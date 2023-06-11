Antonio Adolfo - Bossa 65: Celebrating Carlos Lyra and Roberto Menescal
11.06.2023
Разумеется, все даты рождения такого направления в музыке, как босса-нова, считающаяся одним из важнейших вкладов Бразилии в мировое музыкальное искусство, условны. Тем не менее, многие склонны отсчитывать это событие от двух дат: в 1957 году Антониу Карлуш Жобим написал песню Chega de saudade, а в 1958 году она получила широкую известность в исполнении Жуана Жилберту. Если отталкиваться от второй даты, то в 2023 году босса-нове, как жанру, исполняется шестьдесят пять лет. Почти столько же работает в бразильском джазе такой выдающийся его представитель, как пианист, композитор и бэнд-лидер, как Антониу Адольфо, и он, как мало кто еще в Бразилии и за ее пределами, понимает и воплощает в свое творчестве тонкие связи языка современного джаза с истинно бразильскими интонациями самбы и босса-новы.
По возрасту Адольфо принадлежит к когорте ветеранов бразильской музыки, но на его творчестве сей факт отражается очень мало. Маэстро Антониу с железной регулярностью выпускает все новые и новые альбомы (на сегодня в его дискографии их более двух десятков), и мне весьма приятно, что значительную их часть доводилось рецензировать на страницах нашего сайта. Пожалуй, возраст Адольфо выдает только один факт: он в последние годы все чаще отдает предпочтение работам, так сказать, мемуарного характера, то вспоминая в одних работах музыку, на которой он рос, то, посвящая альбомы собратьям по искусству, выдающимся мастерам бразильской музыки. В 2020 году вышел его альбом BruMa: Celebrating Milton Nascimento, а годом позже появился Jobim Forever. И вот теперь, в новой работе, приуроченной к юбилею босса-новы, Адольфо предлагает вниманию слушателей работу, посвященную двум классикам и пионерам босса-новы: Карлушу Лире и Роберто Менескалю.
Певец и композитор Карлуш Лира – автор многих известных композиций в жанре босса-нова. Антониу Адольфо почитает его, как своего музыкального учителя. Впервые они встретились в 1963 году, работая над музыкальным спектаклем Pobre Menina Rica («Бедная богатая девушка»), сочиненной Лирой вместе с поэтом Винисиушем де Мораешем. В нынешний альбом Адольфо включил сразу несколько номеров из этой постановки: Samba Do Carioca, Maria Moita, Sabe Voce, а также композицию Marcha Da Quarta-Feira De Cinzas, отражающую жизнь бразильцев в годы военной диктатуры: проходит яркий карнавал – и все вновь окунаются в мрачные будни при диктаторском режиме. Роберто Менескаль – гитарист, вокалист и композитор, один из самых плодовитых авторов музыки в жанре босса-нова, в том числе знаменитого хита O Barquinho («Лодочка»). Адольфо пришел в его группу Conjunto Roberto Menescal в 1965 году. Потом они еще не раз работали вместе. В программу нынешнего альбома-трибьюта Адольфо включил, конечно же, O Barquinho, а также еще одну «морскую» боссу Nos E O Mar, мелодию Bye Bye Brasil из одноименного фильма 1980 года и еще несколько пьес.
В работе над альбомом Антонио Адольфо помогала практически постоянная команда испытанных музыкантов, давно сотрудничающих с ним: это и трубач Джесси Садок, и саксофонист / флейтист Марчелу Мартинс, и ударник Рафаэль Барата, и гитарист Лула Гальвау. Сам маэстро играет на фортепьяно, а в стартовом треке Coisa Mais Linda неожиданно выдает еще и отменный скэт-вокал. Не сомневаюсь, что новая работа Адольфо будет тепло принята поклонниками боазильского джаза, но особый интерес она наверняка вызовет у героев этого альбома. Оба они еще здравствуют, хотя и в весьма почтенном возрасте: Лире сейчас 90 лет, а Менескалю в октябре исполняется 86. Уверен, им будет приятно получить музыкальный привет от старого друга.
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