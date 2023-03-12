Tanya Ekanayaka - 18 Piano Sutras & 25 South Asian Pianisms
12.03.2023
Даже на фоне удивительно разнообразной издательской программы британского лейбла ARC Music, специализирующегося на этнической музыке со всего мира, этот релиз выделяется своей необычностью. Двойной альбом пианистки и композитора из Шри Ланки Тани Эканаяка поражает и своим масштабом, и оригинальностью замысла, одновременно являясь, пожалуй, ее самой значительной на сегодняшний день работой, как бы подводящей итог всему ранее сделанному.
Таня Эканаяка происходит из смешанной, англо-сингальской семьи. Она выросла в окружении живописных горных пейзажей Канди, древней столицы Шри Ланки. Уже в пять лет Таня начала играть на фортепьяно, в 12 – впервые выступила перед публикой, а уже в 16 – дала концерт вместе с симфоническим оркестром Шри Ланки в качестве победителя серьезного творческого конкурса. С тех пор она, параллельно продолжая учебу, выступала во многих странах Европы, Азии и Америки. Однако, сфера ее интересов не ограничивается музыкой, Таню увлекает также литература, лингвистика, этномузыкология. В последних двух сферах она получила докторскую степень в университете Эдинбурга. Эканаяка всегда дает только сольные концерты и записи ее тоже только сольные. Она стала первым композитором из Шри Ланки, чью музыку издают иностранные лейблы. В музыкальном творчестве ее работы, особенно та, о которой идет речь, объединяют все сферы ее интересов. Этот двойной альбом называется 18 Piano Sutras & 25 South Asian Pianisms. Все 43 композиции были сочинены Таней в 2021-2022 годах и записаны в мае 2022 года. Первый диск альбома посвящен тем самым «18-ти фортепьянным сутрам», а второй – «25-ти южноазиатским пианизмам». Что это такое?
Фортепьянными сутрами Таня называет 18 своих фортепьянных пьес, каждая из которых названа на одном из находящихся под угрозой исчезновения языках небольших народов и племен из разных уголков нашей планеты. Лирику, созданную этими народами, она передает исключительно средствами музыки, причем в рамках музыки академической. О каждом треке Таня подробно рассказывает в liner notes альбома. Так, открывает альбом композиция Yelimu, что в переводе с пулуват, языка одного из народов Микронезии, означает «Пятница». Ее сменяет пьеса Ruyanpe («Дождь» на языке айнов, коренного и почти исчезнувшего народа Японии). Племена индейцев Амазонии, горные племена Эфиопии, ведды, древнейший народ Шри Ланки на своих языках представлены в этом альбоме. Есть здесь пьесы, посвященные языкам малых народов с пост-советского пространства также: Tolou («Дикий северный олень») – это крохотная община юкагиров, сохранившаяся в районе Колымы на северо-востоке Сибири, Anlamach («Понимание») – это слово из языка караимов, Pavaz («Счастье») – так звучит это слово на языке мокша, части мордовского народа. Есть на первом диске и одна композиция с названием на мертвом, ныне не существующем согдийском языке: Tunder («Гром»). Когда-то, в эпоху китайской империи Тан этот язык был рабочим для купцов, двигавшихся по Великому Шелковому Пути…
Пьесы второго диска Эканаяка определяет, как «пианизмы»: в среднем они несколько короче композиций с первого диска и собраны эти пьесы по другому принципу. Здесь звучит во все той же академической манере по несколько композиций, представляющих разные народы ряда стран Южной Азии: Бутана, Непала, Пакистана, Мальдивских островов, Афганистана, Бангладеш, Индии и, наконец, родной для Тани Шри-Ланки – тут есть и тамильские, и сингальские, и малайские названия. Кстати, Эканаяка одной из первых после долгой и кровопролитной гражданской войны приехала на тамильский север острова, чтобы давать уроки музыки детям из тамильской общины. Благородный и потребовавший недюжинной смелости поступок. Как благородна и идея нового проекта Тани Эканаяка, воплощенная с безукоризненной чистотой и изяществом.
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