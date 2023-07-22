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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Gabriel Espinosa - Bossas & Boleros

Gabriel Espinosa - Bossas & Boleros

22.07.2023

Gabriel Espinosa - Bossas & Boleros

Берт Бакарак, Антониу Карлос Жобим и мексиканский композитор Армандо Манцанеро – на музыке этих авторов вырос музыкант из Мехико Габриэль Эспиноза (р.1952). Подростком он играл на бас-гитаре в семейном ансамбле Los Deltons. Повзрослев, Габриэль переехал в США, учился сначала в Беркли, потом в Университете Северного Техаса. Он много выступал и записывался со своей группой Ashanti, были у него совместные проекты с Хендриком Меркенсом, Антонио Санчесом, Анат Коэн.

Свой новый альбом Эспиноза назвал Bossas & Boleros в честь тех самых авторов, которых он полюбил в детстве. Сам Габриэль в трех треках играет на басу, в трех других поет (у него выразительный голос приятного мягкого тембра), но здесь он в первую очередь композитор, представивший восемь своих композиций в программе из десяти треков. Среди участников его проектамного очень известных в джазе имен. В одном треке играет лучшая кларнетистка последних десятилетий Анат Коэн, в другом – за роялем мы видим маэстро Фреда Херша. Есть трек, где вокальную партию поет Ким Назарян, а есть – где и вокальный ансамбль New York Voices в полном составе. Приятно видеть в комбо, с которым в основном записывалась программа, нашего старого доброго знакомого Мишу Цыганова – он, похоже, стал весьма и весьма востребованным музыкантом. Ярких джазменов много – а вот самого джаза, как на мой вкус, маловато…

С моей точки зрения, Bossas & Boleros– прекрасный альбом латинской музыки, но даже латинским джазом я бы назвал ее с трудом. Возможно, «виноваты» оркестровки от Линвуда Белла, чересчур «сахарные», опять же, на мой вкус. Вполне отдаю себе отчет, что именно такая музыка кому-то прочно ляжет на сердце, потому что к уровню и композиций, и их исполнения никаких претензий нет. Так что, доверьтесь своим ушам и своим вкусам.

© & (p) 2023 Zoho Music

10 tks / 53 mins

(Gabriel Espinosa – b (tks2, 6, 8), voc (tks 1, 4,10); Misha Tsiganov – p (except tks 4,10); Mauricio Zottarelli- dr (except tks 4, 10); Jim Seeley – tp, flg (tks 2,3,6,7,9); Jay Aashby – tb (tks1,3,6,7,9), perc (tks 1,9); Fred Hersch – p (tks 4,10), New York Voices (tk5); Kim Nazarian, Gerardo Flores – voc (tk 8); Anat Cohen – cl (tk 3); Itai Kriss – fl (tk 5); Gustavo Amarante (tks1,3,5,9), Enrique Toussaint (tk 7) – b; Cris Alcocer – perc (tk 3); Aviana Gedler - background voc (tks 1,3,6,7,9);)

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Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Армения, Израиль, Мексика, США
музыкальный стиль
Латинский джаз


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