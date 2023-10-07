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Vincent Hsu & The Jazz Supreme Orchestra - Music for the River Jazz Suite: The Spirit of Love River & Mississippi River
07.10.2023
Джаз, настоящий полнокровный джаз из Восточной Азии. Всем рекомендую послушать Music for the River Jazz Suite: The Spirit of Love River & Mississippi River и оценить, как это делают на Тайване. Создатель альбома – басист и композитор Винсент Хсу (полное имя – Цунью Хсу). Музыкальное образование он получил в нью-йоркском университете, неоднократно выступал в разных странах мира, включая континентальный Китай, Шотландию, Испанию, неоднократно удостаивался высоких наград. В своей музыке Винсент соединяет джаз и афро-кубинскую музыку с традициями родного острова (он родился в городе Гаосюн на юге Тайваня). Хсу основал и активно работает с двумя коллективами: The Jazz Supreme Orchestra ( с акцентом на джаз) и Soy La Ley Afro-Cuban Jazz Band (с акцентом на афро-кубинскую музыку). Четвертый в личной дискографии музыканта и первый для него альбом с большим составом он записывал с The Jazz Supreme Orchestra.
Это действительно большой состав – 12 человек, с солидной группой духовиков, ритм-группой, скрипкой и гитарой. Десять музыкантов – тайваньцы, по одному представителю Германии и Аргентины. Идея реализованного ныне альбома зародилась у Винсента 15 лет назад, когда он совершил на пароходе путешествие по Миссисипи. Он побывал в таких важных в музыкальном отношении городах, как Нэшвилл, Мемфис, Кларксдейл и, конечно, Новый Орлеан. Как говорит сам Винсент, «Я думал о том, как джаз звучал на таких пароходиках еще с 20-х годов. Я наблюдал, как движение и речные волны рождают некое подобие чувства свинга в джазе». Хсу решил отразить в музыке свою любовь к Миссисипи и провести параллель с этой рекой небольшой речки, протекающей через его родной Гаосюн.
Так и родился альбом Music for the River Jazz Suite: The Spirit of Love River & Mississippi River. Открывает его в качестве увертюры большая композиция Cotton Field. Тут все понятно: Винсент размышляет о судьбах тысяч черных рабов со здешних хлопковых плантаций. River Is Wide – это размышления о реках и их роли в жизни людей. А затем Хсу разместил в альбоме свое большое трехчастное сочинение под названием Rumba for The River Trilogy. Румба – это, конечно, дань его увлечению афро-кубинской музыкой. Но в первой части, Father’s Melody, он вспоминает мелодии, с которыми знакомил его отец, во второй, Memphis Creek, говорит о музыке, пульсирующей в этом городе – рок-н-ролле, кантри, джазе и блюзе, а третья, Dragon Dance, посвящена популярным в Китае традиционным гонкам на лодках-драконах, и даже размер в этой части напоминает ритмичные призывы рулевых, помогающие гребцам найти лучший ритм для быстрого движения.
А еще в программе можно найти пьесы Unknown Stars (по звездам ориентировались черные беглецы-рабы, пробиравшиеся на Север) с отличным дуэтом скрипки и контрабаса, A Pilot's Day on the Mississippi River (Хсу вспоминает Марка Твена с его детской мечтой водить суда по Миссисипи), не требующую дополнительных пояснений River Workers и финальную пьесу Oya (это имя богини дождя на языке йоруба). В итоге альбом оставляет ощущение действительно цельной и хорошо продуманной программы, исполненной на высокопрофессиональном уровне.
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