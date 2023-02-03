Mike Bell - Jazz On The Rails

В 20-х годах прошлого века в Гарлеме были популярны так называемые house rent parties, вечеринки с музыкой, на которых королями были такие выдающиеся мастера стиля страйд-пиано, как Вилли Лайон Смит, Фэтс Уоллер, Джеймс Пи Джонсон. Думаю, если бы с помощью некоей машины времени на одну из таких вечеринок попал бы живущий в Люксембурге британский пианист Майк Белл, то, во-первых, невзирая на белый цвет кожи, его приняли бы там за своего, а во-вторых, он бы прослыл там авангардистом.
Но мы с вами живем в 20-х годах века нынешнего, и по сегодняшним меркам пианист Майк Белл играет музыку несколько старомодную, ничуть этого не стесняясь. Не зря свой второй по счету джазовый альбом он назвал Jazz On The Rails – «Джаз на рельсах». Да, Белл сочиняет и исполняет музыку, в которой чувствуется прямая и глубинная связь с музыкой своих предшественников – и тех, столетней давности, и более поздних, как Эрролл Гарнер или Оскар Питерсон. Это классический свинговый джаз, для стилистического определения которого я применил бы термин straight-ahead (кстати, и лейбл, выпустивший альбом Jazz On The Rails называется Straight Records вне связи с одноименным лейблом покойного Фрэнка Заппы).
Белл не всегда исполнял джаз. Этот уже весьма опытный музыкант, большая часть карьеры которого прошла под знаком кантри-рока. Он много записывался и гастролировал с Элбертом Ли (был среди участников первого состава Albert Lee & Hogan's Heroes), с Дэннисом Локоррьером из Dr. Hook, с Бенни Галлахером (Gallagher & Lyle). Но любовь к свинговому джазу, который он слушал в детстве, заставила Майка обратиться к этому жанру. В 2017 году он записал свой первый джазовый альбом Just For The Record, тепло принятый публикой и прессой. И вот сейчас перед нами Jazz On The Rails. Все девять композиций этого сольного альбома написал сам Белл. Тут есть и лиричные балладного плана пьесы, типа And Then? или Mood Swings, эффектные блюзы (Quirky Blues), а свои персональным фаворитом альбома я назвал бы Words Unspoken, Notes Unplayed. В целом же это очень добротный образец фортепьянного джаза, в котором многие найдут приятные для себя моменты.
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