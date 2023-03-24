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George Coleman - Live at Smalls Jazz Club

24.03.2023

George Coleman - Live at Smalls Jazz Club

Джордж Коулмэн – музыкант, мягко говоря, пожилой. В 2022 году, когда он давал концерт в нью-йоркском клубе Smalls, запись которого выходит сейчас на Cellar Music Group, ему было 87 лет. В том году он отметил также 70-летие своей профессиональной деятельности в музыке. За столь долгую карьеру этот саксофонист из Мемфиса, удостоенный в 2015 году высшей в США награды для ныне живущих музыкантов, титула NEA Jazz Master, успел многое. Коулмэн начинал свою карьеру в 59-х годах, играя блюз, причем с такими великанами, как Рэй Чарльз, а потом Би Би Кинг. Потом Джордж работал преимущественно с джазменами, да еще какими! Особую известность получило его сотрудничество с Майлсом Дэвисом в 1963-64 годах. То был знаменитый второй квинтет Дэвиса с Хэнкоком, Картером и Тони Уильямсом. Правда, свой канонический вид он обрез как раз с уходом Коулмэна, когда на смену ему пришел Уэйн Шортер, но сам Дэвис неизменно отзывался о Коулмэне самым положительным образом. Потом было еще много знаменитых партнеров – Лайонел Хэмптон, Чарли Мингус, Ахмад Джамал и так далее. Коулмэн активен по сей день, о чем и свидетельствует этот альбом.

В тот вечер в Smalls у Джорджа были первоклассные партнеры: басист Питер Вашингтон, ударник Джо Фэрнсуорт, а за рояль сел сам владелец клуба и президент SmallsLive Foundation Спайк Вильнер. Игру каждого из них, слушая альбом, можно оценить по достоинству – у всех было достаточно пространства для демонстрации мастерства, но, конечно, особый интерес представляет игра самого Коулмэна. Надо сказать, его тенор-саксофон звучит ничуть не слабее, чем в лучшие годы, особенно в балладах. Звук по-прежнему выразителен, сочен, чист, словно и нет этих 87 лет за плечами. Все пьесы звучат, как и положено в концертном варианте, достаточно долго, чтобы сполна оценить и мастерство каждого исполнителя, и их взаимодействие.

Программа концерта словно иллюстрирует долгую карьеру Джорджа Коулмэна. Блюзовому ее началу соответствует единственная собственная композиция Коулмэна Blues For Smalls, дэвисовскому периоду – пьеса Майлса Four, как раз из тех времен, дань латине представлена композицией Жобима Meditation, а New York, New York из репертуара Синатры имеет для Коулмэна особое значение: «Этот альбом – трибьют нашему великому городу и нашим великим фэнам. Живешь ли ты здесь или только приезжаешь послушать музыку – ты все равно нью-йоркец. Мы играем для людей. Я всегда играл для замечательных любителей джаза в таких клубах, какSlugs, Boomers, the Tin Palacе с Филли Джо и Барри Харрисом, Village Vanguard, Dizzy’s, Smoke и теперь в Smalls». Ну, а лично мне особенно пришлись по душе в этом концерте стандарты: Nearness Of You Кармайкла и, прежде всего, My Funny Valentine – изумительное чувство свинга, энергетика, саунд… Это джаз очень высокого класса!

© & (p) 2023 Cellar Music Group

8 tks / 71 mins

(George Coleman – ts; Spike Wilner – p; Peter Washington – b; Joe Farnsworth – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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