Stirrup - Picks Up The Thread

Группа Stirrup возникла в Чикаго в 2009 году. Двое участников – коренные чикагцы: это ударник Чарльз Рамбэк и басист Ник Макри. Оба уже немного знакомы нашим читателям по альбому Рамбэка Seven Bridges (2021), в записи которого участвовал и Макри. А вот третий музыкант Stirrup, очень известный виолончелист Фред Лонберг-Хольм – представитель нью-йоркской даунтаун-сцены и переехал в Чикаго в 1995 году. Сразу замечу, что в дни, когда пишутся эти строки. «ветреный» Лонберг-Хольм уже покинул Город Ветров и перебрался в Кингстон, Нью-Йорк. Хочется верить, что на дальнейшей судьбе Stirrup это не отразится, и музыканты продолжат сотрудничество. Уж больно удачно совпали их творческие интересы, и трио Stirrup стало подлинным союзом единомышленников.
Если судить по прежним партнерам музыкантов Stirrup, то в большинстве это представители авангардного джаза: Кен Вандермарк, Энтони Брэкстон, Петер Бретцман. Но в рамках Stirrup все не так однозначно. Рамбэк, Макри и Лонберг-Хольм предпочитают вместе играть музыку, стилистику которой весьма сложно определить. Разумеется, здесь многое идет от фри-джаза, но в не меньшей степени близок музыкантам и джаз-рок, да и идиомы постбопа вовсе не отвергаются. Во всем этом можно убедиться, прослушав замечательный альбом Stirrup под названием Picks Up The Thread, увидевший свет именно сегодня, 8 декабря 2023 года. Определение «замечательный» - это, конечно, субъективное впечатление автора этого текста, но сразу скажу, Picks Up The Thread стал для меня одним из самых интересных альбомов уходящего года.
В альбом вошло пять композиций. Две из них, Chill Cot и e320, сочинил Фред Лонберг-Хольм, а Last Year’s Blues Azul Amis и Made in the Shade написал Ник Макри. Программу музыканты составили так, что открывают альбом сразу две ударные, самые большие по объему (более десяти минут звучания) пьесы Last Year’s Blues и Chill Cot. Вы уже обратили внимание на в высшей степени нестандартный состав трио по инструментам: виолончель-контрабас-ударные? Да, здесь в центр поставлено не фортепьяно, не гитара, не духовой инструмент, а виолончель. Много ли вы знаете таких трио? А Фред Лонберг-Хольм в этой роли фронтмена чувствует себя превосходно. Откровенно говоря, более виртуозных виолончелистов трудно найти. Но и Макри и с Рамбэком вовсе не являются статистами в этом составе. Практически каждая пьеса открывается интро от Ника Макри и по ходу развития композиции его контрабас надежно держит ритм и порой ведет диалоги с виолончелью. Жесткая полиритмия ударных Рамбэка, заставляющая вспомнить незабвенного Тони Уильямса, - важный структурный элемент любой композиции. Впрочем, иногда он обходится и без полиритмии. В Made In The Shade монотонный тяжелый, как звук молота сваебойки, саунд ударных создает очень эффектный контрапункт с исступленным соло Лонберг-Хольма. Его виолончель лишь в Azul Amis позволяет себе напомнить об академических корнях этого инструмента. А вот о корнях музыки Stirrup, слушая альбом, просто некогда думать – тут лучше отдаться на волю звуковых волн Picks Up The Thread и просто наслаждаться музыкой.
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