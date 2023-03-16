Jason Kush - Finally Friday

Пятница – лучший день недели. Белые и синие воротнички блаженно расслабляются после напряженной рабочей пятидневки в предвкушении длинного уикэнда. Неплохим средством отдохновения от недельных стрессов может стать и музыка. Какая? Это уж кому что нравится. Во всяком случае, американский саксофонист и композитор Джейсон Каш предлагает страждущим джазовый вариант под характерным названием Finally Friday.
Джейсон – опытный музыкант. Его постоянное место службы - Pittsburgh Jazz Orchestra. Но кроме него Кашу доводилось играть в качестве саксофониста и в других биг-бэндах: Woody Herman Orchestra, the Manchester Craftsman’s Guild Big Band, the Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra и так далее, а также работать в меньших составах с Пакито Д’Риверой, Эдди Дэниэлсом, Крисченом МакБрайдом, Бенни Голсоном, Кевином Мэхогэни и многими другими джазовыми звездами первой величины. Не чужд он и составов, исполняющих академическую музыку. Его личная дискография до недавних пор насчитывала два альбома, Finally Friday – уже третья его работа.
Этот проект Джейсон записывал в формате квартета, где его тенор-саксофону ассистировало фортепьянное трио. В альбом вошли восемь авторских композиций Джейсона Каша. Тут есть и темповые пьесы, вроде Slipping Through the Cracks или Razor Burn, лиричные композиции типа With Thoughts of Agnes, латинский колорит (Soledad del Otoño). Словом, джазмен из Питтсбурга предлагает музыку на любой вкус, при условии, что потенциальный слушатель предпочитает мэйнстрим. Каш и его музыканты стараются не выходить за рамки этого направления. Как тенорист, Каш, бесспорно, хорош: этот парень знает свое дело и демонстрирует товар лицом, уверенно солируя в каждой пьесе с хорошим звуком и позитивной энергетикой. Но и партнеры не отстают от своего лидера. Мне очень понравился пианист Элтон Меррелл – наверное, самое приятное открытие в Finally Friday, хотя открытием могу назвать и всех четверых участников проекта – ранее слышать никого из них не доводилось. В целом – крепкий альбом без видимых слабостей, стоит послушать не только в пятницу.
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