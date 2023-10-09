Linda May Han Oh - The Glass Hours

Все складывается на редкость удачно для Линды Мэй Хан О в 2023-м. В феврале – приятная новость о первой в ее карьере премии Грэмми. Правда, золотой граммофончик за лучший джазовый инструментальный альбом пришлось делить с Крис Дэвис, Николасом Пейтоном, Мэттью Стивенсом, и, в первую очередь, с Терри Линн Каррингтон – вдохновительницей удостоенного награды альбома New Standards Vol.1, но все равно очень почетно. В мае подоспели итоги очередного ежегодного опроса Ассоциации джазовых журналистов. Линду Мэй Хан О джазовые акулы пера назвали лучшим мастером игры на контрабасе. Тоже очень приятно, хотя и не ново: Линда Мэй Хан О – бессменная лучшая басистка в этих опросах, начиная с 2018 года (лишь в 2022 году она оказалась «всего лишь» номинантом на премию Ассоциации в этой категории. Наконец, в начале июня увидел свет уже шестой в дискографии Линды альбом The Glass Hours, что и стало поводом для появления этого текста.
Но сначала немного биографических подробностей. Линду принято считать австралийкой, она действительно выросла и стала музыкантом в Австралии, но родилась Линда в Малайзии, в семье хуацяо (так именуют представителей многомиллионной китайской диаспоры). Малайзия – не самая толерантная по отношению к хуацяо страна, и родители Линды предпочли перебраться в Австралию. В музыке Линда начинала с духовых инструментов, а басисткой ее сделала музыка Дэйва Холланда, оказавшая сильнейшее воздействие на вкусы Линды. Образование девушка получила в Академии исполнительских искусств Западной Австралии, а в 2008 году (ей тогда было 24 года) Линда Мэй Хан О переехала в Нью-Йорк и поступила на учебу в престижную Манхэттенскую школу музыки. В том же году вышел и первый ее альбом Entry (в его записи участвовал и ударник нынешнего состава Линды, родившийся во Флориде гаитянин Обед Калвер). В альбоме 2012 года Initial Here впервые играл с Линдой еще один участник записи The Glass Hours, кубинский пианист Фабиан Альмазан (через шесть лет они с Линдой станут мужем и женой). Предпоследний альбом Линды Aventurine появился в 2019 году, еще до пандемии, так что неудивительно, что события 2020 года очень заметно повлияли в первую очередь на месседж, посылаемый Линдой в ее новой работе.
Хрупкость и быстротечность жизни – основная идея, красной нитью проходящая через весь альбом. Мне в этой связи вспомнилось крылатое выражение Роберта Льюиса Стивенсона «Тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями». Мне кажется, оно применимо и к альбому Линды, и ко многому, что происходит в нашем мире… Но вернемся к музыке. Помимо вышеупомянутых Калвера и Альмазана, в записи The Glass Hours участвовали очень искушенный тенор-саксофонист Марк Тернер и португальская вокалистка Сара Серпа. Кстати, сама Линда, помимо игры на контрабасе и бас-гитаре, также выступила здесь в качестве вокалистки. Вокал в этом проекте, в основном в форме вокализа, играет очень важную роль в ансамблевом саунде практически в каждой пьесе. Автор всех композиций альбома, Линда предложила своим партнерам такие аранжировки, что порой кажется, что играет целый оркестр: очень плотная, насыщенная фактура, сложные гармонии и разнообразие ритмических рисунков. Много солирует в альбоме Тернер, немало – Альмазан, а лучшими образчиками сольных партий самой Линды я бы назвал Chimera на контрабасе и Phosphorus – на бас-гитаре. Впрочем, The Glass Hours – не тот альбом, где все сводится к череде сольных партий, вокально-инструментальный, но несомненно джазовый ансамбль, составленный Линдой Мэй Хан О, плохо поддается «расщеплению» на отдельные составляющие: мощь и цельность музыки словно создает дополнительный контрапункт с «идейным содержанием» проекта. У этой музыки, если так можно выразиться, крепкая мускулатура и отличная координация движений: Линда Мэй Хан О по-прежнему, как все последние годы, в отличной творческой форме…
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