Gabriel Espinosa - Bossas & Boleros

Берт Бакарак, Антониу Карлос Жобим и мексиканский композитор Армандо Манцанеро – на музыке этих авторов вырос музыкант из Мехико Габриэль Эспиноза (р.1952). Подростком он играл на бас-гитаре в семейном ансамбле Los Deltons. Повзрослев, Габриэль переехал в США, учился сначала в Беркли, потом в Университете Северного Техаса. Он много выступал и записывался со своей группой Ashanti, были у него совместные проекты с Хендриком Меркенсом, Антонио Санчесом, Анат Коэн.
Свой новый альбом Эспиноза назвал Bossas & Boleros в честь тех самых авторов, которых он полюбил в детстве. Сам Габриэль в трех треках играет на басу, в трех других поет (у него выразительный голос приятного мягкого тембра), но здесь он в первую очередь композитор, представивший восемь своих композиций в программе из десяти треков. Среди участников его проектамного очень известных в джазе имен. В одном треке играет лучшая кларнетистка последних десятилетий Анат Коэн, в другом – за роялем мы видим маэстро Фреда Херша. Есть трек, где вокальную партию поет Ким Назарян, а есть – где и вокальный ансамбль New York Voices в полном составе. Приятно видеть в комбо, с которым в основном записывалась программа, нашего старого доброго знакомого Мишу Цыганова – он, похоже, стал весьма и весьма востребованным музыкантом. Ярких джазменов много – а вот самого джаза, как на мой вкус, маловато…
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музыкальный стиль: мэйнстрим
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