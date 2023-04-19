Roz Vitalis - Peace Live

«Можно считать, что теперь у Roz Vitalis – как у Кино и Metallica – тоже есть «Чёрный альбом», только не студийный, а «живой», гордо сообщает пресс-релиз в связи с выходом нового альбома петербургской группы Roz Vitalis. Запись эта была сделана на концерте группы в родном городе 04.09.2022 года – единственном за тот год сольном выступлении Roz Vitalis. Одновременно пресс-релиз называет этот концерт «лебединой песней», то есть последним выступлением квинтета в составе Иван Розмаинский – Владимир Семенов-Тян-Шаньский – Владислав Коротких – Руслан Кириллов – Евгений Трефилов. И это уже грустная новость, во-первых, потому что состав отменный, наиболее «боевой» в истории Roz Vitalis, а во-вторых, из текста не совсем понятно, не прекращает ли в принципе Иван Розмаинский деятельность своего старейшего проекта, группы, выпестованной и выстроенной им более двадцати лет назад. Хочется думать, что это все же не так.
Но то, что «песня» оказалась «лебединой» все равно огорчает. Концерт, превратившийся в альбом Peace Live, я не побоюсь назвать идеальным прог-роковым концертом. Особенности стиля как такового и его воплощения в рамках Roz Vitalis здесь продемонстрированы очень наглядно и с большим эмоциональным зарядом. И многослойная, сложная структура музыки, и раскладка по инструментам, и эффектные соло, особенно Розмаинского и Семенова-Тян-Шаньского, наконец, чисто концертная энергетика, чувствующаяся даже в записи, складываются в очень яркий, несмотря на цвет обложки альбома, паззл. Специально для этого концерта Roz Vitalis подготовили несколько новых композиций, а ряд старых представили в обновленных интерпретациях. Ну и, концептуальность, частый атрибут прог-рока, в этой работе тоже очевидно присутствует.
«Прочтение» смысла концепции мы оставляем на усмотрение слушателей» - пишут, возможно, чуть лукавя – времена нынче такие, создатели альбома. Думаю, тут все очень прозрачно, и в прочтении смысла трудно ошибиться. Напомню дату концерта: 04.09.2022. Большая часть этого года окрасилась в нашей части Восточной Европы в цвет обложки альбома Roz Vitalis. Название альбома, характер построения программы, начинающейся довольно зловещим, особенно в стартовой части, Black March / Premonition и продолжающейся Annihilator of Moral Hazard, Longsuffering и заканчивающейся композициями Sorrow and Hope и Peace говорят сами за себя. Характерно, что уже после аплодисментов зрителей вслед за последним треком звучит произнесенное кем-то (скорее всего, лидером группы) со сцены слово Peace. Остается присоединиться к этому призыву.
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