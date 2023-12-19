Geri Allen / Kurt Rosenwinkel - A Lovesome Thing

Замечательный альбом и замечательный трибьют. Курт Розенвинкель и шеф лейбла Motéma Яна Герцен сделали достоянием широкого круга любителей джаза запись концерта, который дали 5 сентября 2012 года в парижской филармонии в рамках фестиваля Jazz á la Villette пианистка Джери Аллен и гитарист Курт Розенвинкель. Джери на тот момент было 55 лет, она была широко известной, успешной и уважаемой джазовой исполнительницей и композитором. Многие сравнивали ее с одной из основательниц бопа, пианисткой Мэри Лу Уильямс, Аллен в сфере постбопа была столь же авторитетной фигурой. Через пять лет ее не станет. Едва отметив 60-летие, она покинет этот мир из-за онкологического заболевания. Курту в 2012 году было 42 года, он в расцвете сил, пользовался и пользуется по сей день славой одного из ведущих джазовых гитаристов своего поколения.
Предыстория этой записи такова. В июле 2012 года Розенвинкель пригласил Аллен выступить со своим бэндом в нью-йоркском клубе Jazz Standard. До того они ни разу не играли вместе. Аллен была в восторге от этого концерта, в Курте она сразу почувствовала родственную душу. Джери немедленно попросила своего концертного менеджера побыстрее подыскать возможность еще раз поиграть с Розенвинкелем. Сверив рабочие графики музыкантов, их менеджеры подобрали вариант участия в том самом фестивале во Франции. Курт и Джери добирались в Париж разными самолетами и встретились практически перед концертом. Разумеется, никаких репетиций не было.
Музыканты сыграли программу из хорошо известных им пьес классиков джаза. Тут прозвучали A Flower Is A Lovesome Thing Билли Стрейхорна, Embraceable You Гершвина в аранжировке Херби Хэнкока, Ruby My Dear Монка и по одной собственной композиции участников дуэта: Simple #2 Розенвинкеля и Open-Handed Reach Аллен. Еще два альбомных трека – это представления музыкантов. Родство душ исполнителей чувствуешь сразу. Голоса гитары и фортепьяно просто волшебно дополняют друг друга. Независимо от исполняемой пьесы, везде дуэт звучит очень романтично. Прекрасный камерный джаз от Курта и Джери явно понравился слушателям, собравшимся в тот вечер в филармонии – порукой тому бурные овации после каждого трека. Думаю, многие не менее тепло воспримут этот альбом. Для меня A Lovesome Thing стал замечательным подарком к концу года.
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