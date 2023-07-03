Allan Harris - Live at Blue Llama

Аллан Харрис – очень опытный вокалист с прекрасной репутацией. Порой его даже называют «джазовым вокальным королем Нью-Йорка», а газета «Майами Геральд» находит в его голосе «теплоту Тони Беннетта, остроту и чувство ритма Синатры и лукавую элегантность Нэта Кинг Коула». Популярность Харриса еще возросла в дни пандемического локдауна, когда каждый вторник он транслировал по Сети живые концерты под общим названием Harlem After Dark из собственной квартиры. Аллан за долгие годы работы собрал внушительную дискографию из четырнадцати альбомов, последним из которых стал Kate’s Soulfood (2021). Но вот новых концертных альбомов в этой коллекции не появлялось целых тринадцать лет. Эту полосу прервал выпуск Live at Blue Llama.
Альбом этот был записан в хорошо ему знакомом клубе Blue Llama в городе Энн-Арбор, Мичиган в январе 2023 года. Ассистировал Харрису его постоянный ансамбль: фортепьянное трио Сандоваль-Кенни-Эдвадс и саксофонист Ирвин Хилл. Сразу надо сказать, что инструментальная часть концерта с эффектными соло Сандоваля и Хилла была на высоте. В программу того концерта Аллан ввел четыре свои собственные композиции: New Day, звучавшую в студийном варианте в Kate’s Soulfood, очень приятный блюз Black Coffee Blues и еще две песни: старую There She Goes и совсем новую Shimmering Deep Blue Sea. Но большую часть программы составили все же стандарты. Альбом открывает хорошо известная множеством интерпретаций композиция Бобби Хебба Sunny. Аллан помнит ее еще с детства и неизменно включает в свои концерты. Те, кто помнит только диско-версию от клоунов из Boney M, смогут, наконец, услышать, как по-настоящему звучит эта композиция. Еще один «фирменный» номер Аллана Харриса – это Spain Чика Кориа с текстом Эла Жарро: на мой вкус, лучший трек альбома. А есть еще и So What? Майлса Дэвиса, и The Very Thought of You Рэя Ноубла, и финальная Nature Boy, растянувшаяся на целых одиннадцать с лишним минут. Думаю, поклонникам классического джазового вокала в мужском варианте этот альбом не даст скучать.
На этот раз наше джазовое путешествие по Канаде с Orange Grove Publicity ведет в Калгари, крупнейший город провинции Альберта. Именно здесь уже шесть лет работает джазовый коллектив Redline Trio , в который входят саксофонист Марк ДеДжонг, басист ...
Обложка этого альбома кажется выполненной по лекалам ЕСМ: минималистичность, экзистенциальная статика, холод. Но обложки бывают обманчивы: в музыке, которая спрятана под этой обложкой много света и тепла, много динамики, много воздуха, много типично ...
Впервые «Парад мошенников» (именно так переводится название группы чикагского альт-саксофониста и композитора Грега Уорда) мы наблюдали в 2019 году, когда увидел свет альбом Stomping Off From Greenwood. Издан он был лейблом Greenleaf Music. Новый ...
С молодой вокалисткой из Монреаля Роксаной Редди наши читатели уже имели возможность познакомиться совсем недавно по дебютному альбому ансамбля Greenhouse Ensemble под названием Rez-de-chaussée. И вот, почти сразу подоспел уже сольный дебют Редди – ...
«Можно считать, что теперь у Roz Vitalis – как у Кино и Metallica – тоже есть «Чёрный альбом», только не студийный, а «живой», гордо сообщает пресс-релиз в связи с выходом нового альбома петербургской группы Roz Vitalis. Запись эта была сделана на ...
Для ливанско-канадской барабанщицы и композитора Сана Кадуры Duality – уже второй альбом с собственным именем на обложке. Получив музыкальное образование в США и Канаде, Сана получила определенную известность на североамериканской джазовой сцене, ...
Мне кажется, одно присутствие в составе ансамбля Scatter такого мастера, как Фил Минтон, должно привлечь внимание поклонников свободной импровизационной музыки. Минтон (р.1940) – яркий представитель первой волны британского джазового авангарда, ...
И стиль оформления обложки, и большой звездный состав участников проекта, и тот же лейбл, подтверждают генетическую связь нового альбома басиста, композитора и продюсера из США Скотта Петито Many Worlds с его предыдущей работой Rainbow Gravity ...
Саксофонист и композитор из Чикаго Шон Максвелл нашим читателям хорошо знаком – мы освещаем его работы еще с самого первого альбома Originals , выпущенного в 2005 году. Но что значит «хорошо знаком»? Креативность музыканта и определяется тем, что в ...
Три коротких имени и не менее короткое название запечатлены на обложке этого альбома, который издает авангардный лейбл из Чикаго Irritable Mystic Records в начале июня текущего года. Трио Стайн / Смит / Шид возникло осенью 2021 года в Чикаго и сразу ...
музыкальный стиль: мэйнстрим, фьюжн, современный джаз
Ударник с неприметным именем Стив Смит на самом деле фигура весьма известная. В 2001 году журнал Modern Drummer включил его в список 25 самых лучших ударников всех времен. Стив – свой человек и в мире джаза, и в мире рока. В джазе Смит (р.1954) ...
Австралийские музыканты, пианист Джо О’Коннор, басистка Хелен Свобода и ударник Тим Грин дружат много лет, они вместе росли в Брисбене, где делали первые шаги в музыке. Потом жизнь неумолимо развела их. Скажем, Хелен отправилась учиться в Германию и ...