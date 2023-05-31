Igor Yakovenko Trio - Hyperfocus

Игорь Яковенко – Макар Новиков – Саша Машин: такое трио записывало этот альбом в конце июня 2022 года в Италии, благо все три музыканта сейчас живут в этой стране. Кстати, и лейбл Rainy Days Records сейчас на своем bandcamp в качестве адреса указывает не Санкт-Петербург, а Тель-Авив. Но все эти обстоятельства места и времени ничуть не отменяют того факта, что все трое – очень заметные и креативные личности в российском джазе. Все трое – обладатели солидного послужного списка, где за каждым числятся и участие в совместных проектах с ведущими джазовыми музыкантами США и Европы, и интересные записи, и многочисленные фестивальные выступления. Тандем Новиков-Машин вообще сложился очень давно и является одной из сильнейших российских ритм-групп, так что альянс с Яковенко только добавит интереса к альбому Hyperfocus у весьма широкого круга ценителей качественного джаза. Но давайте все же поставим в фокус нашего внимания центральную фигуру проекта Hyperfocus – самого Игоря Яковенко.
До Московской консерватории и Академии им. Маймонида, где его педагогом по импровизации был маэстро Игорь Бриль, пианист и композитор Яковенко получил еще и инженерное образование – в аэрокосмическом университете. Игорь написал оперу и записал целый ряд очень крепких альбомов с очень тонким балансом интересов музыканта, как к классике, так и к джазу. Благородное академическое туше на редкость органично сочетается у Яковенко-пианиста с темпераментной импровизацией, а композиторскому мышлению Игоря чужды внешние эффекты и трюкачество. Если его прошлогодний альбом The Process, дуэт с продюсером и диджеем Аликом Христофориди был несколько неожиданным погружением в мир электронной музыки, то сейчас Игорь Яковенко отдал предпочтение чисто акустическому звучанию и классическому джазовому формату фортепьянного трио.
Как обычно, программа альбома полностью авторская: все семь композиций написал сам Игорь. Уже со стартовой пьесы Opening становится понятно, что партнерам он в этом альбоме оставляет не слишком много пространства для самовыражения, фортепьяно царит в Hyperfocus почти безраздельно, если не считать нескольких диалогов с контрабасом. Впрочем, в том же первом треке может показаться, что пианистов двое: каждая рука пианиста ведет свою линию, и этот контрапункт лирики и жесткости придает особую атмосферу пьесе, которую я бы назвал самой драматичной в программе. Впрочем, тут почти каждая пьеса может претендовать на титул «самой». Темповую титульную композицию я бы назвал самой джазовой в программе, а самую объемную по времени звучания, лиричную пьесу с забавным (и, попутно, самым оригинальным!) названием Don't Ask Yakubovich – самой «академической» (нет, это, конечно, тоже джаз, но академические корни Яковенко здесь, на мой взгляд, проявились особенно рельефно). Финальной Foreboding я бы отдал лавры «самой коллективной»: пожалуй, именно здесь трио лучше всего выглядит именно, как единый организм. Ну, а самой красивой композицией в программе назову No Touch – это уже чисто вкусовое впечатление конкретного слушателя.
Что ж, контраст с предыдущей работой в новом альбоме очевиден. От электронно-эмбиентного звучания Игорь Яковенко вернулся здесь к полнокровному джазу. Разумеется, в ряды джазовых ортодоксов Игоря не запишешь. Это не straight-ahead, это вполне себе современный джаз, придуманный и исполненный умным и интересным музыкантом при безукоризненном ассисте более, чем компетентных коллег. Стоит услышать!
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