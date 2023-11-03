Compassionizer - A Tribute to George Harrison

Для людей моего и, как минимум, для двух последующих поколений название, помещенное на обложке нового ЕР от Compassionizer, является информацией избыточной: вариация на тему одной из самых знаменитых в мире пластиночных обложек и так ясно указывает, кто стал героем этой работы.
Иван Розмаинский и его коллеги, честь им и хвала, этой работой решили отметить восьмидесятилетие со дня рождения великого музыканта. Джордж Харрисон, как известно, сочинял и исполнял песни. Играющий инструментальную музыку, как правило, прог-роковую, коллектив из Петербурга остался верен себе. Голос Джорджа каждый слушатель может вспоминать, слушая чисто инструментальные версии пяти песен Джорджа Харрисона. Музыканты отобрали из богатого наследия Джорджа пять композиций: две битловского периода (If I Needed Someone из Rubber Soul и Here Comes The Sun из того самого Abbey Road) и три периода сольной карьеры Харрисона (Isn't It A Pity из его первого сольного альбома, знаменитого и, на мой вкус, непревзойденного «тройника», The Light That Has Lighted the World из Living in the Material World и Just For Today из Cloud Nine). Конечно же, у каждого есть свои любимые композиции Харрисона, которые он хотел бы видеть в этом трибьюте (я, скажем, был бы рад таким вещам, как While My Guitar Gently Weeps и My Sweet Lord), но будем уважать выбор создателей этой работы, тем более, что, уверен, интерпретации музыки Харрисона от Compassionizer ни у кого язык не повернется назвать неудачными.
Питерским прог-рокерам, оперировавшим клавишными, кларнетами, гитарами, в отдельных местах – виолончелью, а также парой ориентальных инструментов (отдельный поклон первому ситаристу в западной поп и рок-музыке), удалось главное: передать светлую радость жизни, чуть подернутую флером грусти, которую излучала каждой нотой музыка Джорджа Харрисона. Тысячу раз правы музыканты, написавшие в комментариях к этому трибьюту: «Мы надеемся, что этот релиз увеличит объём позитивной энергии в мире и добавит душевного спокойствия слушателям в столь трудное время». А что до мерзких нынешних времен, то и тут нам Джордж утешением и надеждой: All Things Must Pass! Да, они должны пройти, эти времена: All Things Must Pass…
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