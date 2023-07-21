Maddie Vogler - While We Have Time

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Maddie Vogler - While We Have Time

Maddie Vogler - While We Have Time

21.07.2023

Maddie Vogler - While We Have Time

Дебютный альбом альт-саксофонистки и композитора из Чикаго Мэдди Воглер While We Have Time оставляет приятное впечатление. Это работа зрелого и искушенного музыканта, который знает себе цену. Мэдди заканчивала Университет Иллинойса, а сейчас, помимо творчества, сама занимается преподавательской деятельностью в Stevenson High School в Линкольншире, Иллинойс.

Для записи альбома она привлекла солидную команду из чикагских джазменов. Трубач Тито Карийо, взятый в состав в качестве второго солиста, был в свое время педагогом Мэдди в Университете Иллинойса, в четырех треках участвует гитарист Мэтт Голд, а пианист Джейк Шапиро, басист Сэм Питерс и ударник Нил Хемпхилл составляют базовый аккомпанемент. Впрочем, не только аккомпанемент.

Воглер дает достаточно пространства всем своим партнерам. Так, уже в стартовом треке The Need To Be, начинающемся в унисонной игры духовых, много и успешно солируют и Шапиро, и Хемпхилл. Corridors – лучшая из пьес с участием Голда. Гитарное соло здесь задает тему, которую подхватывает альт-саксофон и заканчивает опять гитара. В промежутке получает свое соло и басист Питерс. Композицию Ropa Vieja я бы назвал не только самой красивой в программе, но и ключевой для альбома. Латинские интонации этой вещи – воспоминание Мэдди об ее кубинских корнях. Кстати, и необычная обложка с двумя женскими руками – это тоже очень личный для Воглер момент: это руки ее бабушек, украшенные старинными кольцами, переходящими по наследству в каждом из семейств. Впрочем, к композициям личного характера можно отнести и титульную While We Have Time, призывающую ценить каждое неповторимое мгновение жизни. В единственной в программе композиции Hymn for August мы слышим только дуэт исполнителей: здесь саксофон Воглер ведет неспешный разговор с фортепьяно Шапиро.

Стилистика альбома достаточно традиционна – это современный пост-боп без каких-то особых изысков. Воглер копает не в ширину, а в глубину, ей важна не форма, а содержание, и в этом она преуспевает. По крайней мере, в своей дебютной работе.

© & (p) 2023 Origin Records

9 tks / 51 mins

(Maddie Vogler – as; Tito Carrillo – tp, flg; Matt Gold – g (tks 1,2,7,9); Jake Shapiro – p; Sam Peters – b; Neil Hemphill – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Dave Stryker Trio - Prime
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
3 февраля 2023 года всех многочисленных поклонников таланта очень успешного гитариста и композитора Дэйва Страйкера ждал приятный сюрприз: его солидная дискография пополнилась новым альбомом – Prime. Правда, на обложке вместо привычного имени ...
подробнее
16.02.2023
Derrick Gardner & The Jazz Prophets - Pan Africa
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: африканская музыка, мэйнстрим
Деррик Гарднер – очень опытный американский джазовый трубач. Он играл с Фрэнком Фостером, Диззи Гиллеспи, Нэнси Уилсон, Кларком Терри. Свою дискографию он открыл в 2005 году альбомом Slim Goodie. С 2014 года Гарднер возглавляет большой состав ...
подробнее
29.12.2022
Dhaivat Jani PLUS - Sum // Parts
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Индия, Канада
  • музыкальный стиль: индийская музыка, фьюжн
Дхайват Джани: имя этого ударника, таблиста и композитора выдает его индийское происхождение. И действительно, Дхайват родился в Ахмадабаде и уже в пять лет начал обучаться игре на табла и осваивать азы индийской классической музыки. В 16 лет он ...
подробнее
24.05.2023
Duncan Hopkins - Who Are You? The Music of Kenny Wheeler
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Из названия проекта понятно, что речь идет об альбоме-трибьюте. Любопытно, что если отбросить понятную разницу в возрасте, то биографии героя трибьюта и создателя этого альбома кажутся во многом зеркальными. Трубач и композитор Кенни Уилер ...
подробнее
09.05.2023
Duplex - Maelstrom
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бельгия
  • музыкальный стиль: кроссовер
До поры до времени творческие пути двух бельгийских музыкантов, скрипача Дамьена Черичи и аккордеониста Дидье Лалоя, не пересекались. Дамьен учился в Льеже у таких мастеров, как Жильбер Тийс и Мартин Пирар, но вскоре понял, что академическое ...
подробнее
31.12.2022
Dusan Jevtovic - City Hustling
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Испания, Сербия, США
  • музыкальный стиль: прог-рок, фанк, фьюжн
« Возьмите три основных инструмента. Добавьте трех музыкантов и три формы самовыражения. Соедините эти ингредиенты с утроенным чувством взаимопонимания и щедрым музыкальным сопереживанием. Расслабьтесь и слушайте, как успешно возникает единая ...
подробнее
14.07.2023
Eldad Tarmu - Tarmu Jazz Quartet
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Турция
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, фанк
Последний раз я слушал американского вибрафониста Эльдада Тарму полтора десятка лет назад. Тогда он жил и работал в румынской Тимишоаре и с ансамблем их израильских и румынских музыкантов записал свой тогда шестой по счету, очаровательный альбом ...
подробнее
24.06.2023
Enzo Rocco - SCRAPS – (very) old and (almost) new solo guitar pieces
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: авангард
Много и всегда с удовольствием слушал я итальянского гитариста Энцо Рокко и знакомил с его музыкой наших читателей. Обычно это были дуэтные проекты (когда Рокко встречается со своим земляком Карло Актисом Дато – это вообще «именины сердца»), один ...
подробнее
08.02.2023
Erica Seguine /Shon Baker Orchestra -The New Day Bends Light
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Биг-бэнды под руководством женщин давно уже не новость. Достаточно вспомнить два таких блистательных примера, как оркестры Тошико Акиоши или Марии Шнайдер. Приятно, что у них появились наследницы. Собственно говоря, появились они уже довольно давно. ...
подробнее
01.03.2023
Erik Friedlander - She Sees
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Мексика, США, Япония
  • музыкальный стиль: авангард, кроссовер
Если вы еще с 90-х годов с удовольствием слушали downtown music в релизах Knitting Factory или Tzadik, то любая новая встреча с таким видным представителем этого направления нью-йоркского авангарда, как виолончелист Эрик Фридландер, станет для вас ...
подробнее
05.05.2023
Erik Truffaz - Rollin'
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Франция, Швейцария
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Насколько могу судить, в наших, то есть постсоветских, краях многие любят Эрика Трюффаза. Сухощавый трубач, «белый Майлс», покоряет не только красивым холодноватым звуком своего инструмента, напоминающим его кумира, чей Kind Of Blue юный швейцарец ...
подробнее
02.07.2023
Esbe - Blow The Wind Southerly
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
Эсбе не перестает удивлять. С этой британской вокалисткой, выпускницей Королевской академии музыки в Лондоне, мы встречались пару лет назад, рецензируя ее пятый альбом Saqqara, удивительное и необычное сочетание world music с электроникой. В том ...
подробнее
30.09.2022
© 2012-2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com