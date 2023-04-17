Damir Imamović - The World and All That It Holds

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Damir Imamović - The World and All That It Holds

Damir Imamović - The World and All That It Holds

17.04.2023

Damir Imamović - The World and All That It Holds

Любой релиз такого уважаемого в мире этнической музыки лейбла, как Smithsonian Folkways Recordings, автоматически привлекает внимание. В данном же случае интерес усиливает возможность познакомиться с боснийской музыкой севдах в исполнении одного из самых ярких ее представителей: Дамира Имамовича. Само слово «севда» - турецкого происхождения и означает что-то типа «меланхолия». Отсюда и песни севдах (они называются севдалинки) чаще всего минорные, посвященные несчастной любви, но с очень четко выраженным темпоритмом. Больше всего по своему настрою севдах близка португальской музыке фаду, можно ее назвать и балканским блюзом.

Дамир Имамович (р.1978) рос в музыкальной семье в Сараево и знаком с этой музыкой с детства. Он не сразу выбрал путь профессионального музыканта, изучал в свое время философию, но гены все же взяли свое, и Дамир постепенно выдвинулся в ряды самых известных исполнителей севдах, объездил с концертами множество стран, был удостоен многих престижных наград, записал ряд альбомов. Новый альбом The World and All That It Holds, где он поет и играет на традиционных восточных струнных инструментах тамбур и тар в сопровождении скрипачки, басиста, перкуссиониста и аккордеониста /кларнетиста, был записан в Сараево. Одним из продюсеров проекта выступил уже второй раз сотрудничающий с Имамовичем известнейший продюсер Джо Бойд, работавший в свое время с Ником Дрэйком, Fairport Convention и Pink Floyd. В программу из одиннадцати треков вошли, как собственные севдалинки Дамира Имамовича, так и традиционные народные песни. Поет он на двух языках – боснийском и ладино (языке сефардов, изгнанных из Испании евреев, нашедших приют в пределах Османской империи, в том числе и на Балканах). И это в контексте альбома не случайно.

Дело в том, что The World and All That It Holds – это своеобразный саундтрек, но не к фильму, а… к книге! Живущий в США и пишущий на английском языке боснийский писатель Александар Хемон готовит к изданию свой одноименный роман о запретной любви двух парней – еврея-фармацевта Рафаэля Пинто и босняка Османа, солдата. Действие романа происходит в годы после первой мировой войны. Имамович и Хемон планируют параллельную премьеру и книги, и альбома. Готовя программу альбома, Дамир интерпретировал в духе сюжетных линий романа ряд известных любовных севдалинок и даже песню Kad ja pođem draga, популярную у партизан Тито, боровшихся с нацистами. Самое сильное впечатление в программе на меня произвела трагичная по эмоциям, напоминающая одновременно признание в любви и траурный марш песня Osmane, где очень уместно звучит скрипка Иваны Дюрич. Интересны композиция Harmoniko, посвященная рано ушедшему певцу Фараху Тахирбеговичу, известная жестокая сефардская баллада Anderleto, открывающая альбом песня Имамовича Sinoć, еще одна традиционная сефардская мелодия Madre mija, si mi muero. А в целом каждый из одиннадцати треков альбома всякий раз открывает слушателю новые стороны традиционной музыки севдах и новые стороны таланта певца, инструменталиста, композитора и автора текстов Дамира Имамовича.

© & (p) 2023 Smithsonian Folkways Recordings

11 tks / 43 mins

(Damir Imamović - voc, tambur, tar; Ivana Đurić – vi; Ivan Mihajlović – b; Nenad Kovačić – perc, backing voc; Mustafa Šantić – acc, cl;)

Линк предоставлен Eleanor Thorn

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Босния и Герцеговина
музыкальный стиль
балканская музыка


