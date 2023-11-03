Compassionizer - A Tribute to George Harrison

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Compassionizer - A Tribute to George Harrison

Compassionizer - A Tribute to George Harrison

03.11.2023

Compassionizer - A Tribute to George Harrison

Для людей моего и, как минимум, для двух последующих поколений название, помещенное на обложке нового ЕР от Compassionizer, является информацией избыточной: вариация на тему одной из самых знаменитых в мире пластиночных обложек и так ясно указывает, кто стал героем этой работы.

Иван Розмаинский и его коллеги, честь им и хвала, этой работой решили отметить восьмидесятилетие со дня рождения великого музыканта. Джордж Харрисон, как известно, сочинял и исполнял песни. Играющий инструментальную музыку, как правило, прог-роковую, коллектив из Петербурга остался верен себе. Голос Джорджа каждый слушатель может вспоминать, слушая чисто инструментальные версии пяти песен Джорджа Харрисона. Музыканты отобрали из богатого наследия Джорджа пять композиций: две битловского периода (If I Needed Someone из Rubber Soul и Here Comes The Sun из того самого Abbey Road) и три периода сольной карьеры Харрисона (Isn't It A Pity из его первого сольного альбома, знаменитого и, на мой вкус, непревзойденного «тройника», The Light That Has Lighted the World из Living in the Material World и Just For Today из Cloud Nine). Конечно же, у каждого есть свои любимые композиции Харрисона, которые он хотел бы видеть в этом трибьюте (я, скажем, был бы рад таким вещам, как While My Guitar Gently Weeps и My Sweet Lord), но будем уважать выбор создателей этой работы, тем более, что, уверен, интерпретации музыки Харрисона от Compassionizer ни у кого язык не повернется назвать неудачными.

Питерским прог-рокерам, оперировавшим клавишными, кларнетами, гитарами, в отдельных местах – виолончелью, а также парой ориентальных инструментов (отдельный поклон первому ситаристу в западной поп и рок-музыке), удалось главное: передать светлую радость жизни, чуть подернутую флером грусти, которую излучала каждой нотой музыка Джорджа Харрисона. Тысячу раз правы музыканты, написавшие в комментариях к этому трибьюту: «Мы надеемся, что этот релиз увеличит объём позитивной энергии в мире и добавит душевного спокойствия слушателям в столь трудное время». А что до мерзких нынешних времен, то и тут нам Джордж утешением и надеждой: All Things Must Pass! Да, они должны пройти, эти времена: All Things Must Pass…

© & (p) 2023

5 tks / 23 mins

(Serghei Liubcenco - g, rubab, dr, doira, other perc; Leonid Perevalov - bass cl; Ivan Rozmainsky – keyb; AndRey Stefinoff – cl, bass cl; with Darya Barabenova – cello;)

Линк предоставил Ivan Rozmainsky

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Ilya Dynov - Bridges
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бельгия, Корея, Россия, США
Россия – Бельгия – США: так географически выглядят главные вехи на жизненном пути барабанщика и перкуссиониста Ильи Динова. В Москве он родился, степень получил в Королевской консерватории в Антверпене, да и, судя по данным с его сайта, ...
подробнее
11.01.2023
Jack Jones Featuring Joey DeFrancesco - Artwork
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
Очень любопытный во многих отношениях релиз. Во-первых, это впечатляющая коллекция знаменитых хитов от «последнего крунера», каковым после смерти Тони Беннетта можно смело считать 85-летнего Джека Джонса. Этот вокалист удачно вышел на сцену, как ...
подробнее
11.08.2023
Jackson Welchner - Blink Twice
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Если вы – поклонник строгих джазовых канонов, то молодой канадский вокалист, мультиинструменталист и композитор из Торонто Джексон Велчнер явно не ваш случай. Велчнер, похоже, абсолютно равнодушен к каким-то определенным стилистическим ярлычкам и ...
подробнее
10.02.2023
Jacques Kuba Séguin - Parfum #1
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, Польша
  • музыкальный стиль: современный джаз
Джаз из Канады, джаз по-монреальски. Любопытно, что всех участников записи альбома Жака Кубы Сегена Parfum #1, включая давно живущего в Монреале французского пианиста Жана-Мишеля Пилца, слушать ранее доводилось, а что касается басиста Реми-Жана ...
подробнее
06.02.2023
Jared Sims - Hellbender (the Resistance)
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: фьюжн
До сих пор отличного саксофониста Джареда Симса доводилось слушать только в составе каких-то иных коллективов, и вот – первая встреча «лицом к лицу», авторский альбом Джареда, при этом весьма необычный. Но сначала – немного о самом Джареде Симсе. Он ...
подробнее
24.04.2023
Jason Kao Hwang Critical Response - Book of Stories
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Китай, США, Швеция
  • музыкальный стиль: авангард, фьюжн
Из всех четырех альбомов американского скрипача Джейсона Као Хвана, которые я слушал за последние четыре года, пожалуй, именно самый новый, Book of Stories, пришелся мне по сердцу больше всего. Он сделан в формате трио, как и Human Rites Trio в 2020 ...
подробнее
18.07.2023
Jason Kush - Finally Friday
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Пятница – лучший день недели. Белые и синие воротнички блаженно расслабляются после напряженной рабочей пятидневки в предвкушении длинного уикэнда. Неплохим средством отдохновения от недельных стрессов может стать и музыка. Какая? Это уж кому что ...
подробнее
16.03.2023
Jaume de Viala - Calidoscopi Embruixat
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Израиль, Испания, Македония, Сербия
  • музыкальный стиль: фьюжн
Короля, как известно, делает свита. Я ничего не знал о каталонском гитаристе и композиторе Жауме де Виала, когда получил письмо из Барселоны с этим альбомом. Но увидев, что со-продюсером Calidoscopi Embruixat выступал живущий в Барселоне сербский ...
подробнее
06.08.2023
Javier Nero Jazz Orchestra - Kemet: The Black Land
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
В конце июня текущего года Outside In Music выпустила второй альбом тромбониста и композитора Хавьера Неро Kemet: The Black Land. Нашим читателям он знаком по своей первой большой работе Freedom (2020). Уже тогда можно было заметить, что для Хавьера ...
подробнее
12.07.2023
Jeff Babko & David Piltch - The Libretto Show
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Не самые известные имена, но вполне достойная музыка: это дуэт пианиста Джеффа Бабко и басиста Дэвида Пилча и их совместный альбом The Libretto Show. Джефф – опытный музыкант, преимущественно ассистирующий другим исполнителям, среди которых были ...
подробнее
09.07.2023
Jim Self - My America 2: Destinations
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
Всегда был не равнодушен к низкому басовому звучанию, будь то струнный или духовой инструмент. Возможно, поэтому каждый альбом лучшего тубиста в современном джазе Джима Селфа для меня всегда праздник. До сих пор на нашем сайте было представлено ...
подробнее
28.12.2022
Jo Lawry - Acrobats
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австралия, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
У австралийской вокалистки Джо Лори интересный послужной список. Почти десять лет она выступала и записывалась со Стингом, сотрудничала также с Полом Саймоном и Питером Гэбриэлом – все имена очень достойные, хотя и не джазовые. Но и джаз Джо также ...
подробнее
15.01.2023
© 2012-2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com