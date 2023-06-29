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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Dan Pitt Trio - Stages

Dan Pitt Trio - Stages

29.06.2023

Dan Pitt Trio - Stages

Перепробовав в своих предыдущих альбомах различные форматы – трио, соло, квинтет, гитарист из Торонто Дэн Питт возвращается в своем четвертом релизе к истокам, к варианту трио со своими постоянными партнерами Алексом Фурнье (бас) и Ником Фрейзером (ударные). Собственно, не расставался он с этими музыкантами и в своем предыдущем альбоме Wrongs (2021), когда и произошло знакомство наших читателей с Дэном: тогда квинтет состоял из того же трио, но еще и с привлечением духовых инструментов.

В альбоме Stages Питт представил программу из семи своих новых композиций. Как он сам характеризует новую работу, «…Построенная на крепком джазовом фундаменте, музыка этого альбома сочетает влияния эмбиента, рока и камерной музыки». Но при этом альбом во многом близок и к его предыдущей работе. Как и ранее, Дэн предпочитает неторопливое развитие с тщательной обработкой каждого звука, но при этом его музыка покоряет своей образностью.

Стартовую Fourteen Days я бы сравнил с неким довольно грустным фильмом или рассказом в духе Чехова о человеческом одиночестве, вспыхнувшей и затем утерянной надежде на какое-то высокое чувство, возможно, любовь: долгое интро пьесы ведет соло гитары, чистое и прозрачное, постепенно к Дэну подключаются партнеры, развитие идет все более активно, но в финале с новым соло лидера все возвращается на круги своя… Наверняка, Дэн вкладывал в эту музыку что-то свое, но под звуки Fourteen Days я нафантазировал именно такую историю, произошедшую в течение четырнадцати дней… А вот еще одна кинематографичная, на мой взгляд, пьеса, но уже совсем в ином духе: Fifteen Minutes напоминает какую-то ленту в духе Хичкока, во всяком случае, саспенс в этой самой энергичной композиции альбома трио нагнетает отменно. Очень часто основу саунда составляет диалог Питта с Фурнье, причем Алекс, в зависимости от контекста играет и пиццикато, и смычком, как в Part Two, Tape Age или Foreboding. Финал последней пьесы действительно заставляет вспомнить о рок-музыке, а в Ghosts саунд вполне можно сравнить со звучанием арт-рокового power trio. Дэн не пренебрегает и различными гитарными эффектами, но делает это очень аккуратно и умеренно, не отступая от концепции своей игры и общего звукового баланса – примета зрелости и гитариста, и композитора. На мой вкус, Stages – безусловный шаг вперед, так что остается пожелать Питту не останавливаться на достигнутом.

© & (p) 2023 Dan Pitt Music

7 tks / 45 mins

(Dan Pitt – g; Alex Fournier – b; Nick Fraser – dr, cymbals;)

ЛинкпредоставилDan Pitt

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
современный джаз


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