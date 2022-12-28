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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Jim Self - My America 2: Destinations

Jim Self - My America 2: Destinations

28.12.2022

Jim Self - My America 2: Destinations

Всегда был не равнодушен к низкому басовому звучанию, будь то струнный или духовой инструмент. Возможно, поэтому каждый альбом лучшего тубиста в современном джазе Джима Селфа для меня всегда праздник. До сих пор на нашем сайте было представлено несколько его дуэтных альбомов с гитаристом Джоном Чьодини. Присутствует Чьодини и среди музыкантов, участвовавших в записи нового альбома Селфа My America 2: Destinations. Но полный состав исполнителей тут гораздо шире. И Селф, и Чьодини живут в Лос-Анджелесе, но Джим пригласил для записи альбому большую группу известных музыкантов из Эл-Эй. Тут и солидная духовая группа, и обстоятельная ритмика, и над всем царит теплое бархатное звучание инструментов Селфа – разнообразных вариантов туб, включая сделанный специально для него гибрид тубы и флюгельгорна – флубы. И еще один человек был особенно важен для этого проекта – аранжировщик Ким Шарнберг. А сам проект достаточно необычен.

Два десятилетия назад Селф в союзе с Шарнбергом выпустил альбом My America, посвященный памятным событиям и историческим местам родной страны. И вот, спустя годы, эта же креативная пара создала продолжение: альбом My America 2: Destinations. Тринадцать композиций, отобранных для альбома, - это большое путешествие по разным городам и штатам, воплощенное в очень известных композициях. Тут есть и Georgia on My Mind, и Chattanooga Choo Choo, и Chicago, и Washington Post Modern – тема, название которой, возможно, знают немногие, но узнают сразу все советские и пост-советские телезрители: интро этой композиции использовано в музыкальной заставке телеигры «Что? Где? Когда?». В отдельных случаях Селф и Шарнберг объединили в одном треке сразу две темы. King of Route 66 – это King of the Road плюс Route 66, а Blue Bayou Bossa объединила в себе Blue Bayou и Blue Bossa. Как видите, тут есть вещи разных стилей – от диксиленда и свинга до вполне современного джаза. Но цельность проекту придают, как мастерские аранжировки Шарнберга, так и блистательное искусство Джима Селфа. Его туба может быть удивительно романтичной, шаловливой и весьма брутальной – ей подвластны любые эмоции и оттенки чувств. А финальным треком программы поставлена собственная композиция Селфа – энергичный фанк-блюз S.L.O. Blues, заканчивающийся, как любой альбом Селфа, издаваемый его лейблом Basset Hound Music, - записью лая его любимой собаки, звучащего вместе с тубой любимого хозяина.

© & (p) 2023 Basset Hound Music

13 tks / 58 mins

(Jim Self - F tuba, CC tuba, fluba, F "Jimbasso", BBb cimbasso; Kim Scharnberg - baton; Ron Stout – tp, flg; Bill Booth – tb, euphoniums; Scott Whitfield – tb; Phil Feather – as, English horn; Tom Peterson – ss, ts; John Chiodini, Steve Fister – g; Bill Cunliffe – p, melodica; Ken Wild - string b, el.b, fretless el.b; Kendall Kay – dr; Brian Kilgore – perc;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, свинг


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