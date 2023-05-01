Pete Oxley / Nicolas Meier - Mercurial Indigo

Британский гитарный проект Пита Оксли и Николаса Мейера (он швейцарец, но уже давно живет и работает в Англии) выпускает в мае свой пятый по счету альбом Mercurial Indigo. Наши читатели уже имели удовольствие встречаться с предыдущими работами Оксли и Мейера и примерно представляют стилистику их совместных работ. Надо сказать, новый альбом является логическим продолжением удачно найденной творческой линии.
И Пит, и Николас – виртуозные гитаристы и любят играть на разных модификациях гитар. Меня несколько позабавило, как они обозначили свой инструментарий на обратной стороне обложки нового альбома. Если когда-то музыканты скрупулезно перечисляли всю панель своих инструментов, то сейчас против фамилии Оксли стоит просто «все типы гитар», а против Мейера – «некоторые другие гитары». В целом же альбом записан в формате квартета, в который вошли также и участники записи предыдущей работы The Alluring Ascent (2019), британская ритм-группа Раф Мизраки – Пол Кавакьюти.
Но все же десять треков альбома Mercurial Indigo – это, прежде всего диалог двух гитар, двух лидеров этого состава. Взаимопонимание Пита и Николаса в этих диалогах близко к идеальному. При этом совершенно не имеет значения, идет ли речь о темповых вещах, вроде Rainbows или лирических пьесах типа Mercurial Views. Стилистически большинство композиций альбома близко к эмбиенту. Это позитивная, эмоционально яркая музыка. Впрочем, две пьесы альбома носят иной, ориентальный оттенок. На страницах «Jazz-Квадрата» публиковались обзоры и индивидуальных проектов Николаса Мейера, и наши читатели знают о его постоянном интересе к музыке Турции. В рамках этой программы нашли свое место такие композиции, как Crossroads и Spice Bazaar, выдержанные именно в этом русле. Особенно я выделил бы Spice Bazaar – острых специй в этой пьесе действительно с избытком, как на восточном базаре где-нибудь в Стамбуле – моя любимая вещь в весьма достойном новом альбоме Оксли и Мейера.
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