Maddie Vogler - While We Have Time

Дебютный альбом альт-саксофонистки и композитора из Чикаго Мэдди Воглер While We Have Time оставляет приятное впечатление. Это работа зрелого и искушенного музыканта, который знает себе цену. Мэдди заканчивала Университет Иллинойса, а сейчас, помимо творчества, сама занимается преподавательской деятельностью в Stevenson High School в Линкольншире, Иллинойс.
Для записи альбома она привлекла солидную команду из чикагских джазменов. Трубач Тито Карийо, взятый в состав в качестве второго солиста, был в свое время педагогом Мэдди в Университете Иллинойса, в четырех треках участвует гитарист Мэтт Голд, а пианист Джейк Шапиро, басист Сэм Питерс и ударник Нил Хемпхилл составляют базовый аккомпанемент. Впрочем, не только аккомпанемент.
Воглер дает достаточно пространства всем своим партнерам. Так, уже в стартовом треке The Need To Be, начинающемся в унисонной игры духовых, много и успешно солируют и Шапиро, и Хемпхилл. Corridors – лучшая из пьес с участием Голда. Гитарное соло здесь задает тему, которую подхватывает альт-саксофон и заканчивает опять гитара. В промежутке получает свое соло и басист Питерс. Композицию Ropa Vieja я бы назвал не только самой красивой в программе, но и ключевой для альбома. Латинские интонации этой вещи – воспоминание Мэдди об ее кубинских корнях. Кстати, и необычная обложка с двумя женскими руками – это тоже очень личный для Воглер момент: это руки ее бабушек, украшенные старинными кольцами, переходящими по наследству в каждом из семейств. Впрочем, к композициям личного характера можно отнести и титульную While We Have Time, призывающую ценить каждое неповторимое мгновение жизни. В единственной в программе композиции Hymn for August мы слышим только дуэт исполнителей: здесь саксофон Воглер ведет неспешный разговор с фортепьяно Шапиро.
Стилистика альбома достаточно традиционна – это современный пост-боп без каких-то особых изысков. Воглер копает не в ширину, а в глубину, ей важна не форма, а содержание, и в этом она преуспевает. По крайней мере, в своей дебютной работе.
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