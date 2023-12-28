Rymden - Valleys and Mountains

Еще древний грек Гераклит объяснил нам, что в одну и ту же реку невозможно войти дважды. Можно ли считать деятельность трио Rymden попыткой опровергнуть это утверждение? На первый и не очень внимательный взгляд такая мысль может промелькнуть, но на самом деле все значительно сложнее. У Rymden свои идеи и своя история, которая, тем не менее, тесно связана с историей другого знаменитого джазового трио из Скандинавии, которое называлось E.S.T. Шведское фортепьянное трио E.S.T. или Esbjörn Svensson Trio было необычайно популярно в конце 90-х и начале нулевых годов, многие считали его творчество определяющим в путях развития джаза ХХI века. Увы, оно прекратило свое существование в 2008 году после трагической гибели своего лидера, пианиста и композитора Эсбьерна Свенссона. Двое других участников трио, басист Дан Берглунд и ударник Магнус Эстрем, занялись собственными проектами.
А в середине следующего десятилетия на джазовой сцене появилось трио Rymden. Создал его норвежский пианист Бугге Вессельтофт. Ко времени возникновения Rymden он был уже весьма именитым джазовым музыкантом, успевшим поработать чуть ли не со всей элитой норвежского (и не только норвежского) джаза – от Арильда Андерсена и Яна Гарбарека и до Билли Кобэма и собственного отца, гитариста Эрика Вессельтофта. В 2014 году Бугге записал альбом Trialogue с участием Дана Берглунда, а с присоединением к ним Магнуса Эстрема и появилось трио Rymden. С тех пор трио много и с нарастающим успехом концертировало, выпустило студийные альбомы Reflections and Odysseys (2019) и Space Sailors (2020), а также концертники Live In Umea (2020) и Rymden + Kork (2023). Представляемый нами Valleys and Mountains с абстрактной обложкой, вобравшей, тем не менее, все цвета норвежского флага, - это третий студийный альбом Rymden.
Бугге Вессельтофт создавал трио, как инструмент воплощения вполне конкретных творческих концепций. Rymden для него - Music Made in Scandinavia, а, с другой стороны - это воплощение броского определения «Европейский джаз, как самостоятельная художественная форма». Насчет самостоятельной художественной формы можно согласиться сразу: так называемый «новый джаз» - преимущественно европейское детище, достаточно далекое от американской почвы и, наоборот, легко и органично вбирающее в себя вековые традиции европейской академической музыки. Чисто географически не приходится спорить и с определением «джаз из Скандинавии». Но позвольте, о северном, он же скандинавский, джазе говорят уже давно и его приметы в общем-то известны: спокойная, несколько меланхоличная музыка с глубоким содержанием, зачастую - использование фольклорных мотивов. Такую музыку много и часто пишет на своем лейбле ЕСМ Манфред Айхер: концептуально она очень близка его эстетическим идеалам.
Но Rymden записывает свои альбомы не на ЕСМ, а на собственном лейбле Вессельтофта Jazzland Recordings и звучит он иначе. Кстати, и трио Эбьерна Свенссона также не очень вписывалось в эти рамки. Rymden – это много электроники (мне показалось, что в Valleys and Mountains Бугге чаще работал за клавишными, чем за акустическим инструментом), это острая ритмика (Берглунду и Эстрему скучать не приходится: послушайте хотя бы A Walk in The Woods или The Mountain (обе пьесы сочинил Эстрем) и да, меланхоличные магнетические баллады тоже (например, Ro от Вессельтофта или Himmel от Берглунда). Ну, и как можно забыть стартовую The Hike с именитым гостем Джоном Скофилдом. Критики в один голос отмечают, что если в предыдущих студийных работах Rymden путешествовал в космическом пространстве, то здесь он спустился на землю, родную скандинавскую землю (не зря альбом назван Valleys and Mountains) и щедро делится со слушателями ее красотами.
Кстати, Rymden переводится именно как «Космос». Это слово помимо прямого значения имеет и слэнговое. Космос! – говорим мы о чем-то выдающемся. Думаю, для многочисленной армии поклонников этого коллектива Valleys and Mountains – это космос! Я не столь восторженно отношусь к этой работе, но альбом слушал с большим удовольствием, чего и вам желаю.
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