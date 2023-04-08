Steve Smith and Vital Information - Time Flies

Ударник с неприметным именем Стив Смит на самом деле фигура весьма известная. В 2001 году журнал Modern Drummer включил его в список 25 самых лучших ударников всех времен. Стив – свой человек и в мире джаза, и в мире рока. В джазе Смит (р.1954) работал с Ахмадом Джамалом, Лэрри Кориеллом, Рэнди Брекером, Вададой Лео Смитом, выступал в составе Steps Ahead Майка Майниери. Но еще более известен он среди рокеров. Смит трижды по несколько лет, в 1978 - 1985, 1995 - 1998 и 2015 – 2020 годах, играл в известной рок-группе Journey. В 2017 году его имя внесли в Зал славы рок-н-ролла. Собственную группу Vital Information он основал еще в 1983 году, и запись альбома Time Flies посвятил сорокалетию ее существования.
Для участия в новой реинкарнации Vital Information в конце ноября и начале декабря 2022 года он пригласил в одну из нью-йоркских студий двух коллег: опытного кубинца (давно живущего в США), клавишника Мануэля Валеру и басиста Янека Гвиздалу. Последний, несмотря на явно польские, судя по имени и фамилии, корни, родился в Англии, но, после учебы в Беркли, также обосновался в США. Кроме того, не обошлось и без гостей. В одном треке звучит вибрафон старинного партнера Стива Майка Майниери, а вторым гостем стал известный саксофонист Джордж Гарцоне, старый приятель Смита еще по студенческим годам в Беркли в начале 70-х.
Титульную композицию Time Flies музыканты сочинили прямо в студии и записали вчетвером: трио Vital Information и Гарцоне. В остальном программу составили одна пьеса Гвиздалы и композиции, сочиненные Валерой или его же аранжировки джазовых классиков – Монка, Коула Портера, МакКой Тайнера и, больше всего, Бада Пауэлла (целых две). Но простое перечисление авторов, понятно, не дает представления о характере исполняемой музыки. А она выглядит очень живо и интересно. Иногда это упругий и мощный джаз-рок, иногда – не менее эффектный straight-ahead джаз с отточенным свингом. Особенно хороши в этой программе Валера и Гарцоне (в трех треках), ну и, разумеется, сам лидер Vital Information показал, что не зря причислен к ареопагу лучших ударников, легко и непринужденно задавая бит в музыке со сложными размерами – и 5/4, и 6/4, и 7/4.
А когда программа была исчерпана, оказалось, что это еще не все. У Джорджа еще оставалось время до полета в Бостон, и музыканты решили поиграть еще. Выбрали классику: One Down, One Up Колтрейна. Сыграли. Понравилось с первой же попытки. И тогда все решили: «Давайте поиграем джэм». А Гарцоне уточнил: «Давайте играть так, как-будто это наша молитва». И тут разогретые музыканты в азарте выдали аж восемь импровизационных отрывков, естественно, без всяких дублей – чистая и беспримесная импровизация. Характер музыки изменился. Не скажу, что она превратилась в авангардную, но язык стал иным – более абстрактным, с очень явным акцентом на работу клавишных и атмосферичные партии тенор-саксофона. В результате вместе с пьесой Колтрейна и восемью частями A Prayer For The Generations (так был назван этот неожиданный сет) появился … второй диск, и альбом Time Flies стал двойным. В этом качестве мы и представляем новую работу Стива Смита и Vital Information. Юбилей его группы явно удался.
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