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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Ben Sher - Samba for Tarsila

Ben Sher - Samba for Tarsila

03.05.2023

Ben Sher - Samba for Tarsila

Уроженец Питтсбурга Бен Шер – уважаемый в джазовых кругах ветеран, отличный гитарист, композитор и педагог (он преподает сразу в нескольких учебных заведениях, включая бостонский Беркли). Много лет Бен живет в Нью-Йорке, выступал, наверное, во всех престижных клубах джазовой столицы мира, гастролировал во многих странах, записал под собственным именем пять альбомов и участвовал в десятках записей своих коллег. Как настоящий профессионал, Бен играет джаз любой стилистики, но в собственных вкусах, как гитарист, он придерживается почти классической сегодня манеры игры Веса Монтгомери или Кенни Баррелла. И еще – он большой поклонник бразильской музыки.

Новый альбом Шера также связан с бразильской тематикой. Samba for Tarsila – альбом-посвящение бразильской художнице Тарсиле Агийяр ду Амарал (1886-1973), одной из основоположниц бразильского модернизма, учившейся в начале 20-х годов в Париже, в том числе у такого мэтра, как Фернан Леже. Альбом этот записан в формате электро-акустического квартета: сам Бен Шер играет здесь и на электрической, и на акустической гитаре, Гэри Фишер (работал с Эриком Александером, Джо Фэрнсуортом и др.) делит свое внимание между стандартным фортепьяно и клавишными, Грег Джонс, еще один джазовый ветеран, работавший с Михалом Урбаняком, Максом Роучем и Аструд Жильберту, играет на бас-гитаре, наконец, за ударными в этом «бразильском» альбоме работает настоящий бразилец, известный барабанщик Вандерлей Перейра.

Сразу скажу, что в своей электрической ипостаси квартет показался мне чуть более интересным, демонстрируя этакий фьюжн по-бразильски, хотя все семь треков альбома по-своему хороши. Здесь и собственные композиции Шера, и стандарты, как бразильские (Eu Vim da Bahia от Жильберту Жила, Mas que Nada от Жоржи Бен Жора)), так и американские (On Green Dolphin Street, Never Can Say Goodbye), но все пьесы аранжированы в духе бразильской музыки, с использованием элементов самбы и босса-новы. Вершиной альбома я назвал бы композицию Шера Twilight, замечательный, тонкий номер, с вдохновенной работой и самого лидера, и его партнеров. Впрочем, и сам Бен считает, что именно в этой пьесе – квинт-эссенция всего альбома. Samba for Tarsila наверняка понравится многим, а кого-то этот альбом, точнее его посвящение, подвигнет на знакомство с творчеством Тарсилы Агийяр ду Амарал. Я, скажем, открыл для себя эту художницу именно благодаря альбому Бена Шера.

© & (p) 2023 Zoho Music

7 tks / 47 mins

(Ben Sher – el.g, ac.g; Gary Fisher - p, Fender Rhodes; Greg Jones – el.b; Vanderlei Pereira – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, фьюжн


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