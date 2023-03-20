Bill Laurance & Michael League - Where You Wish You Were
20.03.2023
Американец Майкл Лиг в 2004 году основал группу Snarky Puppy, англичанин Билл Лоренс – ее участник с самого первого альбома. Дружат они уже много лет, с того времени, когда студент из Университета Северного Техаса Лиг, путешествуя по Англии, познакомился со студентом университета в Лидсе Лоренсом. Но свой дуэтный альбом они записали и издали на мюнхенском лейбле ACТ впервые. Уверен, что для многочисленных поклонников популярной фанк-джаз-рок группы Snarky Puppy, пятикратного лауреата премии Грэмми (четыре последних – в одной и той же номинации «Лучший альбом современной инструментальной музыки» и самая свежая – в 2023 году), этот альбом станет сюрпризом во многих отношениях.
Оказалось, что вдвоем, уединившись в домашней студии Майкла под Барселоной (он переселился в Испанию в 2020 году), Лиг и Лоренс предпочитают выстраивать музыкальный мир, совершенно не похожий на мир Snarky Puppy. Лоренс полностью отказался от клавишных, синтезаторов и любой другой электроники, всю программу альбома он исполнял исключительно на акустическом фортепьяно. Лиг, который в 2021 году уже удивил своим сольным альбомом So Many Me, где он играл на всех инструментах, включая синтезаторы, и широко использовал разнообразную ориентальную перкуссию, здесь своим основным инструментом сделал дальнего родственника европейской лютни - традиционный для всей Передней Азии, но особенно для арабских стран, струнный инструмент уд. В проектах world music в последние лет тридцать уд стал столь же культовым инструментом, как индийский ситар в 60-е и 70-е годы, во многом благодаря работам такого выдающегося мастера, как ливанец Раби Абу Халиль. Майкл Лиг, американец с греческими корнями, в свое время освоил уд под руководством известного армяно-американского музыканта Ары Динкджяна. Но в WhereYouWishYouWere он играет на уде так, что ничего традиционно-восточного в звучании его инструмента не возникает. Точно также, когда в композиции Ngoni Baby он берет в руки уже западно-африканскую лютню нгони, практически ничего общего с worldmusicни эта пьеса, ни альбом в целом не обнаруживает. Кроме этих экзотов Майкл работает в альбоме со специально для него сконструированными безладовыми акустической и электрической гитарами, во всех случаях выстраивая вместе с Лоренсом совершенно особую систему музыкальных координат.
Какую и с чем ее сравнить в привычных терминах? Если бы из всего альбома я прослушал бы только композицию Лоренса Kin, то уверенно отправил бы альбом на полочку с надписью «эмбиент». Но я слушал и пьесу Лига Round House, где он работает на акустическом басу, а две руки Лоренса превращаются в двух разных пианистов, выдавая эффектный и абсолютно джазовый продукт. А в Bricks, другой композиции Майкла, он сам играет на уде (опять «не по-арабски»), а Билл нагнетает, пожалуй, наиболее жесткий во всем альбоме ритм. Титульная же совместная композиция Where You Wish You Were, поразительно оказавшаяся самой короткой в альбоме (менее двух минут) согревает душу теплым лиричным звучанием фортепьяно.
Лоренс чуть приоткрывает карты, говоря о концепции альбома: « Каждая отдельная композиционная идея имеет здесь большое значение, у каждой своя специфическая задача. За нами нет ритм-секции, мы оперируем только мелодией и аккордами. И мы инстинктивно старались создать пространство, куда людям хотелось бы попасть, где они чувствовали бы себя комфортно. Сегодня, может быть сильнее, чем когда-либо, мы понимаем, что такое пространство необходимо». Возможно, в этих его словах содержится и ключ к названию альбома в целом, скрыто полемизирующим с названием одного из величайших альбомов Pink Floyd. Могу сказать только, что этот первый дуэтный проект двух столпов Snarky Puppy также вполне способен претендовать на Грэмми в категории «Лучший альбом современной инструментальной музыки» - но с совсем иным набором достоинств.
Итальянская скрипачка Лодовика Бартоне родилась в городе Удине на северо-востоке Италии, в области Фриули, где даже говорят на особом, фриуланском диалекте итальянского языка. Она начинала в качестве скрипачки академического стиля, выступала с ...
Басиста Марчелло Себастьяни можно отнести к ветеранам итальянской джазовой сцены, он родился еще в 1955 году. Начинал он с игры на бас-гитаре в различных рок-группах, преимущественно в сфере прог-рока. Но уже в начале 70-х годов Себастьяни обратился ...
музыкальный стиль: академическая музыка, кроссовер
Увы, в полном объеме оценить прелесть проекта бразильского гитариста и композитора Марко Антониу Сантуша About: Silence мы не сможем. Дело в том, что музыка – не единственная, хотя и важная составляющая этой работы, задуманной Марко как симбиоз ...
Ни одного из участников этого проекта, включая его создателя Марка Ортвейна, я ранее не слышал. И как же приятно удивила эта большая группа незнакомцев! It Was Time, дебютный альбом Ортвейна наглядно демонстрирует, как много креативных идей может ...
Гитарист Мэтт Гринвуд родился в городе Хараре. Он - представитель белого меньшинства Зимбабве, который вырос и стал музыкантом в этой стране на юге Африки. На родине он играл с такими местными знаменитостями, как Оливер Мтукудзи и Форвард Квенда. На ...
В творчестве американского саксофониста и композитора Мелвина Смита заметна связь с духовной музыкой. Наверняка это объясняется особенностями его биографии. Мелвин родился в Джексонвилле, Флорида, в семье где любили музыку и чтили христианские ...
Конечно, фагот в гораздо большей степени ассоциируется с академической музыкой, а не с джазом. Тем не менее, время от времени этот инструмент использовался в джазе с давних лет. Еще в 20-е годы ХХ века на нем играл иногда Фрэнк Трамбауэр, в 50-х и ...
В 20-х годах прошлого века в Гарлеме были популярны так называемые house rent parties, вечеринки с музыкой, на которых королями были такие выдающиеся мастера стиля страйд-пиано, как Вилли Лайон Смит, Фэтс Уоллер, Джеймс Пи Джонсон. Думаю, если бы с ...
Емкому англоязычному понятию singer-songwriter трудно найти столь же краткий аналог на русском: «исполнитель, поющий песни собственного сочинения» - согласитесь, звучит как-то не так… Но, независимо от определения, все хорошо понимают, что за ним ...
музыкальный стиль: мэйнстрим, госпел, ритм-энд-блюз
Долгих шесть лет продолжалась работа над этим дебютным альбомом американской вокалистки Нади Вашингтон. Уроженка Далласа, Техас, она, дочь певицы Нельды Вашингтон, с самых юных лет не представляла для себя иной карьеры, кроме певческой. Надя в ...
Основатель и руководитель лейбла Outside in Music Ник Финцер – еще и практикующий музыкант, тромбонист, бэндлидер и композитор, причем не рядовой. Он закончил два известных учебных заведения в Нью-Йорке: Eastman School of Music, а затем The ...
Бруклинский лейбл 577 Records продолжает раскапывать интереснейшие архивные записи британского фри-джаза Made In Bristol. На сей раз в поле зрения издателей попал концерт, который сыграли 1 июля 1989 года в местном зале The Albert Inn трое видных ...