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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Dusan Jevtovic - City Hustling

Dusan Jevtovic - City Hustling

14.07.2023

Dusan Jevtovic - City Hustling

«Возьмите три основных инструмента. Добавьте трех музыкантов и три формы самовыражения. Соедините эти ингредиенты с утроенным чувством взаимопонимания и щедрым музыкальным сопереживанием. Расслабьтесь и слушайте, как успешно возникает единая творческая единица» - так образно изложил свои впечатления от альбома City Hustling обозреватель Оуэн Дэвис. Его создатели нам хорошо знакомы по альбомам, издававшимся лейблом Леонардо Павковича MoonJune Records. Это два сербских музыканта, один из Крагуеваца, другой из Белграда – гитарист Душан Евтович и ударник Марко Джорджевич. Правда, первый уже давно живет и работает в Барселоне, а второй – в Нью-Йорке. А третий – фигура вообще легендарная: знаменитый американский басист Тони Левин.

Вместе они собрались в одной из студий Нью-Йорка в апреле 2019 года, где и записали эту программу. Дальнейшая обработка записи проходила уже в Буэнос-Айресе, и вот в 2023 году Душан Евтович, главная движущая сила этого проекта, выложил в сеть электронную версию City Hustling, возможно, одного из лучших своих альбомов за последние годы. Комбинация Евтович – Левин- Джорджевич идеально соответствует термину power trio. Душан, гитарист с прекрасным звуком, удесятеряет впечатление от своей игры колоссальной энергией, исходящей от каждой фразы. Он применяет разнообразные эффекты, но никогда они не приобретают у него самодовлеющий характер: у Евтовича все под контролем! Тони Левин применял в этой записи и акустический контрабас, но все же его коронный инструмент – это бас-гитара, на этот раз традиционного типа. Зато для игры на ней Тони применил в этот раз одно из своих изобретений, так называемые «фанк фингерс»: палочки, которые надеваются на указательный и средний пальцы руки, отчего при ударе по струнам звук приобретает особо жесткий, фанковый характер. Ну, а опытнейший Марко Джорджевич (ровно десять лет назад я слушал его вместе с Душаном на первом «мунджуновском» альбоме Евтовича Am I Walking Wrong?) словно насосом нагнетает ритм, сидя за своей батареей ударных.

Мощный фанковый заряд ожидает вас уже в стартовом треке Carried By The Wind, а затем и в следующем треке 5 Against 2. В дальнейшем музыка стилистически несколько снижает обороты, переходя в нечто среднее между фьюжн и прог-роком. В Blues For a и Евтович, и Левин налегают на эффекты, а в композиции Searching For New можно расслышать и какие-то намеки на этнику. Но в принципе сочетание Евтович – Левин вряд ли оставит равнодушным кого-нибудь из тех, кто предпочитает слушать музыку с зыбкой границы между фанком, фьюжн и прог-роком. City Hustling создан специально для них.

© & (p) 2023

7 tks / 40 mins

(Dusan Jevtovic – g, effects; Tony Levin – b, el.b, funk fingers, effects; Marko Djordjevic – dr;)

Линк предоставил Dusan Jevtovic

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания, Сербия, США
музыкальный стиль
прог-рок, фанк, фьюжн


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