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Barry Meehan / Tim Motzer / Eric Slick / Theo Travis - UNXP EP
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, США
  • музыкальный стиль: прог-рок, эмбиент
Лейбл известного электро-акустического гитариста из Филадельфии Тима Мотцера 1K Recordings выпустил любопытный EP. Его история восходит к изданному им же в 2017 году альбому Goldbug – Naacal. Участники той записи – тек же люди, имена которых мы ...
подробнее
17.02.2023
Ben Wolfe - Unjust
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
После сорока лет в джазе и десяти авторских альбомов басисту и композитору Бену Вулфу уже не надо ничего никому доказывать. Особенно высока репутация Бена – композитора. Как написал о музыке Вулфа маститый Бен Ратлифф из The New York Times, это ...
подробнее
09.01.2023
Bill Laurance & Michael League - Where You Wish You Were
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Американец Майкл Лиг в 2004 году основал группу Snarky Puppy, англичанин Билл Лоренс – ее участник с самого первого альбома. Дружат они уже много лет, с того времени, когда студент из Университета Северного Техаса Лиг, путешествуя по Англии, ...
подробнее
20.03.2023
Christopher McBride - Ramon
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Пожалуй, американский саксофонист Кристофер МакБрайд пока еще не так известен, как его земляк и коллега по джазу басист Крисчен МакБрайд, но его новый альбом Ramon показывает, что любителям джаза пора запоминать и научиться различать оба этих имени. ...
подробнее
19.02.2023
Daniele Di Bonaventura Band’Union & Ilaria Pilar Patassini - Italia Folksongs
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
Италия никого не оставляет равнодушным. Трудно не восторгаться этой страной. Мягкий средиземноморский климат, живописнейшие ландшафты, уникальные памятники культуры, популярная во всем мире кухня и, конечно, сами итальянцы – люди живые, ...
подробнее
22.03.2023
Danielle Wertz - Other Side
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
С симпатичной американской вокалисткой Даниэль Верц мы познакомились в 2017 году, рецензируя ее дебютный альбом Intertwined, записанный в дуэте с израильским пианистом Талом Коэном. Очень камерным и весьма приличным для дебюта был тот альбом из ...
подробнее
18.03.2023
Dave Liebman - Live In Smalls
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина, США
  • музыкальный стиль: авангард
Да, Дэйв Либмэн не молод. Весьма немолод. Обложка альбома Live In Smalls этого не скрывает. За плечами 76-летнего обладателя высшего в Штатах титула для ныне действующих музыкантов NEA Jazz Master, до сего времени одного из сильнейших ...
подробнее
13.01.2023
Dave Stryker Trio - Prime
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
3 февраля 2023 года всех многочисленных поклонников таланта очень успешного гитариста и композитора Дэйва Страйкера ждал приятный сюрприз: его солидная дискография пополнилась новым альбомом – Prime. Правда, на обложке вместо привычного имени ...
подробнее
16.02.2023
Derrick Gardner & The Jazz Prophets - Pan Africa
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: африканская музыка, мэйнстрим
Деррик Гарднер – очень опытный американский джазовый трубач. Он играл с Фрэнком Фостером, Диззи Гиллеспи, Нэнси Уилсон, Кларком Терри. Свою дискографию он открыл в 2005 году альбомом Slim Goodie. С 2014 года Гарднер возглавляет большой состав ...
подробнее
29.12.2022
Duplex - Maelstrom
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бельгия
  • музыкальный стиль: кроссовер
До поры до времени творческие пути двух бельгийских музыкантов, скрипача Дамьена Черичи и аккордеониста Дидье Лалоя, не пересекались. Дамьен учился в Льеже у таких мастеров, как Жильбер Тийс и Мартин Пирар, но вскоре понял, что академическое ...
подробнее
31.12.2022
Enzo Rocco - SCRAPS – (very) old and (almost) new solo guitar pieces
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: авангард
Много и всегда с удовольствием слушал я итальянского гитариста Энцо Рокко и знакомил с его музыкой наших читателей. Обычно это были дуэтные проекты (когда Рокко встречается со своим земляком Карло Актисом Дато – это вообще «именины сердца»), один ...
подробнее
08.02.2023
Erica Seguine /Shon Baker Orchestra -The New Day Bends Light
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Биг-бэнды под руководством женщин давно уже не новость. Достаточно вспомнить два таких блистательных примера, как оркестры Тошико Акиоши или Марии Шнайдер. Приятно, что у них появились наследницы. Собственно говоря, появились они уже довольно давно. ...
подробнее
01.03.2023
© 2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com