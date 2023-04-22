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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Stein/Smith/Shead - Hum

Stein/Smith/Shead - Hum

22.04.2023

Stein/Smith/Shead - Hum

Три коротких имени и не менее короткое название запечатлены на обложке этого альбома, который издает авангардный лейбл из Чикаго Irritable Mystic Records в начале июня текущего года. Трио Стайн / Смит / Шид возникло осенью 2021 года в Чикаго и сразу привлекло внимание поклонников неидиоматической импровизационной музыки. В состав этого трио вошли весьма интересные музыканты. Джейсон Стайн – один из очень немногих в современном джазе музыкантов, для кого бас-кларнет является основным и единственным инструментом. Журнал The Wire писал, что Стайн – самый выдающийся бас-кларнетист со времен Эрика Дольфи. Напомним, что для Дольфи этот инструмент был далеко не единственным. У Стайна уже довольно объемная дискография, причем он играет, как пост-боп, так и авангардный джаз. Его коллега по трио, басист Дэймон Смит, в этом смысле более последователен. Он предпочитает исключительно свободную импровизацию и во внушительном списке его партнеров есть много знаменитостей: Сесил Тейлор, Петер Бретцманн, Джон Чикаи, Эллиотт Шарп и так далее. Самый молодой участник трио – ударник Адам Шид, уже ставший заметной фигурой на джазовой сцене Чикаго, качественно играя в любой стилистике.

После образования трио Стайн, Смит и Шид начали активно концертировать, в 2022 году выпустили альбом Volumes & Surfaces, а нынешний релиз Hum составили две композиции, записанные на финише большого концертного тура по Штатам: одна запись была сделана 28 апреля 2022 года в Лафайетте, Индиана, а другая – на следующий день уже в Мэдисоне, Висконсин. Обе записи весьма продолжительны по времени звучания: более двадцати минут каждая. Музыканты назвали эти импровизационные пьесы Yawning Flock и Precipitous Halo – оба названия они заимствовали у известного современного американского поэта и прозаика Натаниэля МакКи. При самой высокой оценке работы Смита и Шида в этих сессиях, главным персонажем обоих треков остается все же Стайн. Я даже не буду пытаться описывать все, что он умеет делать с помощью бас-кларнета – поверьте, это настоящий виртуоз. Думаю, Hum с энтузиазмом встретят поклонники свободной импровизации, а остальных я призываю обратиться к этому альбому хотя бы для того, чтобы оценить высокое мастерство Джейсона Стайна.

© & (p) 2023 Irritable Mystic Records

2 tks / 43 mins

(Jason Stein - bass cl; Damon Smith - double b; Adam Shead - dr, perc;)

Линк предоставил Tom Lincolnway, Irritable Mystic Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


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