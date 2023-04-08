Steve Smith and Vital Information - Time Flies

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Steve Smith and Vital Information - Time Flies

Steve Smith and Vital Information - Time Flies

08.04.2023

Steve Smith and Vital Information - Time Flies

Ударник с неприметным именем Стив Смит на самом деле фигура весьма известная. В 2001 году журнал Modern Drummer включил его в список 25 самых лучших ударников всех времен. Стив – свой человек и в мире джаза, и в мире рока. В джазе Смит (р.1954) работал с Ахмадом Джамалом, Лэрри Кориеллом, Рэнди Брекером, Вададой Лео Смитом, выступал в составе Steps Ahead Майка Майниери. Но еще более известен он среди рокеров. Смит трижды по несколько лет, в 1978 - 1985, 1995 - 1998 и 2015 – 2020 годах, играл в известной рок-группе Journey. В 2017 году его имя внесли в Зал славы рок-н-ролла. Собственную группу Vital Information он основал еще в 1983 году, и запись альбома Time Flies посвятил сорокалетию ее существования.

Для участия в новой реинкарнации Vital Information в конце ноября и начале декабря 2022 года он пригласил в одну из нью-йоркских студий двух коллег: опытного кубинца (давно живущего в США), клавишника Мануэля Валеру и басиста Янека Гвиздалу. Последний, несмотря на явно польские, судя по имени и фамилии, корни, родился в Англии, но, после учебы в Беркли, также обосновался в США. Кроме того, не обошлось и без гостей. В одном треке звучит вибрафон старинного партнера Стива Майка Майниери, а вторым гостем стал известный саксофонист Джордж Гарцоне, старый приятель Смита еще по студенческим годам в Беркли в начале 70-х.

Титульную композицию Time Flies музыканты сочинили прямо в студии и записали вчетвером: трио Vital Information и Гарцоне. В остальном программу составили одна пьеса Гвиздалы и композиции, сочиненные Валерой или его же аранжировки джазовых классиков – Монка, Коула Портера, МакКой Тайнера и, больше всего, Бада Пауэлла (целых две). Но простое перечисление авторов, понятно, не дает представления о характере исполняемой музыки. А она выглядит очень живо и интересно. Иногда это упругий и мощный джаз-рок, иногда – не менее эффектный straight-ahead джаз с отточенным свингом. Особенно хороши в этой программе Валера и Гарцоне (в трех треках), ну и, разумеется, сам лидер Vital Information показал, что не зря причислен к ареопагу лучших ударников, легко и непринужденно задавая бит в музыке со сложными размерами – и 5/4, и 6/4, и 7/4.

А когда программа была исчерпана, оказалось, что это еще не все. У Джорджа еще оставалось время до полета в Бостон, и музыканты решили поиграть еще. Выбрали классику: One Down, One Up Колтрейна. Сыграли. Понравилось с первой же попытки. И тогда все решили: «Давайте поиграем джэм». А Гарцоне уточнил: «Давайте играть так, как-будто это наша молитва». И тут разогретые музыканты в азарте выдали аж восемь импровизационных отрывков, естественно, без всяких дублей – чистая и беспримесная импровизация. Характер музыки изменился. Не скажу, что она превратилась в авангардную, но язык стал иным – более абстрактным, с очень явным акцентом на работу клавишных и атмосферичные партии тенор-саксофона. В результате вместе с пьесой Колтрейна и восемью частями A Prayer For The Generations (так был назван этот неожиданный сет) появился … второй диск, и альбом Time Flies стал двойным. В этом качестве мы и представляем новую работу Стива Смита и Vital Information. Юбилей его группы явно удался.

