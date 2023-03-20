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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Bill Laurance & Michael League - Where You Wish You Were

Bill Laurance & Michael League - Where You Wish You Were

20.03.2023

Bill Laurance & Michael League - Where You Wish You Were

Американец Майкл Лиг в 2004 году основал группу Snarky Puppy, англичанин Билл Лоренс – ее участник с самого первого альбома. Дружат они уже много лет, с того времени, когда студент из Университета Северного Техаса Лиг, путешествуя по Англии, познакомился со студентом университета в Лидсе Лоренсом. Но свой дуэтный альбом они записали и издали на мюнхенском лейбле ACТ впервые. Уверен, что для многочисленных поклонников популярной фанк-джаз-рок группы Snarky Puppy, пятикратного лауреата премии Грэмми (четыре последних – в одной и той же номинации «Лучший альбом современной инструментальной музыки» и самая свежая – в 2023 году), этот альбом станет сюрпризом во многих отношениях.

Оказалось, что вдвоем, уединившись в домашней студии Майкла под Барселоной (он переселился в Испанию в 2020 году), Лиг и Лоренс предпочитают выстраивать музыкальный мир, совершенно не похожий на мир Snarky Puppy. Лоренс полностью отказался от клавишных, синтезаторов и любой другой электроники, всю программу альбома он исполнял исключительно на акустическом фортепьяно. Лиг, который в 2021 году уже удивил своим сольным альбомом So Many Me, где он играл на всех инструментах, включая синтезаторы, и широко использовал разнообразную ориентальную перкуссию, здесь своим основным инструментом сделал дальнего родственника европейской лютни - традиционный для всей Передней Азии, но особенно для арабских стран, струнный инструмент уд. В проектах world music в последние лет тридцать уд стал столь же культовым инструментом, как индийский ситар в 60-е и 70-е годы, во многом благодаря работам такого выдающегося мастера, как ливанец Раби Абу Халиль. Майкл Лиг, американец с греческими корнями, в свое время освоил уд под руководством известного армяно-американского музыканта Ары Динкджяна. Но в WhereYouWishYouWere он играет на уде так, что ничего традиционно-восточного в звучании его инструмента не возникает. Точно также, когда в композиции Ngoni Baby он берет в руки уже западно-африканскую лютню нгони, практически ничего общего с worldmusicни эта пьеса, ни альбом в целом не обнаруживает. Кроме этих экзотов Майкл работает в альбоме со специально для него сконструированными безладовыми акустической и электрической гитарами, во всех случаях выстраивая вместе с Лоренсом совершенно особую систему музыкальных координат.

Какую и с чем ее сравнить в привычных терминах? Если бы из всего альбома я прослушал бы только композицию Лоренса Kin, то уверенно отправил бы альбом на полочку с надписью «эмбиент». Но я слушал и пьесу Лига Round House, где он работает на акустическом басу, а две руки Лоренса превращаются в двух разных пианистов, выдавая эффектный и абсолютно джазовый продукт. А в Bricks, другой композиции Майкла, он сам играет на уде (опять «не по-арабски»), а Билл нагнетает, пожалуй, наиболее жесткий во всем альбоме ритм. Титульная же совместная композиция Where You Wish You Were, поразительно оказавшаяся самой короткой в альбоме (менее двух минут) согревает душу теплым лиричным звучанием фортепьяно.

Лоренс чуть приоткрывает карты, говоря о концепции альбома: « Каждая отдельная композиционная идея имеет здесь большое значение, у каждой своя специфическая задача. За нами нет ритм-секции, мы оперируем только мелодией и аккордами. И мы инстинктивно старались создать пространство, куда людям хотелось бы попасть, где они чувствовали бы себя комфортно. Сегодня, может быть сильнее, чем когда-либо, мы понимаем, что такое пространство необходимо». Возможно, в этих его словах содержится и ключ к названию альбома в целом, скрыто полемизирующим с названием одного из величайших альбомов Pink Floyd. Могу сказать только, что этот первый дуэтный проект двух столпов Snarky Puppy также вполне способен претендовать на Грэмми в категории «Лучший альбом современной инструментальной музыки» - но с совсем иным набором достоинств.

© & (p) 2023 ACT Music

11 tks / 41 mins

(Bill Laurance – ac.p, voice; Michael League - oud, fretless ac. guitar bass, fretless baritone el. g, ngoni, voice;)

Линк предоставил Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/bill-laurance-michael-league-where-you-wish-you-were/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, США
музыкальный стиль
современный джаз


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