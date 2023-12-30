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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Alexey Orlov & Victor Arkharov - Night Forest Suite

Alexey Orlov & Victor Arkharov - Night Forest Suite

30.12.2023

Alexey Orlov & Victor Arkharov - Night Forest Suite

Наверное, некорректно сравнивать Night Forest Suite с предыдущими работами петербургского дуэта Алексея Орлова и Виктора Архарова. Я слушал два из трех альбомов дуэта и могу засвидетельствовать, что и A Day In November (2021), и лучший, на мой взгляд, их проект Russian Fjords (2022) – это программы калейдоскопического плана, где треки некоей общей идеей или настроением не связаны. Иное дело Night Forest Suite, формально ЕР из четырех треков, но на деле он лишь немного уступает по времени звучания своим предшественникам. Это – первый для Орлова и Архарова концептуальный проект, что отражено и в названии альбома. Сам Алексей Орлов говорит об этом так: «Произведение изначально задумывалось как сюита, а именно "Сюита ночного леса". Ну а какой стиль больше всего подходит лесу, который постоянно находится в движении? Каждое покачивание ветки, движение листвы, дуновение ветра, перемещение насекомых, птиц, зверей на земле, под землёй, на деревьях, что это всё, если не множество пересекающихся паттернов, так характерных для минимализма?»

Night Forest Suite – произведение, созданное двумя музыкантами, но, когда слушаешь альбом – полное ощущение, что это трио. Алексей Орлов, как обычно, играет на гитаре, а вот Виктор Архаров здесь в принципе отложил в сторону саксофоны и оперирует только кларнетом и бас-кларнетом. И в каждом из четырех треков сюиты мы слышим комбинацию именно трех голосов. Как поясняет Алексей, «..коллектив представляет построенную на традициях классического минимализма музыку, образуемую наложением паттернов кларнета, бас-кларнета и гитары. Задав основу, на всё это ложится тема и последующая за ней импровизация.»

Откровенно говоря, до прослушивания, увидев название альбома, я ожидал откровенного уклона в эмбиент: чего-то сентиментально-умилительного до слащавости, этакие звуковые картины в духе «Березовой рощи» Левитана или хрестоматийного «Утра в сосновом лесу». Но я не учел, что музыканты решили воспроизвести картины именно ночного леса, когда, вне посторонних глаз, разворачивается подлинная жизнь леса и его обитателей. Именно ее решили представить музыканты и, конечно, тут и близко нет ничего общего с эмбиентом. На подложке с остинатным звучанием одного из кларнетов разворачивается в каждом из треков импровизационный диалог музыкантов, очень креативный, разнообразный и... просто интересный. Положим, имитации птичьего голоса в Restless Birds я, в общем-то, ожидал, но в остальных эпизодах и креативность музыкантов, и их мастерство заслуживают самых добрых слов. Очень понравилась партия кларнета в After the Stormy Weather, а лучшим треком альбома я назвал бы финальную Stars Seen Through Branches c отменной, полной фантазии работой обоих участников дуэта. Непонятным в этой лесной сказке осталось только одно: чьи эмоции передают музыканты, чьими глазами любуются они звездами сквозь ветви деревьев? Кого-то из обитателей леса? Случайного человека? Сказочного лесного эльфа? Наверное, шекспировская королева Мэб знала бы ответ...

© & (p) 2022 Aleksei Orlov & Viktor Arkharov

4 tks / 28 mins

(Alexey Orlov – g; Victor Arkharov – cl, вass cl;)

Линк предоставил Alexey Orlov

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард, современный джаз


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