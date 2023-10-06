Koum Tara - Baraaim El-Louz

Представление этого альбома хочется начать с пояснения: что такое музыка чааби? В Алжире так называют народную музыку. В переводе с арабского это слово и означает что-то вроде «музыка из народа». Но если, скажем, марокканская музыка гнави имеет глубокие традиции, то история чааби гораздо короче: она возникла только в 30-е годы ХХ века. Чааби играет значительную роль в музыкальном словаре группы Koum Tara.
Этот франко-алжирский коллектив образовался в 2012 году в Лионе. Создатель Koum Tara – родившийся в Гренобле композитор и пианист Карим Морис. Само словосочетание Koum Tara взято из строк алжирского поэта XVIII века Мохаммеда Бендебба и означает «Приходи и посмотри». Кстати, название альбома Baraaim El-Louz («Почки миндального дерева») также связано со стихами Бендебба. Для Koum Tara это уже второй альбом. Его девять композиций созданы на основе музыки виднейших мастеров чааби Махбуба Бати, Дахмана эль-Харрачи и Мохаммеда эль-Баджи. Основные авторы текстов и музыки Koum Tara – это Карим Морис и вокалист группы Хамиду (Мохаммед Хамам). Огромную роль в саунде Koum Tara играет также классический струнный квартет из Лиона La Camerata во главе с Гаэлем Рассо. Результат весьма экзотичен: саунд Koum Tara соединяет в себе чааби, джаз, камерную музыку для струнных и электронику.
И это работает! Каждый может найти в песнях Koum Tara, исполняемых на арабском, что-то свое. Кого-то привлечет несомненный импровизационный потенциал группы, кого-то – богатство ритмических рисунков за счет использования традиционных инструментов, кого-то – рафинированность партий струнных, кого-то – существенная роль электронных звучаний. Разные по настроению, песни альбома раскрывают новые горизонты перед музыкой чааби, свидетельством чему являются успешные гастроли группы как по Франции, так и за ее пределами.
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