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Francisco Lelo de Larrea 5uintet - Ataraxia

15.04.2023

Francisco Lelo de Larrea 5uintet - Ataraxia

Порой рассказ об очередном альбоме превращается в замысловатый квест. До знакомства с Ataraxia я никогда ничего не слышал о гитаристе и композиторе со звучным именем Франсиско Лела де Ларреа. «Явки и пароли» (читай – линк к bandcamp музыканта, где я и слушал альбом) оказались чрезвычайно скупы на информацию. Пришлось глубоко окунуться в Сеть (в основном в ее испаноязычную часть), чтобы представить нашим читателям этого человека.

Итак: Франсиско Лела де Ларреа – мексиканец, он родился в Монтеррее, штат Нуэво-Леон в 1976 году – то есть сейчас он в самом расцвете сил. Получил изрядное музыкальное образование: сначала в родном Монтеррее, затем в консерватории в Мехико, а степень магистра гитарных искусств ему присвоили в Школе музыки имени Аарона Копленда в нью-йоркском Куинс-Колледже в 2011 году. Лела де Ларреа много играл со столь же мало знакомыми нам мексиканскими джазменами, а вот среди его американских партнеров встречаются и известные имена: Антонио Харт, Тайлер Митчелл, Тана Алекса, И Джей Стрикленд. Франсиско проходил мастер-классы у таких гитарных гуру, как Пэт Мэтини, Джон Скофилд, брал частные уроки и у других известных музыкантов, выступал в популярных нью-йоркских клубах, объездил с концертными турами обе Америки, Европу, Юго-Восточную Азию, Индию – словом, вполне успешная и интенсивная джазовая жизнь. Первый свой альбом, названный просто Francisco Lelo de Larrea 5uintet, он выпустил в 2007 году с отечественными партнерами, а вот второй, представляемый нами сегодня Ataraxia, записывал в 2022 году уже в Нью-Йорке. В интервью одному из мексиканских изданий, на вопрос с ноткой ревности: «Почему в Нью-Йорке?», Франсиско честно ответил: «Чтобы иметь возможность записывать музыку с Антонио, Скоттом, Эллиотом и Дэвидом, это для меня dream team».

Что ж, команду мексиканский гитарист собрал действительно крепкую: очень опытный и много поигравший и в комбо, и в биг-бэндах альт-саксофонист Дэвид Бинни, англичанин по рождению, но давно уже освоившийся в Америке тромбонист Эллиот Мэйсон, очень известный и востребованный басист Скотт Колли и, наконец, самый именитый - земляк Франсиско, ударник Антонио Санчес, уже давно и прочно интегрированный в американский джаз и даже успевший подержать в руках золотой граммофончик премии Грэмми. Вот с этим составом и был записан альбом Ataraxia из пяти авторских композиций Франсиско Лела де Ларреа. Пусть не смущает вас короткий список композиций – это не EP, это полноценный альбом на пятьдесят минут звучания: все пьесы длинные, обстоятельные, разворачивающиеся по всем канонам современного мэйнстрима.

Пожалуй, это ключевое понятие: по всем канонам. Композитор Лело де Ларреа выстраивает свои пьесы достаточно традиционно: с поочередными соло исполнителей, с легко угадываемой логикой смены аккордов, с прочной ритмической базой. Гитарист Лело де Ларреа, конечно же, играет соло – и лиричные, как в Ataraxia, и более жестко-упругие, как в Don't mess with the Tlacuache, но нельзя сказать, что он все время на авансцене. Ничуть не реже вперед выходят и Бинни, и Мэйсон – надо сказать, в выборе солистов-духовиков состав действительно не самый привычный: сочетание саксофона и тромбона встречается реже других вариантов. Мэйсон, пожалуй, понравился мне больше своего партнера, особенно хорош он в пьесе, названной Франсиско по мотивам Лавкрафта: Necronomicon. Несколько раз и весьма по делу авансцену занимает и Колли, что же до Санчеса, то он исправно и точно делает свою основную работу. Квинтет, в общем-то, звучит приятно, но каких-то откровений или неожиданностей здесь не будет. Франсиско идет, во всяком случае, пока, по проторенной дороге. Возможно, только пока: потенциал у этого музыканта есть. Кто знает, может быть, лет через десять понятие «выдающийся гитарист мексиканского происхождения» будет у нас ассоциироваться в первую очередь не с Карлосом Сантаной, а с Франсиско Лела де Ларреа?

© & (p) 2023 Fonarte Latino S.A. de C.V.

5 tks / 51 mins

(Francisco Lelo de Larrea – g; David Binney – as; Elliot Mason – tb; Scott Colley – b; Antonio Sanchez – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН (первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/francisco-lelo-de-larrea-5uintet-ataraxia/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Мексика, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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