Tanya Ekanayaka - 18 Piano Sutras & 25 South Asian Pianisms

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Tanya Ekanayaka - 18 Piano Sutras & 25 South Asian Pianisms

Tanya Ekanayaka - 18 Piano Sutras & 25 South Asian Pianisms

12.03.2023

Tanya Ekanayaka - 18 Piano Sutras & 25 South Asian Pianisms

Даже на фоне удивительно разнообразной издательской программы британского лейбла ARC Music, специализирующегося на этнической музыке со всего мира, этот релиз выделяется своей необычностью. Двойной альбом пианистки и композитора из Шри Ланки Тани Эканаяка поражает и своим масштабом, и оригинальностью замысла, одновременно являясь, пожалуй, ее самой значительной на сегодняшний день работой, как бы подводящей итог всему ранее сделанному.

Таня Эканаяка происходит из смешанной, англо-сингальской семьи. Она выросла в окружении живописных горных пейзажей Канди, древней столицы Шри Ланки. Уже в пять лет Таня начала играть на фортепьяно, в 12 – впервые выступила перед публикой, а уже в 16 – дала концерт вместе с симфоническим оркестром Шри Ланки в качестве победителя серьезного творческого конкурса. С тех пор она, параллельно продолжая учебу, выступала во многих странах Европы, Азии и Америки. Однако, сфера ее интересов не ограничивается музыкой, Таню увлекает также литература, лингвистика, этномузыкология. В последних двух сферах она получила докторскую степень в университете Эдинбурга. Эканаяка всегда дает только сольные концерты и записи ее тоже только сольные. Она стала первым композитором из Шри Ланки, чью музыку издают иностранные лейблы. В музыкальном творчестве ее работы, особенно та, о которой идет речь, объединяют все сферы ее интересов. Этот двойной альбом называется 18 Piano Sutras & 25 South Asian Pianisms. Все 43 композиции были сочинены Таней в 2021-2022 годах и записаны в мае 2022 года. Первый диск альбома посвящен тем самым «18-ти фортепьянным сутрам», а второй – «25-ти южноазиатским пианизмам». Что это такое?

Фортепьянными сутрами Таня называет 18 своих фортепьянных пьес, каждая из которых названа на одном из находящихся под угрозой исчезновения языках небольших народов и племен из разных уголков нашей планеты. Лирику, созданную этими народами, она передает исключительно средствами музыки, причем в рамках музыки академической. О каждом треке Таня подробно рассказывает в liner notes альбома. Так, открывает альбом композиция Yelimu, что в переводе с пулуват, языка одного из народов Микронезии, означает «Пятница». Ее сменяет пьеса Ruyanpe («Дождь» на языке айнов, коренного и почти исчезнувшего народа Японии). Племена индейцев Амазонии, горные племена Эфиопии, ведды, древнейший народ Шри Ланки на своих языках представлены в этом альбоме. Есть здесь пьесы, посвященные языкам малых народов с пост-советского пространства также: Tolou («Дикий северный олень») – это крохотная община юкагиров, сохранившаяся в районе Колымы на северо-востоке Сибири, Anlamach («Понимание») – это слово из языка караимов, Pavaz («Счастье») – так звучит это слово на языке мокша, части мордовского народа. Есть на первом диске и одна композиция с названием на мертвом, ныне не существующем согдийском языке: Tunder («Гром»). Когда-то, в эпоху китайской империи Тан этот язык был рабочим для купцов, двигавшихся по Великому Шелковому Пути…

Пьесы второго диска Эканаяка определяет, как «пианизмы»: в среднем они несколько короче композиций с первого диска и собраны эти пьесы по другому принципу. Здесь звучит во все той же академической манере по несколько композиций, представляющих разные народы ряда стран Южной Азии: Бутана, Непала, Пакистана, Мальдивских островов, Афганистана, Бангладеш, Индии и, наконец, родной для Тани Шри-Ланки – тут есть и тамильские, и сингальские, и малайские названия. Кстати, Эканаяка одной из первых после долгой и кровопролитной гражданской войны приехала на тамильский север острова, чтобы давать уроки музыки детям из тамильской общины. Благородный и потребовавший недюжинной смелости поступок. Как благородна и идея нового проекта Тани Эканаяка, воплощенная с безукоризненной чистотой и изяществом.

