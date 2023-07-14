Dusan Jevtovic - City Hustling

«Возьмите три основных инструмента. Добавьте трех музыкантов и три формы самовыражения. Соедините эти ингредиенты с утроенным чувством взаимопонимания и щедрым музыкальным сопереживанием. Расслабьтесь и слушайте, как успешно возникает единая творческая единица» - так образно изложил свои впечатления от альбома City Hustling обозреватель Оуэн Дэвис. Его создатели нам хорошо знакомы по альбомам, издававшимся лейблом Леонардо Павковича MoonJune Records. Это два сербских музыканта, один из Крагуеваца, другой из Белграда – гитарист Душан Евтович и ударник Марко Джорджевич. Правда, первый уже давно живет и работает в Барселоне, а второй – в Нью-Йорке. А третий – фигура вообще легендарная: знаменитый американский басист Тони Левин.
Вместе они собрались в одной из студий Нью-Йорка в апреле 2019 года, где и записали эту программу. Дальнейшая обработка записи проходила уже в Буэнос-Айресе, и вот в 2023 году Душан Евтович, главная движущая сила этого проекта, выложил в сеть электронную версию City Hustling, возможно, одного из лучших своих альбомов за последние годы. Комбинация Евтович – Левин- Джорджевич идеально соответствует термину power trio. Душан, гитарист с прекрасным звуком, удесятеряет впечатление от своей игры колоссальной энергией, исходящей от каждой фразы. Он применяет разнообразные эффекты, но никогда они не приобретают у него самодовлеющий характер: у Евтовича все под контролем! Тони Левин применял в этой записи и акустический контрабас, но все же его коронный инструмент – это бас-гитара, на этот раз традиционного типа. Зато для игры на ней Тони применил в этот раз одно из своих изобретений, так называемые «фанк фингерс»: палочки, которые надеваются на указательный и средний пальцы руки, отчего при ударе по струнам звук приобретает особо жесткий, фанковый характер. Ну, а опытнейший Марко Джорджевич (ровно десять лет назад я слушал его вместе с Душаном на первом «мунджуновском» альбоме Евтовича Am I Walking Wrong?) словно насосом нагнетает ритм, сидя за своей батареей ударных.
Мощный фанковый заряд ожидает вас уже в стартовом треке Carried By The Wind, а затем и в следующем треке 5 Against 2. В дальнейшем музыка стилистически несколько снижает обороты, переходя в нечто среднее между фьюжн и прог-роком. В Blues For a и Евтович, и Левин налегают на эффекты, а в композиции Searching For New можно расслышать и какие-то намеки на этнику. Но в принципе сочетание Евтович – Левин вряд ли оставит равнодушным кого-нибудь из тех, кто предпочитает слушать музыку с зыбкой границы между фанком, фьюжн и прог-роком. City Hustling создан специально для них.
Прежде всего – не путайте этот проект и одноименный альбом с известной во второй половине 80-х –первой половине 90-х и возродившейся в 2020 году одноименной джазовой группой из Лондона. The Jazz Warriors, о которых мы говорим, - это новый проект ...
Мне не раз доводилось слушать и рецензировать музыку израильских джазовых музыкантов. В девяноста процентах случаев их карьера развивалась по одной и той же схеме: учеба и определенный успех на родине – переезд для продолжения учебы в США (чаще ...
The Pacific Jazz Group – новый проект очень многоликого музыканта по имени Дред Скотт. Пианист, продюсер, автор музыки для фильмов, театральных и хореографических постановок, обладатель солидной собственной дискографии, насчитывающей (вместе с ...
У Тима Рэя богатая джазовая биография. Много лет он сотрудничал с Тони Бенеттом в качестве музыкального директора. Тим играл со многими известными людьми из мира джаза и поп-музыки, участвовал в более, чем ста записях. Любимый формат Рэя – трио, ...
Уроженец Портленда, Орегон Таунер Галахер увлекся музыкой в 9 лет, посмотрев то самое знаменитое шоу Эда Салливена, в котором американцы впервые увидели Beatles. Похоже, самое сильное впечатление на мальчика произвел Ринго Старр, потому что ...
Ручаюсь, вы не таким представляли себе эстонский фолк! Трио Trad.Attack! разрушает до основания все стереотипы – и с большим успехом. У этой группы, образовавшейся в 2013 году, на счету аж 29 различных музыкальных наград в своей стране и четыре ...
Новейший релиз немецкого лейбла Nemu Records, который еще только должен состояться. Название проекта полностью отражает его характер – формат ансамбля действительно квинтет, и квинтет этот действительно трансатлантический. Две его трети представляют ...
Вторая для нашего сайта встреча с вьетнамским музыкантом Три Нгуеном – и разительно непохожая на первую и по инструментарию, и по контенту, и по настроению. Альбом The Art of the Vietnamese Zither – ĐànTranh был издан ARC Music в 2019 году и ...
«Варианты» - так назвал свою новую работу уже знакомый нашим читателям по своим предыдущим работам гитарист из Санкт-Петербурга Виталий Овчинников. Сфера его творческих интересов, судя по этим работам (я имею ввиду альбомы Displacements (2021, в ...
Скрипач и руководитель ансамбля Hot Pstromi Йейл Стром – не просто музыкант, исполняющий нео-клезмерскую музыку, он еще исследователь и этномузыколог. Свою группу он основал еще в 1981 году и базируется она в основном в Нью-Йорке и Сан-Диего. С тех ...
Экзотическое название этого квинтета и его одноименного проекта тесно связано с японским фольклором. «Ямабико» в дословном переводе с японского – это «эхо». Но так японцы называли горных духов ёкай, передразнивавших на разные голоса путников, ...
Странное название у этого ансамбля, не правда ли? Не трудитесь искать перевод в словарях любых европейских языков, там его не будет. Это слово взято из языка индейцев тупи-гуарани, живущих в бассейне Амазонки и содержит в себе сразу четыре понятия: ...