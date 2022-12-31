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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Duplex - Maelstrom

Duplex - Maelstrom

31.12.2022

Duplex - Maelstrom

До поры до времени творческие пути двух бельгийских музыкантов, скрипача Дамьена Черичи и аккордеониста Дидье Лалоя, не пересекались. Дамьен учился в Льеже у таких мастеров, как Жильбер Тийс и Мартин Пирар, но вскоре понял, что академическое звучание скрипки кажется ему пресноватым. Он стал активно пользоваться усилителем и педалью эффектов, выработал свой индивидуальный стиль, стал много работать в сочинении музыки для кино и сотрудничать с разными бельгийскими поп и рок-коллективами. Дидье влюбился в звучание аккордеона в 13 лет, стал настоящим виртуозом в игре на диатоническом аккордеоне и много работал в самых разных сферах – от джаза и рока до world music. Музыканты встретились в 2018 году в проекте-трибьюте, посвященном американской группе Nirvana.

Именно тогда был заложен фундамент общего для обоих проекта, который и получил соответствующее название Duplex. Правда, потом в группу влились ударник Оливер Кокс и клавишник Квентин Нгуен, но название Duplex, подчеркивающее главенствующую роль двух лидеров, сохранилось. И Дамьен, и Дидье – большие любители путешествий. Они планировали для своего коллектива большой тур с предварительным заездом в Ирландию за флейтистом и в Западную Африку за перкуссионистом. Планы смешала пандемия. И тогда музыканты, не отказываясь от своей идеи, перенесли ее в музыкальную плоскость. Альбом Maelstrom – это и есть кругосветка ансамбля Duplex, пусть и виртуальная.

Короткое полуминутное интро, - и композиция Magic House: старые морские волки Лалой и Черичи вспоминают былые странствия и планируют новые. А потом нас ждут Азорские острова (Broken Leaf) и Болгария (Vikhren), Канада (Wapta Falls) и Куба (Cabestan'go), восточная пустыня (O’Mar) и лондонская станция метро (Bakerloo Circle), ну и, конечно же, давший название альбому Мальстрем, водоворот близ норвежских Лафотенских островов, многим памятный по знаменитому рассказу Эдгара По. Помимо путешествий географических есть в альбоме и путешествия во времени: Pavane переносит во времена Генриха IV, а The Cryptogram of La Buse напоминает о тайне знаменитого пирата, который перед повешением в 1730 году на острове Реюньон бросил в толпу зашифрованное послание с криком: «Мои сокровища, тому, кто разгадает!» При том, что сюжет альбома возвращает в славные подростковые времена с чтением взахлеб Жюля Верна и Рафаэля Саббатини, музыка его вполне «взрослая». Приятное сочетание скрипки, аккордеона, клавишных и ударных, интересные мелодии, часто с этническим акцентом. Особенно удались музыкантам балканский в Vikhren и ориентальный в O’Mar варианты. В любом случае, скучать слушателю, путешествуя с Duplex, не придется!

© & (p) 2023 ARC Music

14 tks / 56 mins

(Damien Chierici – vi; Didier Laloy – diatonic acc; Olivier Cox – dr; Quentin Nguyen – keyb; with Antoine Dawans – tp (tk 4);)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия
музыкальный стиль
кроссовер


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