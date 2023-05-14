Matt Ulery - Mannerist

Слушая каждый новый альбом басиста и композитора из Чикаго Мэтта Юлери (а мы представляли нашим читателям уже немало его работ), приблизительно представляешь, что тебя ожидает под новой обложкой. Мэтт уже давно занял облюбованную им творческую нишу и предпочитает работать именно в такой стилистике. Его музыку можно назвать эстетским джазом, а можно – современной камерной академической музыкой с элементами импровизации – и то, и другое определение будет отчасти верным. Отчасти – потому что категоричные словесные конструкции не могут в полной мере передать особенности музыки, а в работах Юлери помимо всего есть красота, которую воспринимаешь чисто эмоционально.
Пару лет назад Юлери получил грант от своего родного города, рассчитанный на запись трех альбомов. Первый из них, Become Giant, вышел в 2022 году (о нем можно прочесть на сайте), третий еще в перспективе, а второй – это и есть Mannerist, выпущенный на собственном лейбле Мэтта Woolgathering Records. Если в Become Giant Юлери предпочел ввести в дополнение к солирующей скрипке и ритм-группе струнный квартет, то для Mannerist он приберег другой вариант. Здесь вместе с классическим джазовым трио (фортепьяно-контрабас-ударные) звучат медные и деревянные музыкальные инструменты, причем, как привычные для джаза (тенор-саксофон, труба, тромбон, кларнет), так и гораздо более редкие (гобой, фагот, валторна). Всего был задействован состав из одиннадцати исполнителей. Как поясняет сам Юлери, «Мне нравится, как элегантно звучит музыка, исполняемая ансамблем большего формата. Но - не большим оркестром, требующим дирижера, потому что при этом теряется камерность». Что касается соотношения заранее сочиненной и импровизированной музыки, то он говорит об этом так: «Музыка обоих альбомов (имеются ввиду Become Giant и Mannerist – Л.А.) преимущественно сочинена заранее, но есть здесь и импровизация в тех местах, которые помогают раскрыть энергию, заложенную в форму».
Наверное, элегантность – это подходящее определение для шести композиций, составивших программу Mannerist. Тут есть и новые вещи Мэтта, и переосмысленные более ранние сочинения. Стартовую композицию Bridges он написал в 2019 году для исполнения на конкурсе джазовых трубачей в Чикаго. В новой аранжировке пьеса заблистала очевидными новыми красками. The Prairie is a Rolling Ocean уже звучала на альбоме Юлери Sifting Stars (2018), но сейчас вместо двух альтовых, двух теноровых и одного баритон-саксофона он выдвинул на авансцену академические духовые инструменты, и новый результат он расценивает, как даже более интересный. Мне кажется, вдумчивые слушатели по достоинству оценят и его новую работу в целом. Ну, а какая музыка покажется интереснее, с духовыми или со струнными, - это уже дело вкусов.
(Matt Ulery – b; Paul Bedal – p; Jon Deitemyer – dr; Dustin Laurenzi – ts; James Davis – tp; Chris Shuttleworth – tb; Zachary Good – cl; Andrew Nogal – oboe; Ben Roidl-Ward – bassoon; Constance Volk – fl; Matthew Oliphant - French horn;)
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