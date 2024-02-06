Hilario Duran and his Latin Jazz Big Band - Cry Me A River
06.02.2024
Иларио Дюран (р.1953) уже довольно давно живет в Торонто, но и в Канаде мелодии и ритмы родной Кубы составляют основу творчества этого пианиста, композитора и бэнд-лидера. В Гаване он учился в Национальной консерватории Амадео Рольдан и работал в самом известном кубинском биг-бэнде Orquesta Cubana de Musica Moderna вместе с такими легендарными музыкантами, как Артуро Сандоваль и Чучо Вальдес. Именно там, в общении с первоклассными исполнителями и аранжировщиками, он почувствовал вкус работы в большом оркестре, играющем афро-кубинский джаз, а контакт с самым выдающимся, наряду с Гонсало Рубалькабой, кубинским пианистом Чучо Вальдесом способствовал совершенствованию его мастерства, как инструменталиста. Все это Дюран в полной мере проявил на канадском этапе своей карьеры с 1995 года, став обладателем самой престижной канадской премии Джюно в 2005 и 2007 годах, а в 2002 и 2006 годах был номинантом этой премии. Его лауреатский альбом 2007 года From The Heart удостаивался также номинации на Грэмми. Но вот с биг-бэндом Иларио не работал уже давно, и Cry Me A River - первый его альбом с большим составом после почти двенадцатилетнего перерыва.
К работе над этим проектом, изданным, как и большинство его альбомов, на Alma Records, Дюрану, помимо команды отличных профессионалов, удалось привлечь таких ярких гостей, как саксофонист и кларнетист Пакито Д’Ривера, ударник Орасио «Эль Негро» Эрнандес и дуэт OKAN, с которым мы знакомились совсем недавно: скрипачка и вокалистка Элизабет Родригес и перкуссионистка Магделис Савинь. Результат совместной работы такой звездной команды оказался вполне предсказуем: если вы хотите почувствовать всю мощь, красоту и разнообразие возможностей латинского, а в данном случае – афро-кубинского джаза, то Cry Me A River является почти идеальным примером.
Название альбома, известный стандарт Артура Хэмилтона, сразу указывает на то, что для Дюрана связь афро-кубинского джаза с его основным руслом неразрывна, но отличное соло Элизабет Родригес, как считает Иларио, сыграно в истинно кубинском стиле. В программе мы найдем также не менее знаменитую композицию Диззи Гиллеспи Night In Tunisia (с соло Пакито Д’Риверы) и собственную пьесу Иларио Дюрана, посвященную Чарли Мингусу: I Remember Mingus. Но почти все остальные композиции программы из девяти треков – это классический афро-кубинский джаз. Дюран включил в программу пьесу Чучо Вальдеса Claudia, которую он когда-то аранжировал для Чучо. А в собственных пьесах он любовно демонстрирует традиционные кубинские музыкальные формы (Mambo y Tumbao), отдает дань известному кубинскому гитаристу и аранжировщику, во многом – своему учителю в этой сфере Хуанито Маркесу (Pacá por Juanito) и играет кубинский блюз (Wild Blues). Особняком стоит финальная пьеса альбома Fantasia Impromptu – именно ее я имел ввиду, когда говорил о богатстве возможностей латинского джаза. Здесь кубинский джаз на равных соседствует с академической музыкой, в данном случае – Фридерика Шопена – дерзко, неожиданно и… весьма убедительно!. Как, впрочем, и альбом в целом.
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