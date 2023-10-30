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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Sarah Chaksad Large Ensemble - Together

Sarah Chaksad Large Ensemble - Together

30.10.2023

Sarah Chaksad Large Ensemble - Together

Имя швейцарской саксофонистки и композитора Сары Чаксэд уже встречалось на наших страницах, но Сара лишь упоминалась, как одна из основательниц в Базеле независимого лейбла Clap Your Hands Records. Но Чаксэд еще и весьма заметная фигура в швейцарском джазе. Уроженка города Волен в кантоне Аргау, эта саксофонистка ирано-швейцарского происхождения сделала себе имя выступлениями с большим составом Sarah Chaksad Orchestra, с еще одним, уже чисто женским биг-бэндом International Female Musicians Collective, а также с интернациональным (и интергендерным) септетом Songlines. И вот теперь, мы имеем возможность познакомиться с новым проектом Сары для большого состава. Вы можете сказать, что 13 человек – это все же не биг-бэнд. Что ж, Чаксэд на этот раз и назвала свою команду иначе: Sarah Chaksad Large Ensemble, и записала с этим коллективом в марте 2023 года в Берлине альбом Together.

Коллектив у Сары опять интернациональный. В нем работают музыканты из Германии, Франции, Швейцарии (включая уже знакомого нам по записям Clap Your Hands тенориста и кларнетиста Фабиана Фильманна), польская вокалистка с японскими корнями Юми Ито, давняя партнерша Сары, норвежская трубачка Хильдегун Эйсет и бразильский гитарист Фабио Гувеа. В титульном треке Together к ансамблю подключается иранский кеманчист Мисаг Джулаи. Все десять композиций сочинила сама Сара Чаксэд, она же выполнила и все аранжировки.

И ей было над чем поработать. Дело в том, что хотя большая часть ансамбля – духовики, характерных для биг-бэнда секций здесь нет. Каждый инструмент представлен в основном одним исполнителем, а в саунд ансамбля включены и такие не самые частые в джазе инструменты, как бассетгорн, туба или эуфониум. Но раскладку на голоса Чаксэд сделала очень тщательно, да еще к звуковой палитре коллектива надо добавить и человеческий голос: вокал Юми Ито заслуживает самых добрых слов.

Если в титульной пьесе, где Сара Чаксэд отдала дань своим иранским корням (не первый раз – один из ее предыдущих альбомов даже назывался Tebriz), отчетливо слышны ориентальные мотивы, усиленные иранским гостем, то вся остальная программа выдержана в рамках сложно структурированного, полиритмичного и весьма близкого к современной академической музыке (например, в обоих треках Green) европейского нового джаза. Чаксэд очень точно нашла баланс духовых и ритм-группы в своих композициях, где есть и пространство для импровизаций и четкая коллективная работа на основную идею автора музыки и бэнд-лидера. Впечатляющий результат!

© & (p) 2023 Clap Your Hands Records

10 tks / 68 mins

(Sarah Chaksad – as, ss; Yumi Ito – voc; Christoph Bösch – fl; Fabian Willmann – ts, cl; Catherine Delaunay – basset horn, cl; Hildegunn Øiseth – tp, Paco Andreo – valve tb, euphonium; Lukas Wyss – tb; Sophia Nidecker – tuba; Julia Hülsmann – p; Fábio Gouvêa – g; Dominique Girod – b; Eva Klesse – dr; Misagh Joolaee – kamancha (tk 2);)

Диск предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Германия, Иран, Норвегия, Польша, Франция, Швейцария, Япония
музыкальный стиль
современный джаз


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