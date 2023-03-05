Redline Trio - Underdog

На этот раз наше джазовое путешествие по Канаде с Orange Grove Publicity ведет в Калгари, крупнейший город провинции Альберта. Именно здесь уже шесть лет работает джазовый коллектив Redline Trio, в который входят саксофонист Марк ДеДжонг, басист Стив Шепард и ударник Джефф Сулима. За эти годы ансамбль завоевал прочные позиции на джазовой сцене родной провинции, а также не раз выступал и за ее пределами – в Ванкувере, в Эдмонтоне и так далее. Правда, общенациональной известности Redline Trio пока не достигло. Возможно, в этом поможет новый альбом с характерным названием Underdog, увидевший свет в начале марта на лейбле Chronograph Records.
Альбом студийный, в его записи, помимо самого трио участвовали очень заметные в общем саунде гости: трубач из Ванкувера Брэд Тернер и пианист из Нью-Йорка Стив Хадсон, так что практически мы слышим все сорок минут полноценный квинтет с двумя солистами-духовиками и ритм-группой полного состава. Более того, в программу из шести композиций, помимо пьес всех участников трио включена финальным треком и композиция Тернера, ставшая в результате титульной.
Стартовая композиция Шепарда No Limes for Jeffery выглядит этаким парад-алле всех участников записи, где в хорошем темпе по очереди солируют все музыканты – типичное для мэйнстрим-джаза построение пьесы. И в дальнейшем Redline Trio демонстрирует приверженность именно к этой стилистике, как в энергичных, так и в медленных треках. Последние, на мой вкус, выглядят особенно симпатично: это обе пьесы Сулимы (The Waltz и Douglas Firs с игрой духовых в унисон) и композиция ДеДжонга Veluwe (for Janny) с дуэтом фортепьяно и контрабаса на старте. В целом альбом оставляет приятное впечатление х=орошо сделанной на высоком профессиональном уровне работы. Достаточно ли этого будет для выхода на общенациональный уровень – покажет будущее.
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