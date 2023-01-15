Jo Lawry - Acrobats

У австралийской вокалистки Джо Лори интересный послужной список. Почти десять лет она выступала и записывалась со Стингом, сотрудничала также с Полом Саймоном и Питером Гэбриэлом – все имена очень достойные, хотя и не джазовые. Но и джаз Джо также не чужд. Правда, последний джазовый альбом Лори записала более десяти лет назад. Последние ее сольные работы – это альбомы Taking Pictures (2015) и The Bathtub and the Sea (2017). И вот в начале февраля на Whirlwind Recordings увидит свет ее новый и, без всяких сомнений, джазовый альбом Acrobats.
Acrobats – чисто женский проект. В партнеры для него Лори пригласила живущую в США свою землячку Линду Мэй Хан О (родом она все же не из Австралии, а из Малайзии), очень известную в современном джазе басистку, и американскую барабанщицу Эллисон Миллер. Никаких духовых, струнных или фортепьяно. Только голос, бас и ударные. Состав не простой, не частый, и тем интереснее послушать, что вышло из этого эксперимента. А получилось, надо сказать, совсем неплохо. Как пишут авторы пресс-релиза к изданию, в нем органично переплетены сложность и внутренняя свобода джаза.
При этом альбом построен преимущественно на новых интерпретациях стандартов. Особенно много Лори исполняет здесь композиций популярного автора бродвейских мюзиклов 50-х годов Фрэнка Лессера: Travelling Light, My Time of Day / I’ve Never Been in Love Before, If I Were a Bell. Но есть здесь и композиция от Ленни Тристано (317 East 32nd Street), популярная в Австралии тема You’re The Voice, и, конечно же, давшая название всему альбому Acrobats. Лори виртуозно владеет скэтом: это заметно в доброй половине треков, особенно в Acrobats, 317 East 32nd Street и My Time of Day / I’ve Never Been in Love Before. Иногда ее вокал напоминает мелодекламацию в смеси опять-таки со скэтом, например, в темповой You’re The Top. Певица легко справляется с техническими трудностями, например, при многократной смене темпов в Travelling Light. Партнерши Лори хорошо дополняют своего лидера. Так, Линда в диалоге своего контрабаса с голосом очень хороша в Taking a Chance on Love и Takes Two To Tango, а Эллисон добавила перчика своей игрой в You’re The Voice. Мне кажется, альбом такого качества может рассчитывать и на благосклонность критиков, и на успех у джазовой публики.
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