к которой причисляют себя The Jazz Prophets. Написал Деррик и грустный блюз Blues for the Diaspora, и большой (почти одиннадцать минут звучания) трек Assin Manso … The Last Bath – по названию реки, протекающей через одноименный город в центральной части Ганы: здесь африканцы-рабы последний раз могли искупаться на родной земле.

Pan Africa воспринимаешь, как единую сюиту – горькую, эмоциональную и, несомненно, джазовую. В ее исполнение Деррик Гарднер и его коллеги вложили не только свое мастерство, но и свое сердце.

© & (p) 2023 Impact Jazz

9 tks / 64 mins

(Derrick Gardner – tp; Vincent Gardner – tb; Robert Dixon – as, ts; George Caldwell – p; Obasi Akoto – b; Kweku Sumbry – dr, African perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
африканская музыка, мэйнстрим


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