© & (p) 2023 Wounded Bird Records

2CD

1st: 12 tks /60 mins

2nd: 9 tks / 54 mins

(Steve Smith – dr; Manuel Valera – keyb; Janek Gwizdala – b; George Garzone – ts (tks 3,7,11, 13-21); Mike Mainieri – vibe (tk 9);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Куба, США
музыкальный стиль
мэйнстрим, фьюжн, современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Lakecia Benjamin - Phoenix
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Казахстан, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На обложке своего нового альбома Phoenix Лакеша (которую я далее из соображений благозвучия буду называть Лакеция) Бенджамин выглядит королевой, у которой в руках вместо скипетра или державы другой атрибут власти – саксофон. И в современном джазе ...
подробнее
29.10.2022
Louis Siciliano - Ancient Cosmic Truth
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Перу, США
  • музыкальный стиль: фьюжн
Несмотря на свою «островную» фамилию, итальянский музыкант и композитор электронной музыки Луи Сицилиано родился в материковой части страны: он появился на свет в Неаполе в 1975 году. Сицилиано очень много работает для кино, телевидения, театра, ...
подробнее
14.01.2023
Louis Stewart - Out on his Own
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Ирландия
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Ирландия дала мировой культуре целое созвездие величайших писателей – от Свифта и Бернарда Шоу до Джойса и Бекета. Хватает знаменитостей ирландского происхождения и в сфере рок-музыки: вспомним хотя бы Боно. А вот в джазе ирландцы как-то не на ...
подробнее
14.03.2023
Ludovica Burtone - Sparks
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Малайзия, США, Чили
  • музыкальный стиль: кроссовер, современный джаз
Итальянская скрипачка Лодовика Бартоне родилась в городе Удине на северо-востоке Италии, в области Фриули, где даже говорят на особом, фриуланском диалекте итальянского языка. Она начинала в качестве скрипачки академического стиля, выступала с ...
подробнее
13.02.2023
Marcello Sebastiani Hu Trio - Nothing so Abstract
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Италия
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
Басиста Марчелло Себастьяни можно отнести к ветеранам итальянской джазовой сцены, он родился еще в 1955 году. Начинал он с игры на бас-гитаре в различных рок-группах, преимущественно в сфере прог-рока. Но уже в начале 70-х годов Себастьяни обратился ...
подробнее
07.03.2023
Marco Antonio Santos - About: Silence
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, США
  • музыкальный стиль: академическая музыка, кроссовер
Увы, в полном объеме оценить прелесть проекта бразильского гитариста и композитора Марко Антониу Сантуша About: Silence мы не сможем. Дело в том, что музыка – не единственная, хотя и важная составляющая этой работы, задуманной Марко как симбиоз ...
подробнее
17.03.2023
Mark Ortwein - It Was Time
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, фанк
Ни одного из участников этого проекта, включая его создателя Марка Ортвейна, я ранее не слышал. И как же приятно удивила эта большая группа незнакомцев! It Was Time, дебютный альбом Ортвейна наглядно демонстрирует, как много креативных идей может ...
подробнее
27.02.2023
Massimo Biolcati - On a Misty Night
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, США, Швеция
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
В отличие от двух предыдущих своих альбомов, знакомый уже нашим постоянным читателям басист Массимо Биолкати в новом, четвертом по счету, проекте On a Misty Night отказался от формата квартета и перешел к еще более камерному варианту: трио. На сей ...
подробнее
01.04.2023
Matt Greenwood - Atlas
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Зимбабве, Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Гитарист Мэтт Гринвуд родился в городе Хараре. Он - представитель белого меньшинства Зимбабве, который вырос и стал музыкантом в этой стране на юге Африки. На родине он играл с такими местными знаменитостями, как Оливер Мтукудзи и Форвард Квенда. На ...
подробнее
05.01.2023
Melvin Smith - Perseverance
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
В творчестве американского саксофониста и композитора Мелвина Смита заметна связь с духовной музыкой. Наверняка это объясняется особенностями его биографии. Мелвин родился в Джексонвилле, Флорида, в семье где любили музыку и чтили христианские ...
подробнее
19.03.2023
Michael Rabinowitz - Next Chapter
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Конечно, фагот в гораздо большей степени ассоциируется с академической музыкой, а не с джазом. Тем не менее, время от времени этот инструмент использовался в джазе с давних лет. Еще в 20-е годы ХХ века на нем играл иногда Фрэнк Трамбауэр, в 50-х и ...
подробнее
18.02.2023
Mike Bell - Jazz On The Rails
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Люксембург
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
В 20-х годах прошлого века в Гарлеме были популярны так называемые house rent parties, вечеринки с музыкой, на которых королями были такие выдающиеся мастера стиля страйд-пиано, как Вилли Лайон Смит, Фэтс Уоллер, Джеймс Пи Джонсон. Думаю, если бы с ...
подробнее
03.02.2023
© 2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com