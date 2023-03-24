George Coleman - Live at Smalls Jazz Club

Джордж Коулмэн – музыкант, мягко говоря, пожилой. В 2022 году, когда он давал концерт в нью-йоркском клубе Smalls, запись которого выходит сейчас на Cellar Music Group, ему было 87 лет. В том году он отметил также 70-летие своей профессиональной деятельности в музыке. За столь долгую карьеру этот саксофонист из Мемфиса, удостоенный в 2015 году высшей в США награды для ныне живущих музыкантов, титула NEA Jazz Master, успел многое. Коулмэн начинал свою карьеру в 59-х годах, играя блюз, причем с такими великанами, как Рэй Чарльз, а потом Би Би Кинг. Потом Джордж работал преимущественно с джазменами, да еще какими! Особую известность получило его сотрудничество с Майлсом Дэвисом в 1963-64 годах. То был знаменитый второй квинтет Дэвиса с Хэнкоком, Картером и Тони Уильямсом. Правда, свой канонический вид он обрез как раз с уходом Коулмэна, когда на смену ему пришел Уэйн Шортер, но сам Дэвис неизменно отзывался о Коулмэне самым положительным образом. Потом было еще много знаменитых партнеров – Лайонел Хэмптон, Чарли Мингус, Ахмад Джамал и так далее. Коулмэн активен по сей день, о чем и свидетельствует этот альбом.
В тот вечер в Smalls у Джорджа были первоклассные партнеры: басист Питер Вашингтон, ударник Джо Фэрнсуорт, а за рояль сел сам владелец клуба и президент SmallsLive Foundation Спайк Вильнер. Игру каждого из них, слушая альбом, можно оценить по достоинству – у всех было достаточно пространства для демонстрации мастерства, но, конечно, особый интерес представляет игра самого Коулмэна. Надо сказать, его тенор-саксофон звучит ничуть не слабее, чем в лучшие годы, особенно в балладах. Звук по-прежнему выразителен, сочен, чист, словно и нет этих 87 лет за плечами. Все пьесы звучат, как и положено в концертном варианте, достаточно долго, чтобы сполна оценить и мастерство каждого исполнителя, и их взаимодействие.
Программа концерта словно иллюстрирует долгую карьеру Джорджа Коулмэна. Блюзовому ее началу соответствует единственная собственная композиция Коулмэна Blues For Smalls, дэвисовскому периоду – пьеса Майлса Four, как раз из тех времен, дань латине представлена композицией Жобима Meditation, а New York, New York из репертуара Синатры имеет для Коулмэна особое значение: «Этот альбом – трибьют нашему великому городу и нашим великим фэнам. Живешь ли ты здесь или только приезжаешь послушать музыку – ты все равно нью-йоркец. Мы играем для людей. Я всегда играл для замечательных любителей джаза в таких клубах, какSlugs, Boomers, the Tin Palacе с Филли Джо и Барри Харрисом, Village Vanguard, Dizzy’s, Smoke и теперь в Smalls». Ну, а лично мне особенно пришлись по душе в этом концерте стандарты: Nearness Of You Кармайкла и, прежде всего, My Funny Valentine – изумительное чувство свинга, энергетика, саунд… Это джаз очень высокого класса!
Пятница – лучший день недели. Белые и синие воротнички блаженно расслабляются после напряженной рабочей пятидневки в предвкушении длинного уикэнда. Неплохим средством отдохновения от недельных стрессов может стать и музыка. Какая? Это уж кому что ...
Всегда был не равнодушен к низкому басовому звучанию, будь то струнный или духовой инструмент. Возможно, поэтому каждый альбом лучшего тубиста в современном джазе Джима Селфа для меня всегда праздник. До сих пор на нашем сайте было представлено ...
У австралийской вокалистки Джо Лори интересный послужной список. Почти десять лет она выступала и записывалась со Стингом, сотрудничала также с Полом Саймоном и Питером Гэбриэлом – все имена очень достойные, хотя и не джазовые. Но и джаз Джо также ...
страна: Великобритания, Ливан, Марокко, Россия, США
музыкальный стиль: мэйнстрим
Практически любой список Топ-10 вибрафонистов джаза не обойдется без имени Джо Локка. Этот музыкант, постепенно переходящий в разряд ветеранов (Лок родился в 1959 году), - живое связующее звено между поколением Милта Джексона и Бобби Хатчерсона и ...
Хорошее чувство юмора с некоторой долей иронии отражает обложка альбома Джона Даверсы и Тала Коэна The Art Of Duo. Volume 1 с боксирующими джентльменами из XIX века. Впрочем, сами музыканты считают, что с определенной точки зрения в дуэте есть некий ...
Пояснять, кто такой Кенни Бэррон, обладатель высшей в США награды для ныне здравствующих джазменов NEA Jazz Master, нет необходимости. А вот оценить уникальность его нового альбома The Source надо обязательно. Дело в том, что это первый за более, ...
На обложке своего нового альбома Phoenix Лакеша (которую я далее из соображений благозвучия буду называть Лакеция) Бенджамин выглядит королевой, у которой в руках вместо скипетра или державы другой атрибут власти – саксофон. И в современном джазе ...
Несмотря на свою «островную» фамилию, итальянский музыкант и композитор электронной музыки Луи Сицилиано родился в материковой части страны: он появился на свет в Неаполе в 1975 году. Сицилиано очень много работает для кино, телевидения, театра, ...
Ирландия дала мировой культуре целое созвездие величайших писателей – от Свифта и Бернарда Шоу до Джойса и Бекета. Хватает знаменитостей ирландского происхождения и в сфере рок-музыки: вспомним хотя бы Боно. А вот в джазе ирландцы как-то не на ...
Итальянская скрипачка Лодовика Бартоне родилась в городе Удине на северо-востоке Италии, в области Фриули, где даже говорят на особом, фриуланском диалекте итальянского языка. Она начинала в качестве скрипачки академического стиля, выступала с ...
Басиста Марчелло Себастьяни можно отнести к ветеранам итальянской джазовой сцены, он родился еще в 1955 году. Начинал он с игры на бас-гитаре в различных рок-группах, преимущественно в сфере прог-рока. Но уже в начале 70-х годов Себастьяни обратился ...
музыкальный стиль: академическая музыка, кроссовер
Увы, в полном объеме оценить прелесть проекта бразильского гитариста и композитора Марко Антониу Сантуша About: Silence мы не сможем. Дело в том, что музыка – не единственная, хотя и важная составляющая этой работы, задуманной Марко как симбиоз ...