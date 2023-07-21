Maddie Vogler - While We Have Time

Дхайват Джани: имя этого ударника, таблиста и композитора выдает его индийское происхождение. И действительно, Дхайват родился в Ахмадабаде и уже в пять лет начал обучаться игре на табла и осваивать азы индийской классической музыки. В 16 лет он ...