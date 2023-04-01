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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Massimo Biolcati - On a Misty Night

Massimo Biolcati - On a Misty Night

01.04.2023

Massimo Biolcati - On a Misty Night

В отличие от двух предыдущих своих альбомов, знакомый уже нашим постоянным читателям басист Массимо Биолкати в новом, четвертом по счету, проекте On a Misty Night отказался от формата квартета и перешел к еще более камерному варианту: трио. На сей раз от пригласил к участию в записи двух весьма опытных музыкантов: Джона Эллиса, который здесь играет на тенор-саксофоне и бас-кларнете (играл с Биолкати ранее в альбоме Momenta), и ударника Джонатана Блэйка. Первый из них известен работами с Чарли Хантером, Д-ром Лонни Смитом, Бобби Превитом, а второй работал с Томом Харреллом, Уэйном Шортером и Дэвидом Сэнборном. Так что, как вы понимаете, люди это очень профессиональные и востребованные. О самом Массимо и его карьере я здесь не пишу просто, чтобы не повторяться: желающие смогут найти обзоры прошлых работ Биолкати, а там – и детали его творческой биографии, с помощью системы поиска на нашем сайте. Потому вернемся непосредственно к On a Misty Night.

Не только метаморфозы состава отличают этот альбом. Существенно иначе выглядит его программа, которой Массимо на этот раз придал, можно сказать, концептуальный характер. Полностью отказавшись от собственных сочинений, он посвятил On a Misty Night новому прочтению пьес других авторов. Тут уместно предоставить слово самому Массимо: «Идея этого альбома состояла во введении в джазовый репертуар некоторых малоизвестных стандартов. Мне хотелось отразить красоту этих простых мелодий и, одновременно, отдать дань уважения гигантам, которые работали до нас. Думаю, здесь нет места демонстрации технической акробатики для достижения этих целей».

В результате в программу вошли композиции Тэда Дамерона (титульная On A Misty Night), Фрэнка Россолино, Билла Фризелла, бразильская классика Жобима (Ligia) и еще три не слишком часто исполняемые пьесы. Что сказать? На мой взгляд, цель достигнута. Очень хорош Эллис на обоих своих инструментах (в титульной пьесе он играет на саксофоне, а бас-кларнет прекрасно звучит в лиричной фризелловской Strange Meeting). Точен и экономен в своей игре Блэйк, достойно вступая в диалог с Эллисом в The End Of A Love Affair. Сам Биолкати позволил себе только одно развернутое вступление в композиции For All We Know, в остальном он держится в тени, четко связывая высказывания своих партнеров. Да, как и обещал Массимо, никто в этой записи не злоупотребляет собственными техническими возможностями, весь маленький коллектив нацелен на иное – и красота джаза пребудет с вами в течение этих сорока минут.

© & (p) 2023 Sounderscore Records

7 tks / 40 mins

(John Ellis – ts, bass cl; Massimo Biolcati – b; Johnathan Blake – dr;)

Линк предоставлен Nikolett Pankovits

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, США, Швеция
музыкальный стиль
мэйнстрим


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