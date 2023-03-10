Anchor and Burden - Kosmonautik Pilgrimage

Anchor and Burden – это новый проект хорошо знакомого нашим читателям немецкого композитора, гитариста и конструктора гитар Маркуса Рейтера. Он появился в 2021 году и развивается просто стремительно: в период с конца 2021 года и по начало 2022 года Anchor and Burden выпустил уже пять (!) альбомов. Kosmonautik Pilgrimage открывает новую главу в истории этой группы. А корни ее уводят нас достаточно далеко в прошлое. Еще в 1996 году Рейтер и увлекавшийся экспериментальной электронной музыкой клавишник Бернхард Вестхайнрих основали коллектив centrozoon (именно так, с маленькой буквы), основной сферой деятельности которого стали эмбиент, импровизация, прог-рок и даже танцевальная музыка. А дальше предоставим слово самому Маркусу: «…Почти двадцать лет созревала идея развить centrozoon включением в состав ударных и баса, и Anchor and Burden стал воплощением этой идеи. Мое решение включить в состав еще одного тач-гитариста (вместо «обычного» басиста) было для меня очевидным, потому что наш ансамбль стал первым с двумя опытными исполнителями на этом универсальном инструменте. Александр Доверк был первым, о ком я подумал, потому что он мой студент в прошлом и мой друг…». Добавим, что трех немцев в этом берлинском квартете дополнял американский ударник Шон Краудер. Но после пяти первых альбомов он вернулся в Штаты, и тут, как нельзя кстати, оказался давний партнер Рейтера по записям на MoonJune Records, живущий ныне в Германии израильский ударник Асаф Сиркис, также наш старый добрый знакомый.
Однако, новая глава в истории Anchor and Burden связана не только с изменением состава, но и с тем фактом, что Kosmonautik Pilgrimage увидел свет в виде CD на не чужом для Маркуса и Асафа лейбле MoonJune Records. Опять предоставим слово Рейтеру: «… Конечно, эта музыка не проста для восприятия, но она должна утолить голод тех, кто предпочитает музыку исключительную. Я рад и горжусь тем, что Леонардо Павкович (шеф MoonJune – Л.А.) поддерживает группу. Этот первый физический релиз нашей музыки является важным событием для всех нас.» Что ж, в исключительности музыке Anchor and Burden не откажешь. Как и ранее, все композиции альбома записывались в студии живьем, и сдвоенный звук двух тач-гитар Рейтера и Доверка, купающийся в электронных волнах, создаваемых Вестхайнрихом, и подкрепленный, как всегда, мощной и точной работой ударных Сиркиса, производит сильное впечатление. Это ощущение возникает уже в первом же треке Corridors of Silent Screams, где под очень жесткий ритм две гитары просто беснуются. Поединок необычных гитар продолжается и в таких треках, как Crown Hive или Hissing Skin, композиции Secret Laboratory и Royal Augmentation решены в более эмбиентном ключе, где умиротворенность нарушают только барабаны Сиркиса. А самыми эффектными моментами альбома я назвал бы Self Assembly, где мощь исполнения рвется наружу, как лава из вулкана и колючая, нервная пьеса Cerebral Transfixations, которую можно еще и посмотреть благодаря YouTube.
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