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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Azat Bayazitov - Expectations

Azat Bayazitov - Expectations

16.11.2023

Azat Bayazitov - Expectations

Три года, разделили выпуск альбомов The Doors Are Open и Expectations саксофониста из Казани Азата Баязитова. За это время произошло много событий, в том числе и в личной биографии музыканта. Главное, видимо, это релокация из Нью-Йорка, где записывался The Doors Are Open, в Европу, а точнее, в швейцарский город Базель. Именно там летом 2022 года Азат записывал новый альбом, самостоятельно изданный им в этом году. Думаю, что и характерный западноевропейский городской пейзаж, вынесенный на обложку Expectations, Азат также подыскал в Базеле. В любом случае, как он пишет на обложке альбома, большинство из девяти композиций, составивших программу Expectations, было сочинено в этом городе, который называют культурной столицей Швейцарии.

Если по формату участников The Doors Are Open был проектом довольно камерным, то на сей раз Баязитов собрал большую интернациональную команду музыкантов, в которой приятно было увидеть уже знакомые нашему сайту имена швейцарского гитариста Сильвена Жорея и российской пианистки Юлии Перминовой. Помимо основного квинтета музыкантов в записи участвовали и классический струнный квартет, и кларнетисты с флейтистом. Правда, в программе нет ни одного трека, где бы играли вместе все участники проекта. Близка к этому стартовая (она же титульная) композиция Expectations, где нет только Юлии: своего рода парад-алле, представление музыкантов. Сам Азат, опять-таки в отличие от The Doors Are Open, играет не только на своем «коронном» тенор-саксофоне, но и еще на двух разновидностях саксофонной линейки: сопрано и альте. Лично мне вполне убедительной показалась его игра и на двух других саксофонах.

На сопрано Азат играет в очень полюбившейся мне лиричной композиции Very New York, явно навеянной, судя по всему, приятными воспоминаниями о Большом Яблоке, - одной из лучших в программе, на мой взгляд. Здесь Азат ведет с фортепьяно Перминовой очень эффектный диалог, в который включается также и контрабас Роберто Коха. А потом следует не менее сильная, но совсем иного настроения и динамики пьеса Be Loose с ярким и продолжительным соло тенор-саксофона Баязитова на старте, отличной работой ритм-группы Кох- Яуналкснис и выразительной партией гитары от Жорея. Из трех пьес с участием струнного квартета, Maybe Later, где на авансцене оказываются тенор-саксофон и струнные, показалась мне наименее удачной: на мой вкус, слишком сладковатым получился общий саунд. В Stretching Out вновь хорош Жорей и особенно Перминова, а в Make Them Friends и струнные оказались на месте, и Кох с лидером группы проявили себя с самой лучшей стороны. Замечательно прозвучал альт Азата в пьесе A Step Further, а завершил он программу вновь на теноре, вновь в диалоге с Перминовой, композицией Talk To People.

Разнообразным, не дающим слушателю заскучать, очень крепким по музыке и хорошо продуманным по программе показался мне Expectations, а сам Азат Баязитов еще раз подтвердил в моих глазах репутацию саксофониста очень высокого класса.

© & (p) 2023 Azat Bayazitov

9 tks / 63 mins

(Azat Bayazitov – ts (tks 1, 3-7,9), ss (tks 2,6), as (tks 7,8); Silvan Joray – g; Yulia Perminova – p (tks 2,5,8,9); Roberto Koch – b (tks 1-7), el.b (tk 9); Janis Jaunalksnis – dr; Fernando Brox – fl (tks 1,6,7); Max Treutner – cl (tks 1,6,7); Domenic Landolf – bass cl (tks 1,6,7); Emile Delange, Marie Morgane Secula – vi (tks 1,4,6); Ilya Bely – viola (tks 1,4,6); Clara Vedeche – cello (tks 1,4,6); )

Линк предоставил Azat Bayazitov

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венесуэла, Германия, Испания, Латвия, Россия, Франция, Швейцария
музыкальный стиль
современный джаз


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