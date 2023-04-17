Damir Imamović - The World and All That It Holds

Любой релиз такого уважаемого в мире этнической музыки лейбла, как Smithsonian Folkways Recordings, автоматически привлекает внимание. В данном же случае интерес усиливает возможность познакомиться с боснийской музыкой севдах в исполнении одного из самых ярких ее представителей: Дамира Имамовича. Само слово «севда» - турецкого происхождения и означает что-то типа «меланхолия». Отсюда и песни севдах (они называются севдалинки) чаще всего минорные, посвященные несчастной любви, но с очень четко выраженным темпоритмом. Больше всего по своему настрою севдах близка португальской музыке фаду, можно ее назвать и балканским блюзом.
Дамир Имамович (р.1978) рос в музыкальной семье в Сараево и знаком с этой музыкой с детства. Он не сразу выбрал путь профессионального музыканта, изучал в свое время философию, но гены все же взяли свое, и Дамир постепенно выдвинулся в ряды самых известных исполнителей севдах, объездил с концертами множество стран, был удостоен многих престижных наград, записал ряд альбомов. Новый альбом The World and All That It Holds, где он поет и играет на традиционных восточных струнных инструментах тамбур и тар в сопровождении скрипачки, басиста, перкуссиониста и аккордеониста /кларнетиста, был записан в Сараево. Одним из продюсеров проекта выступил уже второй раз сотрудничающий с Имамовичем известнейший продюсер Джо Бойд, работавший в свое время с Ником Дрэйком, Fairport Convention и Pink Floyd. В программу из одиннадцати треков вошли, как собственные севдалинки Дамира Имамовича, так и традиционные народные песни. Поет он на двух языках – боснийском и ладино (языке сефардов, изгнанных из Испании евреев, нашедших приют в пределах Османской империи, в том числе и на Балканах). И это в контексте альбома не случайно.
Дело в том, что The World and All That It Holds – это своеобразный саундтрек, но не к фильму, а… к книге! Живущий в США и пишущий на английском языке боснийский писатель Александар Хемон готовит к изданию свой одноименный роман о запретной любви двух парней – еврея-фармацевта Рафаэля Пинто и босняка Османа, солдата. Действие романа происходит в годы после первой мировой войны. Имамович и Хемон планируют параллельную премьеру и книги, и альбома. Готовя программу альбома, Дамир интерпретировал в духе сюжетных линий романа ряд известных любовных севдалинок и даже песню Kad ja pođem draga, популярную у партизан Тито, боровшихся с нацистами. Самое сильное впечатление в программе на меня произвела трагичная по эмоциям, напоминающая одновременно признание в любви и траурный марш песня Osmane, где очень уместно звучит скрипка Иваны Дюрич. Интересны композиция Harmoniko, посвященная рано ушедшему певцу Фараху Тахирбеговичу, известная жестокая сефардская баллада Anderleto, открывающая альбом песня Имамовича Sinoć, еще одна традиционная сефардская мелодия Madre mija, si mi muero. А в целом каждый из одиннадцати треков альбома всякий раз открывает слушателю новые стороны традиционной музыки севдах и новые стороны таланта певца, инструменталиста, композитора и автора текстов Дамира Имамовича.
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