© & (p) 2023 ARC Music

2 CD

1st: 18 tks / 65 mins

2nd: 25 tks / 69 mins

(Tanya Ekanayaka – p;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН





стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Шри Ланка
музыкальный стиль
академическая музыка


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

John Daversa & Tal Cohen - The Art Of Duo. Volume 1
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австралия, Израиль, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Хорошее чувство юмора с некоторой долей иронии отражает обложка альбома Джона Даверсы и Тала Коэна The Art Of Duo. Volume 1 с боксирующими джентльменами из XIX века. Впрочем, сами музыканты считают, что с определенной точки зрения в дуэте есть некий ...
подробнее
03.02.2023
Kenny Barron - The Source
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Пояснять, кто такой Кенни Бэррон, обладатель высшей в США награды для ныне здравствующих джазменов NEA Jazz Master, нет необходимости. А вот оценить уникальность его нового альбома The Source надо обязательно. Дело в том, что это первый за более, ...
подробнее
11.12.2022
Lakecia Benjamin - Phoenix
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Казахстан, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На обложке своего нового альбома Phoenix Лакеша (которую я далее из соображений благозвучия буду называть Лакеция) Бенджамин выглядит королевой, у которой в руках вместо скипетра или державы другой атрибут власти – саксофон. И в современном джазе ...
подробнее
29.10.2022
Louis Siciliano - Ancient Cosmic Truth
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Перу, США
  • музыкальный стиль: фьюжн
Несмотря на свою «островную» фамилию, итальянский музыкант и композитор электронной музыки Луи Сицилиано родился в материковой части страны: он появился на свет в Неаполе в 1975 году. Сицилиано очень много работает для кино, телевидения, театра, ...
подробнее
14.01.2023
Ludovica Burtone - Sparks
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Малайзия, США, Чили
  • музыкальный стиль: кроссовер, современный джаз
Итальянская скрипачка Лодовика Бартоне родилась в городе Удине на северо-востоке Италии, в области Фриули, где даже говорят на особом, фриуланском диалекте итальянского языка. Она начинала в качестве скрипачки академического стиля, выступала с ...
подробнее
13.02.2023
Marcello Sebastiani Hu Trio - Nothing so Abstract
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Италия
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
Басиста Марчелло Себастьяни можно отнести к ветеранам итальянской джазовой сцены, он родился еще в 1955 году. Начинал он с игры на бас-гитаре в различных рок-группах, преимущественно в сфере прог-рока. Но уже в начале 70-х годов Себастьяни обратился ...
подробнее
07.03.2023
Mark Ortwein - It Was Time
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, фанк
Ни одного из участников этого проекта, включая его создателя Марка Ортвейна, я ранее не слышал. И как же приятно удивила эта большая группа незнакомцев! It Was Time, дебютный альбом Ортвейна наглядно демонстрирует, как много креативных идей может ...
подробнее
27.02.2023
Matt Greenwood - Atlas
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Зимбабве, Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Гитарист Мэтт Гринвуд родился в городе Хараре. Он - представитель белого меньшинства Зимбабве, который вырос и стал музыкантом в этой стране на юге Африки. На родине он играл с такими местными знаменитостями, как Оливер Мтукудзи и Форвард Квенда. На ...
подробнее
05.01.2023
Michael Rabinowitz - Next Chapter
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Конечно, фагот в гораздо большей степени ассоциируется с академической музыкой, а не с джазом. Тем не менее, время от времени этот инструмент использовался в джазе с давних лет. Еще в 20-е годы ХХ века на нем играл иногда Фрэнк Трамбауэр, в 50-х и ...
подробнее
18.02.2023
Mike Bell - Jazz On The Rails
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Люксембург
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
В 20-х годах прошлого века в Гарлеме были популярны так называемые house rent parties, вечеринки с музыкой, на которых королями были такие выдающиеся мастера стиля страйд-пиано, как Вилли Лайон Смит, Фэтс Уоллер, Джеймс Пи Джонсон. Думаю, если бы с ...
подробнее
03.02.2023
Monika Herzig / Janiece Jaffe - Both Sides of Joni
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Емкому англоязычному понятию singer-songwriter трудно найти столь же краткий аналог на русском: «исполнитель, поющий песни собственного сочинения» - согласитесь, звучит как-то не так… Но, независимо от определения, все хорошо понимают, что за ним ...
подробнее
08.03.2023
Nadia Washington - Hope Resurgence
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, госпел, ритм-энд-блюз
Долгих шесть лет продолжалась работа над этим дебютным альбомом американской вокалистки Нади Вашингтон. Уроженка Далласа, Техас, она, дочь певицы Нельды Вашингтон, с самых юных лет не представляла для себя иной карьеры, кроме певческой. Надя в ...
подробнее
23.01.2023
© 2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com