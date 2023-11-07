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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Al-jiçç - Metaqam

Al-jiçç - Metaqam

07.11.2023

Al-jiçç - Metaqam

С португальским ансамблем из Лиссабона Al-jiçç мы познакомились два года назад благодаря альбому Chants (2021), пятому в его дискографии. Сама же история ансамбля берет начало с 2007 года, а первый альбом Al-jiçç появился еще в 2011 году. И вот теперь, шестой альбом Al-jiçç, который называется Metaqam, дает отличную возможность совершить экскурсию в прошлое ансамбля, а заодно, впервые в истории группы, оценить, как Al-jiçç звучит живьем: это первый в дискографии группы концертный альбом.

Гитарист Нуну Дамьяо, кларнетист Гонсало Лопеш, бас-гитарист Рикарду Фрейташ и ударник Хорхе Лопеш Триго составили этот альбом из материалов концертных выступлений группы в пост-ковидные 2022 и 2023 годы. В него вошли композиции с предыдущих альбомов Al-jiçç: Canção de Kadife из альбома 2013 года Estórias de Kars, Babel I из альбома 2015 года Livro de Areia, титульная Metaqam из альбома 2018 года, обозначенного просто цифрой 4 и, наконец, две пьесы их уже знакомого нам Chants: Route и Arah. «Вишенкой на торте» в программе стала новая, ранее не появлявшаяся в записях, композиция Old City.

Что можно сказать, познакомившись с этой программой? Во-первых, вы убедитесь в последовательности и неизменности творческого направления, выбранного коллективом, еще при его основании Нуну Дамьяо и Гонсало Лопешем. Это этно-джаз, плотно насыщенный элементами арабской, сефардской и цыганской музыки. Этакая восточная сказка, во вполне современной, не чурающейся электроники, обертке. Результат необыкновенно привлекательный: как Шехерезаду из арабских сказок «Тысячи и одной ночи», Al-jiçç хочется слушать снова и снова: эта музыка не надоедает, ее создателям и исполнителям хватает креативности и мастерства, чтобы найти своего слушателя. А во-вторых, в Metaqam дополнительным бонусом является энергетика, присущая концертным записям, что делает альбом еще более интересным: Al-jiçç live и Al-jiçç greatest hits в одном флаконе!

© & (p) 2023

6 tks / 41 mins

(Nuno Damião – g; Gonçalo Lopes – cl; Ricardo A. Freitas – el.b; Jorge Lopes Trigo – dr;)

Линк предоставил Nuno Damião

Леонид АУСКЕРН





стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Португалия
музыкальный стиль
этно-джаз


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