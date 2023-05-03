Ben Sher - Samba for Tarsila

Пожалуй, американский саксофонист Кристофер МакБрайд пока еще не так известен, как его земляк и коллега по джазу басист Крисчен МакБрайд, но его новый альбом Ramon показывает, что любителям джаза пора запоминать и научиться различать оба этих имени. ...