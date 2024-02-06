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Hilario Duran and his Latin Jazz Big Band - Cry Me A River

06.02.2024
Hilario Duran and his Latin Jazz Big Band - Cry Me A River

Иларио Дюран (р.1953) уже довольно давно живет в Торонто, но и в Канаде мелодии и ритмы родной Кубы составляют основу творчества этого пианиста, композитора и бэнд-лидера. В Гаване он учился в Национальной консерватории Амадео Рольдан и работал в самом известном кубинском биг-бэнде Orquesta Cubana de Musica Moderna вместе с такими легендарными музыкантами, как Артуро Сандоваль и Чучо Вальдес. Именно там, в общении с первоклассными исполнителями и аранжировщиками, он почувствовал вкус работы в большом оркестре, играющем афро-кубинский джаз, а контакт с самым выдающимся, наряду с Гонсало Рубалькабой, кубинским пианистом Чучо Вальдесом способствовал совершенствованию его мастерства, как инструменталиста. Все это Дюран в полной мере проявил на канадском этапе своей карьеры с 1995 года, став обладателем самой престижной канадской премии Джюно в 2005 и 2007 годах, а в 2002 и 2006 годах был номинантом этой премии. Его лауреатский альбом 2007 года From The Heart удостаивался также номинации на Грэмми. Но вот с биг-бэндом Иларио не работал уже давно, и Cry Me A River - первый его альбом с большим составом после почти двенадцатилетнего перерыва.

К работе над этим проектом, изданным, как и большинство его альбомов, на Alma Records, Дюрану, помимо команды отличных профессионалов, удалось привлечь таких ярких гостей, как саксофонист и кларнетист Пакито Д’Ривера, ударник Орасио «Эль Негро» Эрнандес и дуэт OKAN, с которым мы знакомились совсем недавно: скрипачка и вокалистка Элизабет Родригес и перкуссионистка Магделис Савинь. Результат совместной работы такой звездной команды оказался вполне предсказуем: если вы хотите почувствовать всю мощь, красоту и разнообразие возможностей латинского, а в данном случае – афро-кубинского джаза, то Cry Me A River является почти идеальным примером.

Название альбома, известный стандарт Артура Хэмилтона, сразу указывает на то, что для Дюрана связь афро-кубинского джаза с его основным руслом неразрывна, но отличное соло Элизабет Родригес, как считает Иларио, сыграно в истинно кубинском стиле. В программе мы найдем также не менее знаменитую композицию Диззи Гиллеспи Night In Tunisia (с соло Пакито Д’Риверы) и собственную пьесу Иларио Дюрана, посвященную Чарли Мингусу: I Remember Mingus. Но почти все остальные композиции программы из девяти треков – это классический афро-кубинский джаз. Дюран включил в программу пьесу Чучо Вальдеса Claudia, которую он когда-то аранжировал для Чучо. А в собственных пьесах он любовно демонстрирует традиционные кубинские музыкальные формы (Mambo y Tumbao), отдает дань известному кубинскому гитаристу и аранжировщику, во многом – своему учителю в этой сфере Хуанито Маркесу (Pacá por Juanito) и играет кубинский блюз (Wild Blues). Особняком стоит финальная пьеса альбома Fantasia Impromptu – именно ее я имел ввиду, когда говорил о богатстве возможностей латинского джаза. Здесь кубинский джаз на равных соседствует с академической музыкой, в данном случае – Фридерика Шопена – дерзко, неожиданно и… весьма убедительно!. Как, впрочем, и альбом в целом.

© & (p) 2023 Alma Records

9 tks / 51 mins

(Hilario Durán – p; Paquito D’Rivera (tks 3,4,6,9) – as, cl; Elizabeth Rodríguez – vi, voc; Horacio "El Negro" Hernández – dr; Roberto Occhipinti, Roberto Riverón (tks 1, 2, 5), Marc Rogers (tk 4)- b; Luis Mario Ochoa (tk 1) – g; Jorge Luis Torres "Papiosco" – congas, perc; Magdelys Savigne (tks 4, 5) – congas; Alexis Baró, Kevin Turcotte, Alexander Brown, Brian Okane – tp; Colleen Allen – as, fl; Andy Ballantyne – as, cl, alto fl; Luis Deniz (tks 6, 7, 8) – as; Jeff King, Kelly Jefferson – ts, cl; Pol Coussée – bars, bass cl; Christian Overton, Karl Silveira, Rob Somerville – tb; : Peter Hysen – bass tb;)

Линк предоставил Dan Rosenberg

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, Куба, США
музыкальный стиль
Латинский джаз


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