John Ellis Quartet - Bizet: Carmen in Jazz

Давненько на наших страницах не гостил известный американский саксофонист и композитор Джон Эллис. Последние годы этот музыкант, чей музыкальный стиль формировался под действием ауры двух важнейших для джаза городов, Нью-Йорка и Нового Орлеана, много работал над музыкой для театральных постановок. В тесном сотрудничестве с драматургом Энди Брегеном он выпустил по их следам альбомы MOBRO (2014) и The Ice Siren (2020), где вокальную партию исполняла Гретхен Парлато. В своих камерных составах Эллис продолжал сотрудничать со своими ньюйоркскими и новоорлеанскими старыми друзьями: Аароном Гольдбергом, Николасом Пэйтоном, Джейсоном Марсалисом. Новейшая работа Эллиса также имеет прямое отношение и к миру театра, и к кругу его старых партнеров.
Ее история такова. Джон постоянно участвовал в музыкальных фестивалях на карибском острове Сен-Барт, заморской территории Франции. Фестивали на Сен-Барт посвящены преимущественно академической музыке, но с небольшим вкраплением джаза. Фестиваль 2020 года организаторы решили провести под знаком одной музыкальной темы, имя которой Кармен. К Эллису обратились с просьбой внести в эту тему джазовый компонент. Так появилась специальная программа, превратившаяся в этом году в альбом Bizet: Carmen in Jazz. Нет нужды говорить, что музыка французского композитора, наполненная испанскими мотивами, относится к числу самых популярных произведений академической музыки. Пару строк из этой оперы с большим или меньшим успехом вспомнит, наверное, каждый. Эллис заставил Кармен заговорить на языке джаза. Конечно, он сделал это не один, а с помощью коллег по квартету, которым, как и ему, много лет жившему в Новом Орлеане, франко-испанские мотивы были тоже не чужды.
Квартет Эллиса выглядит очень представительно. Басист Ройбен Роджерс – также уроженец карибского острова: Сент-Томас из группы американских Виргинских островов, а это совсем недалеко, в географическом и культурном смысле от Сен-Барта. Самый младший представитель музыкального семейства Марсалисов, барабанщик Джейсон Марсалис – коренной новоорлеанец, и этим все сказано. Что же касается опытнейшего пианиста Гэри Версаче, то он прекрасно адаптируется в любом стиле.
В альбом вошло шесть композиций Бизе в аранжировке Эллиса, причем в Habanera и в Toreador звучат самые узнаваемые и сознательно сохраненные Эллисом мелодии Бизе. Прекрасно проявил себя Роджерс, чей контрабас впечатляюще звучит в Seguidilla и в Toreador, хорош в последней композиции и Марсалис. Версаче подтвердил свой класс яркими соло в Card Song и Flower Song, а более всего – дуэтами с лидером квартета. Эллис использовал в этой программе несколько типов саксофонов и бас-кларнет с максимальным эффектом. Особенно сильно выглядел его тенор-сакс во Flower Song, с успехом заменивший вокальную партию Дона Хосе для мужского тенора. Словом, Кармен, похоже, овладела еще и искусством импровизации. Как вспоминает выступление на фестивале сам Эллис, «мы играли для франкоязычной аудитории на Сен-Бартс и было приятно видеть отклик публики на то, что мы сделали со всем известным репертуаром. Эта музыка столь популярна, что она сама по себе соединяет людей. Все прошло замечательно и я понял, что это надо задокументировать».
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