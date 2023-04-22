Stein/Smith/Shead - Hum

Три коротких имени и не менее короткое название запечатлены на обложке этого альбома, который издает авангардный лейбл из Чикаго Irritable Mystic Records в начале июня текущего года. Трио Стайн / Смит / Шид возникло осенью 2021 года в Чикаго и сразу привлекло внимание поклонников неидиоматической импровизационной музыки. В состав этого трио вошли весьма интересные музыканты. Джейсон Стайн – один из очень немногих в современном джазе музыкантов, для кого бас-кларнет является основным и единственным инструментом. Журнал The Wire писал, что Стайн – самый выдающийся бас-кларнетист со времен Эрика Дольфи. Напомним, что для Дольфи этот инструмент был далеко не единственным. У Стайна уже довольно объемная дискография, причем он играет, как пост-боп, так и авангардный джаз. Его коллега по трио, басист Дэймон Смит, в этом смысле более последователен. Он предпочитает исключительно свободную импровизацию и во внушительном списке его партнеров есть много знаменитостей: Сесил Тейлор, Петер Бретцманн, Джон Чикаи, Эллиотт Шарп и так далее. Самый молодой участник трио – ударник Адам Шид, уже ставший заметной фигурой на джазовой сцене Чикаго, качественно играя в любой стилистике.
После образования трио Стайн, Смит и Шид начали активно концертировать, в 2022 году выпустили альбом Volumes & Surfaces, а нынешний релиз Hum составили две композиции, записанные на финише большого концертного тура по Штатам: одна запись была сделана 28 апреля 2022 года в Лафайетте, Индиана, а другая – на следующий день уже в Мэдисоне, Висконсин. Обе записи весьма продолжительны по времени звучания: более двадцати минут каждая. Музыканты назвали эти импровизационные пьесы Yawning Flock и Precipitous Halo – оба названия они заимствовали у известного современного американского поэта и прозаика Натаниэля МакКи. При самой высокой оценке работы Смита и Шида в этих сессиях, главным персонажем обоих треков остается все же Стайн. Я даже не буду пытаться описывать все, что он умеет делать с помощью бас-кларнета – поверьте, это настоящий виртуоз. Думаю, Hum с энтузиазмом встретят поклонники свободной импровизации, а остальных я призываю обратиться к этому альбому хотя бы для того, чтобы оценить высокое мастерство Джейсона Стайна.
Деррик Гарднер – очень опытный американский джазовый трубач. Он играл с Фрэнком Фостером, Диззи Гиллеспи, Нэнси Уилсон, Кларком Терри. Свою дискографию он открыл в 2005 году альбомом Slim Goodie. С 2014 года Гарднер возглавляет большой состав ...
До поры до времени творческие пути двух бельгийских музыкантов, скрипача Дамьена Черичи и аккордеониста Дидье Лалоя, не пересекались. Дамьен учился в Льеже у таких мастеров, как Жильбер Тийс и Мартин Пирар, но вскоре понял, что академическое ...
Много и всегда с удовольствием слушал я итальянского гитариста Энцо Рокко и знакомил с его музыкой наших читателей. Обычно это были дуэтные проекты (когда Рокко встречается со своим земляком Карло Актисом Дато – это вообще «именины сердца»), один ...
Биг-бэнды под руководством женщин давно уже не новость. Достаточно вспомнить два таких блистательных примера, как оркестры Тошико Акиоши или Марии Шнайдер. Приятно, что у них появились наследницы. Собственно говоря, появились они уже довольно давно. ...
Эсбе не перестает удивлять. С этой британской вокалисткой, выпускницей Королевской академии музыки в Лондоне, мы встречались пару лет назад, рецензируя ее пятый альбом Saqqara, удивительное и необычное сочетание world music с электроникой. В том ...
У фортепьяно славные традиции в каталонском джазе. Достаточно вспомнить такое известное имя, как Тете Монтулиу. Продолжательницей этих традиций является пианистка и композитор Ева Новоа. Она родилась в Барселоне, начинала, как это часто бывает, с ...
Необычайно плодотворными выдались конец прошлого и начало нынешнего года для белорусского мастера импровизационной музыки, мультиинструменталиста, композитора и поэта Виктора Семашко. В недавнем электронном письме Виктор выслал линки сразу к четырем ...
Порой рассказ об очередном альбоме превращается в замысловатый квест. До знакомства с Ataraxia я никогда ничего не слышал о гитаристе и композиторе со звучным именем Франсиско Лела де Ларреа. «Явки и пароли» (читай – линк к bandcamp музыканта, где я ...
Интересный гость с нестандартной судьбой сегодня в нашем обзоре. Очевидно, уроженец Стамбула Фуат Туач музыку любил давно, но, как о профессии изначально не думал. Фуат стал юристом, видимо, неплохим, поскольку работал в этом качестве не только в ...
Большой сюрприз ожидает тех, кто привык считать бразильский джаз бесконечными вариациями на темы самбы и босса новы. В ауре этого грандиозного по масштабу проекта (двойной альбом, более полутора часов звучания) витает дух скорее не Жобима, а ...
Китай и Западная Африка. Что может быть тут общего? Веками культуры этих регионов развивались обособленно, сталкивались с совершенно не похожими друг на друга проблемами. Но сегодня мир изменился. И, благодаря этому, мы можем слушать удивительный ...
Джордж Коулмэн – музыкант, мягко говоря, пожилой. В 2022 году, когда он давал концерт в нью-йоркском клубе Smalls, запись которого выходит сейчас на Cellar Music Group, ему было 87 лет. В том году он отметил также 70-летие своей профессиональной ...